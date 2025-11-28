Última Hora

Liga Europa: FC Porto vence Nice reforçando ambição europeia

28Nov

Por Desporto 0 Comentários

O FC Porto venceu o Nice no Estádio do Dragão, consolidando a sua posição na fase de grupos da Liga Europa, que à 5ª jornada lhe garante 10 pontos, o 8º lugar, na classificação e por conseguinte passagem direta à fase seguinte.

A equipa da casa alinhou com Diogo Costa, Alberto Costa, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Pablo Rosário, Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt, Pepê, Deniz Gül, Samu, enquanto o Nice apresentou Yehvann Diouf, Charles Vanhoutte, Jonathan Clauss, Antoine Mendy, Melvin Bard, Dante, Sofiane Diop, Morgan Sanson, Terem Moffi, Ali Abdi, Mohamed-Ali Cho.

O FC do Porto apresentou-se de forma determinada, de tal forma que logo aos 19 segundos se colocou em vantagem através de um golo-relâmpago de Gabri Veiga a passe de Pepê, finalizado com um remate cruzado ao segundo poste da baliza de um impotente Yehvann Diouf. Com a vantagem conseguida, esperava-se uma reação do Nice na procura da igualdade, mas a equipa não tinha argumentos futebolísticos para passar a defesa portista. Mesmo assim aos 19 minutos, num contra-ataque, Terem Moffi logrou rematar com o pé esquerdo de fora da área, mas longe da baliza à guarda de Diogo Costa.

Momentos

Apesar do jogo lento os Dragões tinham mais posse e jogavam no meio-campo adversário, pelo que foi sem surpresa que aos 33 minutos, novamente Gabri Veiga, ampliou na sequência um passe de Froholdt, que lhe permitiu enganar toda a defesa, e avançar para a área onde ficou isolado para a finalização.

O segundo de Gabri Veiga

Pouco depois terminou a primeira parte com 62% de posse para o FC do Porto, e empate a quatro no número de remates, embora apenas um dos Dragões com sinal de perigo, para além dos golos.

Na etapa complementar houve mais equilíbrio, com um Porto mais calculista, em que a posse até foi do Nice com 51% e quatro remates contra dois. Assistiu-se a uma partida pouco emotiva e ainda mais lenta que na primeira parte. O FC do Porto sentia que tinha o controle do resultado, portanto não arriscava em demasia, enquanto o Nice evidenciava a suas fragilidades frente ao poderio dos Dragões e não conseguia oportunidades relevantes para voltar ao jogo, que perdia por 3-0 desde os 61 minutos quando Dante derrubou Samu Omorodion na área, e o arbitro assinalou penálti convertido por este, após indicação do VAR.

A falta e a queda de Samu derrubado por Dante
E o penalti convertido por Samu a fechar o resultado

Com este triunfo, e os 3 pontos conquistados, o FC Porto respira de outra forma, somando os mesmos 10 pontos que o SC de Braga, e reforçando as suas aspirações de garantir um lugar direto nos oitavos de final, evitando o play-off adicional. Contudo o trabalho está longe de estar concluído, pois este novo formato não perdoa deslizes. O objetivo passa por terminar entre os oito primeiros classificados, o que exige, pelo menos mais duas vitórias nos três jogos restantes (Malmö e Rangers em casa e Plzen fora), evitando o perigoso play-off de fevereiro — uma eliminatória extra que, historicamente, desgasta as equipas e complica a gestão física para o campeonato nacional.

Apesar do jogo pouco emotivo, à medida da sua conveniência a partir do momento que começou o jogo a vencer, a equipa demonstrou maturidade competitiva e depende apenas de si para alcançar os objetivos definidos na Liga Europa.

Esta qualificação direta é também relevante do ponto de vista financeiro, permitindo ao clube planear a próxima época com maior estabilidade.

