Portugal carimbou passaporte para o Mundial 2026 com 9-1 sobre a Arménia

Depois da derrota na Irlanda, a seleção portuguesa precisava de garantir a presença no mundial. Apesar de não precisar de máquina de calcular como por vezes aconteceu, era importante não arriscar. Com a ausência de Cristiano Ronaldo, expulso no último jogo, o selecionador nacional fez alinhar: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nélson Semedo, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Rafael Leão, e Gonçalo Ramos, enquanto a Arménia apresentava no onze inicial: Henri Avagyan, Kamo Hovhannisyan, Sergey Muradyan, Styopa Mkrtchyan, Erik Piloyan, Nayair Tiknizyan, Eduard Spertsyan, Narek Aghasaryan, Karen Muradyan, Artur Serobyan, e Grant-Leon Ranos

Aos dois minutos de jogo o estádio levantou-se para aplaudir, em homenagem ao falecido Jorge Costa, antigo internacional, que surgiu nos écrans do estádio, momento que se repetiu aos 21 minutos quando nos écrans surgiu Diogo Jota, o malogrado e ainda jovem internacional que também nos deixou este ano.



Dois internacionais que nos deixaram antes do tempo

Portugal não podia começar melhor. Aos 7 minutos, Bruno Fernandes executa de forma magistral um livre fora da área, a bola dá a sensação de ter entrado na baliza, apesar da defesa in extremis ao primeiro poste de Avagyan, e na recarga Renato Veiga saltou mais alto e desviou para o outro lado da baliza, abrindo o marcador.

Rentato Veiga acaba de desferir o golpe de cabeça que colocou a seleção em vantagem.

Mas foi sol de pouca dura, pois aos 17 minutos, na primeira vez que vieram à área de Portugal os arménios entraram pela direita através de Ranos, que centrou para o coração da área, onde apareceu Spertysan a desviar para o fundo da baliza, e a restabelecer a igualdade.





Sequência do golo Arménio

Novamente a um minuto terminado em 7, aos 27, Serobyan fez um passo atrasado ao guarda-redes, a que oportunamente Gonçalo Ramos surgiu ao caminho, tirou a bola da frente do guardião e rematou com sucesso.

Ainda se festejavas o golo e já chegava o terceiro. Uma boa antecipação de Nélson Semedo na direita, passe para Vitinha, deste para Bruno Fernandes que desmarca para um fulgurante e rápido João Neves, vindo de trás, a atirar à entrada da área, sem defesa para Avagyan, estreando-se assim a marcar pela seleção.

Avagyan impotente para chegar ao primeiro de João Neves pela selção nacional

Mas não ficaria por aqui, aos 40 minutos, novamente João Neves, na execução de um livre em posição frontal, rematou de forma exímia, e meteu a bola ao canto superior direito da baliza da Arménia, onde ainda bateu na parte inferior da trave, apenas confirmar o quarto golo da seleção portuguesa.

Momento do remate exímio de João Neves

Já sobre o minuto quarenta e cinco, foi assinalada uma grande penalidade a favor de Portugal, por derrube a Rúben Dias na área. Encarregado da marcação, Bruno Fernandes com a sua forma peculiar, dando um pequeno salto antes do remate, não hesitou e apontou o quinto da partida.

Bruno Fernandes a “enganar” Avagyan

Com vantagem confortável ao intervalo só faltava saber os números da etapa complementar. Não foram 5 mas ficou perto.

Começou aos 51 minutos por Bruno Fernandes, após bom passe de Gonçalo Ramos, que aos 72 repetiu, na marcação de uma nova grande penalidade a assinalar falta sobre Carlos Forbs, fazendo assim um hattrick no jogo, enquanto ultrapassava Rui Costa na lista de melhores marcadores da seleção.



O sexto e sétimo da seleção nacional, e segundo e terceiro de Bruno Fernandes

De seguida foi a vez de João Neves que assinalou o oitavo golo da tarde, e tal como Bruno Fernandes, também o seu hattrick no jogo. Aconteceu numa jogada de insistência dentro da área, em que a bola lhe apareceu à frente e ele, já em queda, esperou o momento certo para desferir o golpe fatal.

João em queda, parou na coxa e rematou com sucesso para fechar o seu hattrick da tarde

Para fechar, já nos descontos foi a vez do “menino da casa”, Francisco Conceição, por quem a miudagem nas bancadas gritou insistentemente enquanto aquecia na linha lateral, receber a bola de João Félix à entrada da área desferindo um remate forte e colocado a fechar a contagem, e a carimbar definitivamente o passaporte para a fase final do campeonato do mundo de seleções a realizar em 2026 no EUA, no México e no Canadá. Um feito que consegue pela nona vez, e sétima consecutiva.

No seu melhor estilo o remate de Francisco Conceição a fechar a contagem da tarde nos nove golos

No outro jogo do grupo a Irlanda que havia derrotado a seleção nacional no jogo anterior voltou a vencer, desta feita na Hungria onde esteve a perder a maior parte do tempo, mas passou para a frente no minuto 90. Com este resultado consegue apuramento para o play-off e a expetativa de ainda conseguir lugar na maior prova de futebol do planeta.

No final do jogo, e pela vitória da Liga das Nações, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a ajuda do primeiro ministro, Luis Montenegro, condecorou o treinador Roberto Martinez com a medalha de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, a que se seguiram os jogadores da seleção com a medalha de Comendadores da Ordem do Mérito.