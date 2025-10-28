Última Hora

Moreira Ramos «Cuidamos do último Adeus com Amor e Dignidade»

28Out

Moreira Ramos «Cuidamos do último Adeus com Amor e Dignidade»

Por Destaque, Necrologia, Publicidade/Índole Comercial, Última Hora 0 Comentários

Há mais de um século que o nome Moreira Ramos é sinónimo de respeito, tradição e profissionalismo no setor funerário português.

A história desta casa começa em 1883, na freguesia de Moreira, concelho da Maia, com o nascimento de António Moreira Ramos, descendente de uma família de artesãos- José Moreira Ramos, carpinteiro, e Ana Francisca, fiadeira. Do talento e da dedicação de António nasceu uma empresa, que rapidamente se destacou pela qualidade e sensibilidade no cuidado com o último adeus.

Desde a sua fundação, a Agência Funerária Moreira Ramos dedicou-se não apenas à realização de cerimónias fúnebres, mas também à ornamentação de igrejas, andores e procissões religiosas em todo o país, uma expressão do profundo respeito pelas tradições e pelo património cultural português.

Três Gerações de Dedicação e Humanidade

Atualmente na terceira geração familiar, a Moreira Ramos mantém viva a mesma missão que a viu nascer: “Cuidamos do último Adeus com Amor e Dignidade.”

Com um olhar no futuro, mas os valores firmemente ancorados na tradição, a visão da Moreira Ramos passa por preservar a arte fúnebre com humanismo, ética, seriedade, transparência e respeito, aliando profissionalismo e modernidade para servir cada família com a máxima sensibilidade.

Serviços Completos e Personalizados

A Moreira Ramos disponibiliza uma ampla gama de serviços, que inclui:
– Cerimónias Fúnebres
– Cremações
– Trasladações e Exumações
– Repatriamento
– Embalsamento e Tratamento de Corpos
– Atendimento Permanente
– Frota de Veículos Funerários Modernos

Com mais de 100 anos de experiência, a empresa oferece planos flexíveis, ajustados a todas as necessidades e orçamentos, sempre com o objetivo de garantir o máximo respeito pelas vontades e valores de cada cliente.

Planos Funerários: Tranquilidade e Serviço Personalizado

Com o compromisso de aliviar a carga emocional e financeira dos momentos mais difíceis, a Moreira Ramos criou o Plano Funerário, uma solução personalizada que permite planear antecipadamente todos os detalhes da cerimónia.
Mais do que um serviço, é um gesto de amor e cuidado para com a família, assegurando que tudo decorra com dignidade, serenidade e respeito.

Proximidade e Disponibilidade Permanente

A Moreira Ramos está ao seu dispor nas suas agências:
– Rua da Estação, 26, Maia
– Praça Exército Libertador, 86 – Porto
– Rua de Custió, 1792 – Leça do Balio
– Rua do Senhor, 505 – Senhora da Hora

Telefones: 228 320 572 | 228 300 886 | 229 449 029
Telemóveis: 966 178 438 | 964 598 935 | 965 631 078
Email: geral@moreiraramoslda.pt
Website: www.funerariamoreiraramos.pt

Compartilhar este post

Autor

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Relacionado Posts

10Dez

Pedro Azevedo apresentou no Porto, o seu livro “Relato de Futebol”

O jornalista desportivo Pedro Azevedo, com longa carreira na Rádio Renascença,... leia mais

22Abr

Feira Emprego In Campus Da Universidade De Vigo

A AEP - Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e... leia mais

18Jan

André Villas-Boas anuncia candidatura à presidência, afirmando: “FC do Porto precisa de mudança”

Pedro Teixeira, apresentador Foi ontem, dia 17, na Alfândega do Porto, com... leia mais

24Mai

Autarquia propõe reforçar equipa de vacinação com 10 enfermeiros

Centro de Vacinação de Gueifães, o segundo do município, vacina diariamente... leia mais

16Mar

AEP| As linhas com que se cose a Modtissimo, o mais antigo salão têxtil da Península Ibérica

Foi com a lotação esgotada por cerca de 200 expositores divididos... leia mais

20Jan

COVID-19: Jardins e parques só como zona de passagem

Parques urbanos, jardins e espaços verdes do município mantêm-se abertos, mas... leia mais

27Mai

Taça de Portugal: TRI para o FC do Porto de Sérgio Conceição, na despedida de Pinto da Costa, e debute de André Villas-Boas, como presidente

Foi dia de Final da prova rainha do futebol português. Frente... leia mais

06Mar

Condómino lesado e lesante

Quando um condómino, proprietário de uma fração autónoma num prédio em... leia mais

04Abr

Tomada de posse corpos gerentes 2025-2028 de “O Lar do Comércio”

PUBLICIDADE leia mais

10Set

Bruno Bessa recandidata-se e acredita que «estamos prontos para dar Mais Maia»

A concelhia da Maia da Juventude Social Democrata vai a votos... leia mais