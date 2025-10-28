Moreira Ramos «Cuidamos do último Adeus com Amor e Dignidade»

Há mais de um século que o nome Moreira Ramos é sinónimo de respeito, tradição e profissionalismo no setor funerário português.

A história desta casa começa em 1883, na freguesia de Moreira, concelho da Maia, com o nascimento de António Moreira Ramos, descendente de uma família de artesãos- José Moreira Ramos, carpinteiro, e Ana Francisca, fiadeira. Do talento e da dedicação de António nasceu uma empresa, que rapidamente se destacou pela qualidade e sensibilidade no cuidado com o último adeus.

Desde a sua fundação, a Agência Funerária Moreira Ramos dedicou-se não apenas à realização de cerimónias fúnebres, mas também à ornamentação de igrejas, andores e procissões religiosas em todo o país, uma expressão do profundo respeito pelas tradições e pelo património cultural português.

Três Gerações de Dedicação e Humanidade

Atualmente na terceira geração familiar, a Moreira Ramos mantém viva a mesma missão que a viu nascer: “Cuidamos do último Adeus com Amor e Dignidade.”

Com um olhar no futuro, mas os valores firmemente ancorados na tradição, a visão da Moreira Ramos passa por preservar a arte fúnebre com humanismo, ética, seriedade, transparência e respeito, aliando profissionalismo e modernidade para servir cada família com a máxima sensibilidade.

Serviços Completos e Personalizados

A Moreira Ramos disponibiliza uma ampla gama de serviços, que inclui:

– Cerimónias Fúnebres

– Cremações

– Trasladações e Exumações

– Repatriamento

– Embalsamento e Tratamento de Corpos

– Atendimento Permanente

– Frota de Veículos Funerários Modernos

Com mais de 100 anos de experiência, a empresa oferece planos flexíveis, ajustados a todas as necessidades e orçamentos, sempre com o objetivo de garantir o máximo respeito pelas vontades e valores de cada cliente.









Planos Funerários: Tranquilidade e Serviço Personalizado

Com o compromisso de aliviar a carga emocional e financeira dos momentos mais difíceis, a Moreira Ramos criou o Plano Funerário, uma solução personalizada que permite planear antecipadamente todos os detalhes da cerimónia.

Mais do que um serviço, é um gesto de amor e cuidado para com a família, assegurando que tudo decorra com dignidade, serenidade e respeito.

Proximidade e Disponibilidade Permanente

A Moreira Ramos está ao seu dispor nas suas agências:

– Rua da Estação, 26, Maia

– Praça Exército Libertador, 86 – Porto

– Rua de Custió, 1792 – Leça do Balio

– Rua do Senhor, 505 – Senhora da Hora

Telefones: 228 320 572 | 228 300 886 | 229 449 029

Telemóveis: 966 178 438 | 964 598 935 | 965 631 078

Email: geral@moreiraramoslda.pt

Website: www.funerariamoreiraramos.pt