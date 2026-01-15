Taça de Portugal: FC do Porto venceu e eliminou Benfica (1-0), jogando na eficácia

Foi uma noite em que o país parou para assistir a mais um capítulo da rivalidade mais intensa do futebol português. O Estádio do Dragão era o palco escolhido para o duelo dos quartos de final da Taça de Portugal, onde FC Porto e Benfica lutavam por um lugar que permita acesso ao Jamor, e a polémica começou antes com escolha de Fábio Veríssimo (com Luís Ferreira no VAR), enquanto decorre um processo devido ao caso da TV no balneário portista.

Venceu e segue em frente para as meias-finais, o FC do Porto que chegou a este Clássico num momento de forma impressionante. Lidera o campeonato com uma solidez defensiva notável (apenas 4 golos sofridos na Liga). Para os “Dragões”, o fator casa tem sido uma fortaleza histórica, e com Farioli a equipa encontrou o equilíbrio que faltou na época passada, que esta noite contou com o recém chegado Thiago Silva que alinhou de início e fez o jogo até ao fim apesar dos seus 41 anos.

Thigo Silva, 41 anos, recém chegado, mas a jogar como se estivesse desde inicio da temporada

O jogo começou melhor para os Dragões que se adiantaram no marcador logo aos 15 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Gabri Veiga, a que Bednarek acorreu a desviar a bola ao primeiro poste fazendo-a entrar ao segundo, perante uma defesa pouca expedita e um Trubin absolutamente impotente para evitar o golo. Foi a primeira oportunidade da partida, portanto 100% de eficácia para o FC do Porto.



Sequência do golo, desvio de Bednarek ao primeiro poste, e a bola a entrar ao segundo

A partir daí o jogo continuou com mais posse da equipa de Mourinho, mas sem conseguir criar oportunidades evidentes de golo, até que já nos descontos Diogo Costa fez uma excelente defesa com o pé a desviar o remate à queima-roupa de Leandro Barreiro, evitando o empate, e mantendo a magra vantagem com que se chegou ao intervalo.

Na etapa complementar foi o Benfica que entrou melhor, a exercer pressão, mas com dificuldades em causar verdadeiro perigo. Mesma assim a primeira oportunidade digna de registo foi com um remate de Tomás Araújo a passar ao lado do poste direito de Diogo Costa. Nova oportunidade só aos 91 minutos quando Pavlidis chegou a um cruzamento, rematou à boca da baliza, mas apenas acertou no topo bola que foi imediatamente retirada para longe pela defesa portista.

Jogo muito tático e concentrado de ambas as equipas que não davam um milimetro à outra

Do lado do FC do Porto foram deixando passar o tempo, consentindo novamente a posse ao adversário, mas evitando que este chegasse com perigo à baliza, num jogo muito tático, com poucas oportunidades, mas em que mais uma vez os homens de Farioli provaram porque estão a fazer um campeonato quase imaculado, acabando por vencer com justiça pela forma como controlaram o Benfica.

Mais uma vez, Froholtdo com o seu enorme pulmão, e pilhas inesgotáveis

Foi assim que terminou a partida, com o Benfica a ser eliminado e o FC do Porto a seguir em frente para as meias-finais onde poderá encontrar-se com o surpreendente Fafe que eliminou o SC de Braga, o Torreense, ou o vencedor do jogo entre AVS e Sporting que se realiza a 3 de fevereiro.

Com este resultado o equilíbrio histórico não se altera muito, mas com nuances interessantes dependendo da competição: No histórico geral de todas competições, num total de 259 jogos, os Dragões contam com 103 vitórias contra 93 do Benfica, e 63 empates, embora as águias liderem no número de golos, 398 contra 375.

Na Taça de Portugal, a tradição é “encarnada”. O Benfica tem sido o carrasco histórico dos portistas na “prova rainha”, com 21 vitórias, contra 11 dos portistas, e ainda 5 empates. No último confronto, no Dragão, para esta prova, em dezembro de 2021, a vitória, clara, sorriu também aos azuis e brancos por 3-0.