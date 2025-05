Liga: FC do Porto vence o Nacional 3-0 e garante 3° lugar

Numa última jornada com os habituais jogos à mesma hora, os que se justifica, não era no Dragão onde se centravam as atenções, que estavam viradas para Braga onde o Benfica lutava pela esperança e ainda chegar ao título, e Alvalade onde o Sporting ambicionava ser bicampeão, estatuto que lhe fugia há décadas.

No Dragão ambas as equipas estavam resolvidas na classificação, o Nacional com a manutenção garantida, e o FC do Porto com o terceiro lugar, a menos que houvesse um cataclismo, conjugado entre o Porto e Braga.

Só que o FC do Porto praticamente começou a ganhar, aumentando a fasquia, quando logo no primeiro minuto Martim Fernandes centrou na direita e apareceu do lado contrário Francisco Moura a corresponder de cabeça, abrindo o marcador.



Centro de Martim Fernandes e F Moura a festejar o golo, e Samu a recolher a bola

O Nacional não se deixou abater e começou a tentar o empate que quase conseguia, quando aos 10 minutos Fábio Vieira terá rasteirado um adversário na área, e na marcação da grande penalidade, Diogo Costa, mostrou mais uma vez porque defende bem penalties, ao adivinhar o lado e esticar-se para defender o remate de Joel Tagueu.



Joel a rematar forte, ams Diogo a corresponder a afastar para canto

O jogo foi-se desenrolando, morno, com oportunidades mais evidentes de Marcano aos 19 minutos, de cabeça, e de Paulinho Bóia com um forte remate que deu mais uma oportunidade para Diogo Costa brilhar através de uma defesa do outro mundo, mantendo a vantagem magra com terminou a primeira parte.

A oportunidade de Marcano a passar ao lado da baliza

Pelo meio, e ao intervalo, ia-se acompanhando os resultados dos possíveis campeões com Sporting sem marcar, mas a beneficiar da vantagem do Braga frente ao Benfica, na marcação de uma grande penalidade, enquanto lá no fundo o Boavista reforçava a condição de descida ao estar a perder um jogo que precisava de vencer, e mesmo assim podia não chegar.

Na etapa complementar foi o Nacional a entrar mais forte, mas seria Rodrigo da Mora a quase conseguir ampliar, quando aos 52 minutos fez mais uma das suas jogadas magistrais, e só encontrou obstáculo numa grande defesa de Rui Encarnação.

Não conseguiu ele mas sim Samu na marcação de uma grande penalidade por falta de Zé Vítor que o derrubou já dentro da área, impedindo-o de rematar com qualidade.

Bola para um lado guardião para outro e Samu marca o seu 19º da Liga e 30º da época

E não ficou por aí, num lance de contra-ataque a bola chega a Rodrigo Mora que correu meio campo, entrou na área e rematou cruzado para o segundo poste, fazendo balançar as redes do Nacional pela terceira vez, e última, pois o marcador não se alteraria até final.

Bola a caminho da baliza após o remate cruzado de Mora, o “menino” que atingiu o 10º golo em 23 jogos da Liga. E que golos!

Com este resultado, e o empate do Braga frente ao Benfica, o FC do Porto carimbou o terceiro lugar que garante entrada direta na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2025-2026, enquanto o Sporting que venceu por dois a zero o Vitória, festejava em casa, depois de 45 anos sem o conseguir frente aos seus adeptos.

No fundo da tabela o AVS conseguiu o acesso ao play-off que disputará com o Vizela, enquanto Farense e Boavista recebem ordem de descida imediata.

Uma nota final para o resultado deste FC do Porto, após uma época de convulsão interna e dois treinadores, acaba em terceiro lugar, como na época anterior, com o mesmo número de vitórias e 71 pontos conquistados (menos 1), a 9 do segundo e 11 do primeiro, contra os 8 e 18 da época transata, um resultado que acaba por ser lisonjeiro depois de tudo o que se passou na equipa e no clube.