Última Hora

EURES-T G-NP: 2º EURES Cross Border Forum 2025 – Cruzando Competências

25Nov

EURES-T G-NP: 2º EURES Cross Border Forum 2025 – Cruzando Competências

Por Destaque, Empresas, Última Hora 0 Comentários

Esta peça, não paga, pode conter menção a marcas, produtos ou empresas.

A AEP- Associação Empresarial de Portugal, enquanto membro do Consórcio Eures Transfronteiriço Norte de Portugal-Galiza, acolheu no dia 14 de novembro, no seu edifício em Leça da Palmeira, o 2.º EURES Cross Border Forum 2025 – Cruzando Competências, «um encontro estratégico que reforça a importância da formação contínua como motor da competitividade e da empregabilidade na Eurorregião Norte de Portugal- Galiza».

A AEP assumiu a liderança na organização deste fórum, reunindo universidades, entidades públicas e parceiros institucionais para debater como a cooperação transfronteiriça pode potenciar competências e criar oportunidades de emprego.

Após a receção e boas-vindas por José Luis Ceia, Vice-Presidente do Conselho de Administração da AEP, o fórum iniciou um debate moderado por Teresa Ventín, Coordenadora do Serviço EURES-T NP-G, com três painéis temáticos:

Ensino Superior na eurorregião Norte de Portugal- Galiza

  • Professor Hernâni Gerós, Vice-Reitor da Universidade do Minho, apresentou uma análise clara e estratégica sobre o papel do ensino superior na promoção da mobilidade e da qualificação transfronteiriça.
  • Professora Maribel del Pozo, Vice-Reitora de Internacionalização da Universidade de Vigo, destacou os desafios e oportunidades da cooperação académica na eurorregião.

Formação Profissional Transfronteiriça

  • António Soares da Costa (IEFP) explicou os mecanismos de formação profissional em Portugal e o seu impacto na empregabilidade.
  • Jesús Manuel Rodríguez Buján (Xunta de Galicia) partilhou políticas e estratégias que reforçam a formação profissional na Galiza.
  • António Pego (CESAE Digital) apresentou soluções inovadoras para o desenvolvimento de competências digitais.
  • Borja Navarro Hernández (Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial) abordou os desafios da articulação institucional e da cooperação transfronteiriça.

Da Formação ao Emprego Transfronteiriço: EMI – Ajustamento Inteligente

  • Santiago Boquete Sanluis (Serviço Público de Emprego da Galiza) destacou instrumentos inteligentes para aproximar formação e emprego em Espanha.

O evento incluiu um almoço de networking e uma visita à feira “UP – Formação Contínua”, na Exponor, onde o espaço EURES apresentou oportunidades que a Rede oferece às empresas.

O encerramento esteve a cargo de Céu Filipe, diretora da AEP – Inovação, que reforçou a importância da inovação e da cooperação para enfrentar os desafios da mobilidade laboral.

Segundo a AEP «este fórum reafirmou o compromisso da eurorregião em cruzar competências e criar soluções conjuntas para uma formação eficaz, inclusiva e orientada para o futuro».

Video do evento: 2º EURES Cross Border Forum 2025 – Cruzando Competências

Compartilhar este post

Autor

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Relacionado Posts

30Jul

Supertaça: FCPorto vence Tondela (3-0) e soma mais uma ao pecúlio

Supertaça: Dragões vencem Tondela (3-0) e somam mais uma ao pecúlio Depois... leia mais

09Nov

Patrulha municipal de serviço à comunidade

Luísa e Miguel representam a infância que o Covid “rouba” às... leia mais

25Abr

Liga: SC Braga vence 1-0 o FC do Porto, e restabelece incerteza sobre quem será Campeão

Queimando os últimos cartuchos desta edição da Liga Portugal, em dia... leia mais

26Mai

A importância do erro no Marketing debatido no Tecmaia

Os erros fazem parte do dia-a-dia das empresas e podem ser... leia mais

05Jun

2º Encontro Redes Europeias ao serviço das empresas, em Viana do Castelo

Decorreu esta semana, a 31 de maio, na sede da AEVC... leia mais

10Dez

Há 20 anos

Recorde: Campanha Eleitoral Autárquicas 2001 Edição nº45 de 7 a 13 de dezembro... leia mais

22Fev

Há 20 anos

Recorde: “Você disse Emergência?" Edição nº 51 de 22 de fevereiro a 7... leia mais

03Set

Joaquim Soares marca presença no circuito Vasco Sameiro em Braga

Piloto da Maia participou no Track Day, em Braga, onde testou... leia mais

17Jul

Primeiro treino aberto de Farioli no Olival

Viragem na pré-época do FC Porto, sob o sol, hoje envergonhado,... leia mais

10Mai

Serão os cartões de crédito a chave do E-commerce?

Segundo o relatório “Q1 Shopping Index” elaborado pela especialista global em... leia mais