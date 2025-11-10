Wintalks 2025 promovem saúde e bem estar no local de trabalho

Wintalks 2025 promovem saúde e bem estar no local de trabalhoBruna Pinto Lopes
As WinWork Talks são um ciclo de sessões online promovido no âmbito do projeto WinWork, que tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar nos locais de trabalho através de uma intervenção multidisciplinar e inovadora, centrada nas pessoas e na melhoria das condições de trabalho.
Cada sessão contará com especialistas e investigadores das entidades parceiras do projeto, que irão partilhar perspetivas e boas práticas sobre os temas que mais impactam o equilíbrio e a produtividade das organizações.
Todas as sessões são gratuitas e realizam-se às 10h00 com duração de 1 hora, em formato online.
Garanta a sua participação e inscreva-se individualmente nas 3 sessões
|18 de novembro — Ergonomia e Atividade Física
19 de novembro — Saúde Mental
20 de novembro — Cultura Organizacional
Saúde e o bem-estar nos locais de trabalho – Wintalks 2025 – 18/19/20 NOV | 10h00 | Online
