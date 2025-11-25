EURES-T G-NP: 2º EURES Cross Border Forum 2025 – Cruzando Competências

Esta peça, não paga, pode conter menção a marcas, produtos ou empresas.

A AEP- Associação Empresarial de Portugal, enquanto membro do Consórcio Eures Transfronteiriço Norte de Portugal-Galiza, acolheu no dia 14 de novembro, no seu edifício em Leça da Palmeira, o 2.º EURES Cross Border Forum 2025 – Cruzando Competências, «um encontro estratégico que reforça a importância da formação contínua como motor da competitividade e da empregabilidade na Eurorregião Norte de Portugal- Galiza».













A AEP assumiu a liderança na organização deste fórum, reunindo universidades, entidades públicas e parceiros institucionais para debater como a cooperação transfronteiriça pode potenciar competências e criar oportunidades de emprego.

Após a receção e boas-vindas por José Luis Ceia, Vice-Presidente do Conselho de Administração da AEP, o fórum iniciou um debate moderado por Teresa Ventín, Coordenadora do Serviço EURES-T NP-G, com três painéis temáticos:

Ensino Superior na eurorregião Norte de Portugal- Galiza

Professor Hernâni Gerós, Vice-Reitor da Universidade do Minho, apresentou uma análise clara e estratégica sobre o papel do ensino superior na promoção da mobilidade e da qualificação transfronteiriça.

Professora Maribel del Pozo, Vice-Reitora de Internacionalização da Universidade de Vigo, destacou os desafios e oportunidades da cooperação académica na eurorregião.

Formação Profissional Transfronteiriça

António Soares da Costa (IEFP) explicou os mecanismos de formação profissional em Portugal e o seu impacto na empregabilidade.

Jesús Manuel Rodríguez Buján (Xunta de Galicia) partilhou políticas e estratégias que reforçam a formação profissional na Galiza.

António Pego (CESAE Digital) apresentou soluções inovadoras para o desenvolvimento de competências digitais.

Borja Navarro Hernández (Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial) abordou os desafios da articulação institucional e da cooperação transfronteiriça.

Da Formação ao Emprego Transfronteiriço: EMI – Ajustamento Inteligente

Santiago Boquete Sanluis (Serviço Público de Emprego da Galiza) destacou instrumentos inteligentes para aproximar formação e emprego em Espanha.

O evento incluiu um almoço de networking e uma visita à feira “UP – Formação Contínua”, na Exponor, onde o espaço EURES apresentou oportunidades que a Rede oferece às empresas.

O encerramento esteve a cargo de Céu Filipe, diretora da AEP – Inovação, que reforçou a importância da inovação e da cooperação para enfrentar os desafios da mobilidade laboral.

Segundo a AEP «este fórum reafirmou o compromisso da eurorregião em cruzar competências e criar soluções conjuntas para uma formação eficaz, inclusiva e orientada para o futuro».

Video do evento: 2º EURES Cross Border Forum 2025 – Cruzando Competências