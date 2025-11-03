Liga: FC Porto Vence SC Braga com Emoção até fim (2-1)

O Estádio do Dragão foi palco de mais um clássico intenso da Liga Portugal, colocando frente a frente o líder da prova, FC Porto, e o SC Braga atualmente no sétimo lugar. Num duelo que se esperava ser de alta voltagem – dada a rivalidade crescente e a importância dos pontos para o topo da tabela –, a vitória acabou por sorrir aos Dragões (2-1), mas não sem que os Guerreiros do Minho tivessem apresentado uma réplica à altura, comprovando a sua tradição recente nos lugares cimeiros do futebol português.

As Surpresas de Farioli e a Intensidade Inicial

O treinador do SC Braga, Rúben Farioli, surpreendeu na formação inicial ao apostar em dois jovens talentos, Rodrigo Mora e William Gomes, como titulares, uma decisão que se desviou das suas escolhas habituais.

O jogo começou, como se previa, com o FC Porto a impor um ritmo frenético, procurando desde cedo a baliza adversária e tentando esmagar a construção bracarense. Contudo, o SC Braga demonstrou resiliência, e aos poucos foi equilibrando a partida, ganhando posse de bola e controlando o ritmo no meio-campo. A primeira grande oportunidade de golo, inclusive, pertenceu aos visitantes, surgindo por volta dos 25 minutos, num sinal claro de que a equipa do Minho não veio apenas defender.

O Golo Anulado e a Fortuna Portista ao Intervalo

Pouco depois da primeira ameaça do Braga, o FC Porto viu um golo ser anulado após intervenção do VAR, por infração sobre o guarda-redes na pequena área, mantendo o nulo no marcador por mais alguns minutos.

Bola na baliza com remate de Froholdt, mas lance anulado por impedimento de Bednarek a Hornícek

O golo inaugural acabou por surgir mesmo ao cair do pano da primeira parte e de forma fortuita. Samu disparou de longe. O azar (ou sorte, dependendo da perspetiva) fez com que a bola batesse, inadvertidamente, nos pés de Rodrigo Mora – um dos jovens titulares –, que estava no caminho. O ressalto desviou a trajetória da bola para o outro poste, deixando Hornícek sem hipóteses de defesa. O golo, creditado a Rodrigo Mora, levou o FC Porto para o descanso em vantagem.





A festa de Rodrigo Mora que nem queria acredita na felicidade do desvio inadvertido

O Empate Polémico e a Resposta Imediata

O segundo tempo começou com o SC Braga a regressar dos balneários com uma intenção ofensiva palpável, e o empate não demorou a surgir. Aos 51 minutos, na sequência de um pontapé de canto, gerou-se uma confusão na área portista. Enquanto se registavam protestos dos Dragões por uma alegada obstrução a Alberto Costa, Vitor Gomes aproveitou o espaço no centro da área para desviar de cabeça para o fundo das redes. O árbitro, após consulta com o VAR, confirmou o golo, restabelecendo a igualdade (1-1) e aumentando a tensão no jogo.

A resposta portista foi quase imediata e esteve perto de ser fatal. Alberto Costa quase marcou, na recarga de um remate inicial de William Gomes, que PePê também não chegou por poucos centímetros, mas o lance seria assinalado como fora de jogo inicial.

Ascensão Bracarense e Oportunidades Perdidas

A partir do golo do empate, a dinâmica do jogo inverteu-se visivelmente. O SC Braga assumiu o controlo da posse de bola, circulando-a com paciência e impedindo o FC Porto de transpor o meio-campo com qualidade. Foi neste período de domínio bracarense que o recém-entrado Fran Navarro – que juntamente com João Moutinho foi aplaudido pelos adeptos da casa – esteve muito perto de ‘trair’ a sua antiga equipa. Aos 70 minutos, Navarro recebeu a bola na área e rematou com perigo, mas a bola acabou por sair por cima da barra de Diogo Costa.

O FC Porto só conseguiu reagir aos 75 minutos, numa arrancada de Gabri Veiga, cujo lance acabou por sobrar para Deniz Gul, que rematou de pronto mas viu a bola passar ligeiramente ao lado do poste esquerdo de Hornícek.

Depois do remate de William Gomes ao poste, recarga de Alberto Costa, o quase de Pepê. Lance invalidado por fora de jogo

O Golo Decisivo de Borja Sainz

A ineficácia do Braga na finalização acabou por custar caro. O golo da vitória do FC Porto surgiu de forma rápida, num momento de desconcentração defensiva. A bola foi lançada da defesa portista, parecendo inalcançável para Borja Sainz. Contudo, o avançado mostrou maior velocidade e determinação do que o defesa bracarense, chegando primeiro ao lance. Sainz progrediu, deixou o marcador para trás e ficou isolado frente a Hornícek, rematando sem lhe dar qualquer hipótese (2-1).

Remate de Sainz e Hornícek batido



Festejos de Borja Sainz

Conclusão

Com este golo decisivo, o FC Porto recuperou a liderança no marcador e soube gerir a vantagem até ao apito final. Foi uma vitória sofrida, mas importante, que consolida a posição dos Dragões no topo da Liga, enquanto o SC Braga sai do Dragão com a sensação de que lutou bem, mas não conseguiu capitalizar os seus momentos de maior domínio. O jogo, com lances polémicos e reviravoltas no marcador, foi um excelente cartão de visita para a emoção da Liga Portugal.