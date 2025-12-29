Liga: Dragões fecham o ano a vencer 2-0 à AFS

Último jogo do ano civil no Dragão, com a equipa de Farioli a querer dar continuidade ao melhor arranque de sempre na prova que até ao início da partida contava 14 vitórias e apenas um empate, batendo um record de 1939/40 com 13 vitórias.

Por outro lado, enquanto nesta jornada o Benfica perdeu mais dois pontos em Braga, o Sporting continuou a vencer e estava a apenas dois pontos no início do jogo, o que obrigava os Dragões a vencer para manter os 5 de distância para os Leões, e ampliar para 10 em relação às Águias.





Com esse mote e casa cheia em casa, perante o atual lanterna vermelha da classificação, tudo se compunha para garantir mais três pontos., mas o futebol é fértil em surpreender e a AFS apresentou-se bem organizada em campo de tal forma que apesar de o FC do Porto ter mais posse e jogar perto da área, raramente criou perigo ou teve oportunidades durante a primeira metade, pelo que o intervalo chegou com um nulo no marcador e pouco ou nada digno de registo para além da lesão de Diogo Costa ao sair a um lance, que o obrigou a ser rendido por Cláudio Ramos para a etapa complementar.





Talvez pela “dura” de Farioli no descanso, os Dragões entraram a todo o vapor e 48 minutos já se adiantavam no marcador, pelo incontornável Samu, recebeu no centro da área, driblou dois adversários que lhe permitiram ficar sozinho frente a Simão, e rematar a contar.







Sequêrncia do golo de Samu. Vários dribles, fica isolado e remata

No seguimento o FC do Porto continuou mais acutilante e aos 64 minutos, após revisão VAR, beneficiou de uma grande penalidade por derrube de Ponck sobre Gabri Veiga. Na marcação, novamente Samu, não hesitou e com toda a calma rematou ao centro da baliza onde já não estava Simão que se havia atirado para a sua direita.





Sequência do 2-0, por Samu na conversão de uma grande penalidade.

Com a vantagem em dois golos e a AFS a jogar bem, mas apenas na defesa sem conseguir chegar à baliza da casa, os Dragões abrandaram o ritmo e apesar de ainda terem criado algum perigo não voltaram a beneficiar de lances de quase golos.

Com esse resultado o melhor arranque de sempre do FC do porto consolida-se e se voltar a vencer na próxima jornada, frente ao Santa Clara, terminará a primeira volta invicto e com apenas dois pontos perdidos, frente ao rival Benfica, que ficou agora a uns distantes 10 pontos de distância.

Aos 88 minutos a claque portista lembrou o “presidente dos presidentes”, Jorge Nuno Pinto da Costa, que na véspera teria completado 88 anos, data que também ficou marcada pela inauguração do seu memorial no interior do estádio e que levou milhares de portistas a visitá-lo.