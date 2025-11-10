Wintalks 2025 promovem saúde e bem estar no local de trabalho

Esta peça, não paga, pode conter menção a marcas, produtos ou empresas.

As WinWork Talks são um ciclo de sessões online promovido no âmbito do projeto WinWork, que tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar nos locais de trabalho através de uma intervenção multidisciplinar e inovadora, centrada nas pessoas e na melhoria das condições de trabalho.

Cada sessão contará com especialistas e investigadores das entidades parceiras do projeto, que irão partilhar perspetivas e boas práticas sobre os temas que mais impactam o equilíbrio e a produtividade das organizações.

Todas as sessões são gratuitas e realizam-se às 10h00 com duração de 1 hora, em formato online.

Garanta a sua participação e inscreva-se individualmente nas 3 sessões

Saúde e o bem-estar nos locais de trabalho – Wintalks 2025 – 18/19/20 NOV | 10h00 | Online