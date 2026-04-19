Liga: Dragão supera Tondela e abre passadeira para o título

A vitória azul e branca (2-0), combinada com o desfecho do dérbi lisboeta, coloca o FC Porto numa posição privilegiada para garantir o campeonato. Gabri Veiga e Froholdt desbloquearam um jogo que parecia destinado a consagrar o guarda-redes visitante.

O Estádio do Dragão viveu, este domingo, mais uma noite de emoções fortes e decisões que podem valer um campeonato. Perante uma assistência de 46 775 espetadores, o FC Porto venceu o CD Tondela por duas bolas a zero, num encontro marcado pelo domínio avassalador dos homens da casa e por uma eficácia que tardou em aparecer, mas que acabou por premiar a equipa mais audaz.

Com um nulo persistente a primeira parte foi um monólogo portista, mas com um protagonista inesperado: Bernardo Fontes. O guarda-redes do Tondela exibiu-se a um nível superlativo, travando as investidas de Alan Varela e Oskar Pietuszewski. O momento de maior frustração para as bancadas ocorreu perto do intervalo, quando o VAR confirmou uma grande penalidade por mão de Joe Hodge. Na marca dos onze metros, Alan Varela permitiu a defesa da noite a Fontes, mantendo o nulo na ida para os balneários e instalando algum nervosismo no seio da equipa de Farioli.



O remate da marca de grande penalidade e defesa que maneteve o nulo.

Com as mexidas de Farioli o intervalo trouxe clareza estratégica. O FC Porto entrou na segunda metade com uma pressão ainda mais asfixiante, e as alterações feitas pelo técnico portista revelaram-se decisivas. Aos 55 minutos, a resistência beirã foi finalmente quebrada: um excelente trabalho individual de Deniz Gül serviu Gabri Veiga, que apenas teve de encostar para inaugurar o marcador. Foi a primeira assistência de Gül na prova, coroando uma exibição de sacrifício.



O remate para o primeiro da partida…

… e os festejos de Gabri Veiga

Pouco depois, a tranquilidade definitiva chegou por intermédio de Victor Froholdt. O médio dinamarquês aproveitou um ressalto infeliz da defensiva do Tondela e, na cara de Bernardo Fontes, não perdoou, assinando o seu 8.º golo na presente temporada.

O segundo da partida por Froholdt

Mais do que os três pontos, o triunfo ganha uma dimensão especial devido aos acontecimentos na capital e a “ajuda” que o Benfica deu ao vencer o Sporting, pois retirou pressão aos dragões e conferiu uma “folga” preciosa na liderança. Com 79 pontos conquistados e a apenas quatro jornadas do fim, o título parece agora uma questão de tempo.

O FC Porto mantém a invencibilidade caseira nesta edição da Liga Portugal Betclic e continua a perseguir o recorde histórico de 91 pontos estabelecido em 2021/22. Se a equipa mantiver a solidez demonstrada na segunda parte do encontro de hoje, o Dragão prepara-se para celebrar, muito em breve, a conquista de mais um troféu nacional.