Liga Europa: FC Porto trava ímpeto alemão, e segue para os quartos de final

Depois do Sporting na Liga dos Campeões, e SC Braga na Liga Europa, chegou a vez do FC Porto voltar à ribalta europeia. Os dragões entraram em campo para tentar carimbar o passaporte para os quartos de final da Liga Europa, e conseguiram o objetivo frente a um adversário que não prometia facilidades: o Estugarda, atual quarto classificado da poderosa Bundesliga.

Francesco Farioli partia em vantagem após o triunfo por 2-1 na primeira mão, na Alemanha, onde se apresentou com uma entrada fulgurante e uma eficácia que tantas vezes lhe faltou esta época. Confirmou uma vitória preciosa fora de portas, a primeira em 15 anos numa eliminatória da Liga Europa, em linha com a mentalidade que tem sido uma das marcas deste FC Porto — uma equipa que se alimenta tanto da intensidade mental como da inteligência física com que o italiano gere o plantel.

Do outro lado, Sebastian Hoeness também chegava ao Porto com um plano claro, quiçá entusiasmado com os exemplos das duas equipas portuguesas que viraram resultados negativos da primeira mão. E motivos para acreditar não lhe faltavam — o Estugarda é uma das equipas mais ofensivas da Liga Europa onde está no top 5 em golos esperados, posse de bola, remates e tempo passado no terço ofensivo, mas encontrou um FC Porto personalizado, capaz de sofrer nos momentos de pressão e de ferir com critério clínico.

Com estes ingredientes, o Estádio do Dragão assistiu a um duelo intenso, entre dois conjuntos que privilegiaram o ataque, com maior pendor e posse de bola dos alemães. Contudo a vitória coube ao FC do Porto, que assim segue em frente na prova onde irá defrontar o Nottingham Forest, do seu antigo treinador, e bicampeão, Vítor Pereira, que curiosamente havia vencido a Liga Europa como adjunto de André Villas-Boas, numa final em Dublin frente ao SC Braga. Desta feita apenas um deles pode almejar, chegar a Istambul.

Antes do encontro foi respeitado um minuto de silêncio pela memória de Silvino Louro, seu antigo guarda-redes, e adjunto no tempo de Mourinho aos comandos do FC do Porto, falecido poucas horas antes do jogo.

Desde o apito inicial, ficou claro que o Estugarda não vinha ao Porto para sair eliminado. Logo ao segundo minuto Julian Chabot pôs à prova Diogo Costa, naquilo que foi o prenúncio de uma constante ao longo do jogo, que lhe permitiu demonstrar as suas exímias capacidades na baliza, e ser eleito homem do jogo.



Diogo Costa o “gigante” que impediu o golo alemão

Só que contra a corrente, aos 21 minutos, Sainz entra pela esquerda, centrou, e surgiu um fulgurante William Gomes a rematar sem hipótese para Nübel e ampliando para dois golos a vantagem portista na eliminatória, resultado com que se chegou ao intervalo, apesar dos esforços alemães e de uma oportunidade criado por Rodrigo Mora aos 42 minutos, em que driblou um defesa de forma que só os predestinados fazem, rematou forte, e colocado, mas a bola passou a rasar o poste.



O centro de Sainz e a bola a aninhar-se no canto inferior direito da baliza alemã

Na etapa complementar o Estugarda entrou ainda mais forte obrigando ao recuo portista, mas a defesa e Diogo Costa mantiveram-se seguros, e aos 71 minutos Froholdt ampliou a vantagem com um golo que levantar o estádio após uma jogada de persistência que só um “pulmão” daqueles consegue, e com ele sentenciou de vez a decisão da eliminatória a favor dos Dragões.

Froholdt a preparar o remate vitorioso

A fechar um aplauso para Thiago Silva por atingir uns impressionantes 1000 jogos na carreira, começada no Fluminense, com passagem em 2004/2005 pelo FC do Porto B (14 jogos), Dínamo de Moscovo, Milão, Paris SG onde fez o maior número de jogos em 8 épocas, com 315 jogos, Chelsea, e de novo FC do Porto, onde regressou depois de 31 títulos conquistados, com destaque para uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes. Conta com 113 participações na seleção brasileira, e 8 na Olímpica. Este patamar é tanto mais importante porquanto no início da sua carreira esteve na Rússia onde teve um problema pulmonar que o chegou a dar como perdido para o futebol. Foi tratado no Porto e a história seguinte fala por si podendo até ampliar o número de títulos ainda esta época.