Liga Europa: FC do Porto entre o brilho de William e a infelicidade de Martim (1-1)

Foi uma noite de contrastes, com o Estádio do Dragão a vestir-se de gala para receber um duelo de titãs europeus. Num embate a contar para a Liga Europa, FC Porto e Nottingham Forest mediram forças num jogo onde a carga emocional se fez sentir muito antes do apito inicial. Com o histórico a pender ligeiramente para os ingleses — fruto da vitória por 2-0 no City Ground em outubro passado — os “Dragões” entraram em campo decididos a manter a invencibilidade caseira nesta campanha europeia.

A noite foi de reencontros. Vítor Pereira, o timoneiro que conduziu o FC Porto ao bicampeonato entre 2011 e 2013, regressou a uma casa que bem conhece. Antes da bola rolar, o técnico foi alvo de uma calorosa homenagem, recebendo das mãos de André Villas-Boas uma camisola personalizada, num gesto que simbolizou o respeito pelos quatro títulos conquistados ao serviço do clube. Contudo, o ambiente solene não se ficou por aqui: o estádio uniu-se num respeitoso minuto de silêncio em memória de Mircea Lucescu, figura incontornável do futebol romeno recentemente falecida.

Francesco Farioli operou uma revolução no onze portista, mantendo apenas quatro sobreviventes do último embate frente ao Famalicão. A aposta parecia ganha quando, aos 11 minutos, o Porto desenhou uma jogada de antologia. Pablo Rosario, com um toque de calcanhar magistral, serviu Gabri Veiga; este cruzou para o segundo poste onde apareceu William Gomes, liberto de marcação, a faturar e a levar as bancadas ao rubro.



Moffi a desperdiçar duas oportunidades, com a primeira logo no primeiro minuto

Todavia, o futebol é fértil em enredos inesperados. Pouco depois da vantagem, um lance fortuito gelou o Dragão: Martim Fernandes, ao tentar um atraso para Diogo Costa, imprimiu demasiada força na bola, que acabou por beijar as redes da própria baliza. Para agravar o cenário, o jovem lateral lesionou-se momentos depois, sendo forçado a abandonar o relvado. Este duplo golpe — o autogolo e a lesão — quebrou a fluidez psicológica dos azuis e brancos, permitindo que a equipa de Vítor Pereira equilibrasse as contas até ao intervalo.

O desalento de Martim Fernandes

No segundo tempo, o FC Porto procurou desesperadamente recuperar o comando do marcador. William Gomes, claramente o elemento mais inconformista, protagonizou as melhores ocasiões. Numa arrancada individual digna de registo, deixou três adversários para trás, mas o remate saiu a escassos centímetros do poste. Mais tarde, após assistência de Deniz Gul, o extremo brasileiro voltou a testar os reflexos de Stefan Ortega, que com uma defesa de alto nível segurou a igualdade.

Apesar das alterações feitas por Farioli aos 60 minutos, na tentativa de conferir maior acutilância ofensiva, o Nottingham Forest revelou-se uma equipa extremamente organizada. Vítor Pereira, demonstrando um conhecimento profundo do “terreno”, montou um bloco sólido que fechou todos os caminhos e atalhos para a baliza inglesa.











Estranhos “bailados” no Dragão

Missão Histórica em Terras de Sua Majestade.

O empate a uma bola acaba por ser um resultado agridoce para os portistas. Se por um lado mantêm a invencibilidade no Dragão nesta prova, por outro, veem-se obrigados a um feito inédito: vencer em Nottingham para garantir a passagem à próxima fase.

Fica a sensação de que o Porto tem argumentos para mais. Agora, resta a Farioli reorganizar as tropas e motivar o grupo para uma batalha que se prevê épica em solo britânico. O sonho europeu continua vivo, mas o caminho para a glória em 2026 exige agora uma superação histórica.