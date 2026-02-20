EEN organiza SelectUSA Portugal Series para apoiar empresas portuguesas na expansão para os EUA

Esta peça, não paga, pode conter menção a marcas, produtos ou empresas.

A Enterprise Europe Network, através da AEP – Associação Empresarial de Portugal, em parceria com a Embaixada dos EUA em Portugal, vai organizar a primeira edição do SelectUSA Portugal Series – “From Portugal to the United States: Turning Opportunity into Expansion”, uma iniciativa dedicada a apoiar empresas portuguesas que pretendem expandir a sua atividade para o mercado norte-americano.

O evento realiza-se a 2 de março de 2026, nas instalações da AEP, em Leça da Palmeira, e pretende ajudar empresas nacionais a transformar oportunidades concretas em projetos de investimento e expansão bem-sucedidos nos Estados Unidos.

Ao longo de uma manhã de trabalho, os participantes terão acesso a informação prática e estratégica sobre o ambiente de negócios nos EUA, incluindo incentivos estaduais, soluções de financiamento e diferentes vias de entrada e crescimento num dos mercados mais competitivos do mundo. O programa reunirá um painel alargado de especialistas, representantes oficiais de departamentos de desenvolvimento económico de vários estados norte-americanos, consultores com vasta experiência no apoio a investimento estrangeiro e dirigentes de empresas portuguesas já estabelecidas naquele mercado.

Enquanto principal rede europeia de apoio às PME com ambições de crescimento internacional, a Enterprise Europe Network assume um papel central na mobilização do tecido empresarial, na articulação com parceiros nacionais e internacionais e na criação de pontes entre empresas portuguesas e oportunidades em diferentes estados dos EUA. Através desta iniciativa, reforça a sua missão de promover a internacionalização, a inovação e a competitividade, com especial enfoque nas pequenas e médias empresas que procuram escalar para novos mercados.

Destinado a empresários, gestores e decisores com interesse específico na internacionalização para os Estados Unidos- em particular nos setores industrial, tecnológico e de serviços- o evento oferecerá uma visão integrada sobre oportunidades e desafios da expansão para este mercado. A agenda inclui ainda um momento de partilha de experiências reais, onde empresas portuguesas com operações nos EUA apresentarão o seu percurso, as principais dificuldades encontradas, os fatores críticos de sucesso e as lições aprendidas.

A iniciativa contempla também um espaço de networking, proporcionando às empresas a oportunidade de conversar diretamente com representantes de estados norte-americanos, consultores especializados e outros participantes. Este momento informal permitirá esclarecer dúvidas, explorar oportunidades concretas, identificar potenciais parceiros e estabelecer contactos que poderão evoluir para futuras colaborações.

Ao trabalhar em colaboração com a Embaixada dos EUA em Portugal e com o programa SelectUSA, a Enterprise Europe Network assegura às empresas nacionais acesso a canais privilegiados de informação, contactos relevantes e apoio técnico especializado ao longo de todo o processo de internacionalização.

Com o SelectUSA Portugal Series, a Enterprise Europe Network reforça o seu papel como plataforma de ligação entre empresas e mercados internacionais, promovendo um ecossistema empresarial mais competitivo, mais aberto e melhor preparado para responder aos desafios da globalização.

O evento é gratuito, mas de inscrição obrigatória em SelectUSA Portugal Series – De Portugal para os Estados Unidos: Da Oportunidade à Expansão