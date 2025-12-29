Última Hora

Liga: Dragões fecham o ano a vencer 2-0 à AFS

29Dez

Liga: Dragões fecham o ano a vencer 2-0 à AFS

Por Desporto, Última Hora 0 Comentários

Último jogo do ano civil no Dragão, com a equipa de Farioli a querer dar continuidade ao melhor arranque de sempre na prova que até ao início da partida contava 14 vitórias e apenas um empate, batendo um record de 1939/40 com 13 vitórias.

Por outro lado, enquanto nesta jornada o Benfica perdeu mais dois pontos em Braga, o Sporting continuou a vencer e estava a apenas dois pontos no início do jogo, o que obrigava os Dragões a vencer para manter os 5 de distância para os Leões, e ampliar para 10 em relação às Águias.

Com esse mote e casa cheia em casa, perante o atual lanterna vermelha da classificação, tudo se compunha para garantir mais três pontos., mas o futebol é fértil em surpreender e a AFS apresentou-se bem organizada em campo de tal forma que apesar de o FC do Porto ter mais posse e jogar perto da área, raramente criou perigo ou teve oportunidades durante a primeira metade, pelo que o intervalo chegou com um nulo no marcador e pouco ou nada digno de registo para além da lesão de Diogo Costa ao sair a um lance, que o obrigou a ser rendido por Cláudio Ramos para a etapa complementar.

Talvez pela “dura” de Farioli no descanso, os Dragões entraram a todo o vapor e 48 minutos já se adiantavam no marcador, pelo incontornável Samu, recebeu no centro da área, driblou dois adversários que lhe permitiram ficar sozinho frente a Simão, e rematar a contar.

Sequêrncia do golo de Samu. Vários dribles, fica isolado e remata

No seguimento o FC do Porto continuou mais acutilante e aos 64 minutos, após revisão VAR, beneficiou de uma grande penalidade por derrube de Ponck sobre Gabri Veiga. Na marcação, novamente Samu, não hesitou e com toda a calma rematou ao centro da baliza onde já não estava Simão que se havia atirado para a sua direita.

Sequência do 2-0, por Samu na conversão de uma grande penalidade.

Com a vantagem em dois golos e a AFS a jogar bem, mas apenas na defesa sem conseguir chegar à baliza da casa, os Dragões abrandaram o ritmo e apesar de ainda terem criado algum perigo não voltaram a beneficiar de lances de quase golos.

Com esse resultado o melhor arranque de sempre do FC do porto consolida-se e se voltar a vencer na próxima jornada, frente ao Santa Clara, terminará a primeira volta invicto e com apenas dois pontos perdidos, frente ao rival Benfica, que ficou agora a uns distantes 10 pontos de distância.

Aos 88 minutos a claque portista lembrou o “presidente dos presidentes”, Jorge Nuno Pinto da Costa, que na véspera teria completado 88 anos, data que também ficou marcada pela inauguração do seu memorial no interior do estádio e que levou milhares de portistas a visitá-lo.

Homenagem da claque a Pinto da Costa

Compartilhar este post

Autor

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Relacionado Posts

26Jan

Liga: FC do Porto quebra série de derrotas, mas continua sem vencer (1-1) frente ao Santa Clara

Depois de ontem os rivais diretos terem tido sortes diferente com... leia mais

04Jul

Os “oKupas” e as soluções legais

“Quem, sem consentimento, se introduzir na habitação de outra pessoa ou... leia mais

28Abr

Dia do Cliente na Caetano Formula

CONTEM INFORMAÇÃO COMERCIALNo próximo dia sete de maio, a Caetano Formula,... leia mais

01Dez

LIGA: FC do Porto conquista vitória sofrida sobre Estoril (1-0)

FC do Porto e Estoril Praia, encontraram-se no Dragão, para cumprir... leia mais

12Fev

C. Santos arranca com campanha online de São Valentim

A Sociedade Comercial C. Santos arrancou com uma campanha online de... leia mais

24Mai

Há 20 anos

Recorde: “Saneamento em análise - Taxa (In)justa?" Edição nº 57 de 24 de... leia mais

22Out

«Cidadãos críticos, exigentes! É disto que a democracia precisa»

Iniciativa da Câmara Municipal da Maia, que discute problemas do território,... leia mais

16Mar

Liga: FC do Porto consegue reviravolta e vence Vizela 4-1

Como lhe competia o FC do Porto começou o jogo à... leia mais

16Abr

LIGA: Frente ao Portimonense, Dragões brindaram adeptos com 7 Ovos de Páscoa

Depois de nas duas últimas jornadas ter jogado após o Sporting,... leia mais

22Abr

Há 20 anos

Recorde: “Loja do Munícipe a funcionar dentro de duas semanas" Edição nº 55... leia mais