Liga Europa: FC do Porto com passe direto aos oitavos, na companhia do SC de Braga

Numa jornada europeia que na ontem trouxe dois excelentes resultados das equipas portuguesas, com Sporting e Benfica a vencerem os respetivos encontros, este último com goleada (!) frente ao Real Madrid, que lhes permitiu, respetivamente, apuramento direto e via play-off, restava saber se o FC do Porto fechava com chave de ouro a jornada.



Ao contrário do Rangers FC com apenas 4 pontos e já sem hipóteses de seguir em frente, o FC do Porto com 14 pontos ganhos e a 9ª posição da geral, entrou para esta derradeira jornada da Liga Europa com a certeza do apuramento para a fase a eliminar, mas com a preocupação de ascender aos 8 primeiros e assim evitar o play-off, de resultado sempre incerto, nos seus dois jogos adicionais.

À frente do FC do Porto partiram para esta jornada Lyon e Aston Villa com 18 pontos, pontuações já impossíveis de alcançar, seguidos dos ainda alcançáveis SC Freiburg (17), FC Midtjylland e o português SC de Braga (16), AS Roma e Ferencváros (15) e Real Bétis com os mesmos 14 pontos dos Dragões, mas vantagem de um golo no goal-average.

Quer isto dizer que o SC de Braga apenas precisava de vencer para garantir a presença nos oitavos, enquanto o FC do Porto além de vencer, precisava ainda de contar com escorregadelas das equipas que começavam a jornada entre o 3º e o 8º lugar, sendo que entre 3º e 5º ainda precisava de marcar 5 e 3 golos respetivamente, bastando para o efeito que apenas um destes cenários se verificasse.

Num jogo apitado pelo Belga Jasper Vergoote, árbitro FIFA desde 2023, Francesco Farioli fez alinhar de início: Diogo Costa, Francisco Moura, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Alberto Costa, Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, William Gomes, Samu e Pepê.

Pelo Rangers FC, o seu treinador Danny Rӧhl fez alinhar: Jack Butland, J. Tavernie, Nasser Djiga, Emmanuel Fernandez, Jayden Maghoma, Mohammed Diomandé, Nicolas Raskin, M. Aarons, F. Curtis, Djeidi Gassana e Youssef Chermiti.

O jogo não podia ter começado melhor para o Rangers que aos 6 minutos se colocou em vantagem com um golo de Gassama, e assim adensou o ambiente já de disse invernoso no Estádio do Dragão.

Como se não bastasse o rigor tático permitiu aos escoceses mandarem no jogo até cerca dos 20 minutos, altera em que os Dragões se foram conseguindo libertar chegando ao empate, aos 27 minutos, num lance confuso dentro da área, onde Rodrigo Mora foi mais rápido e clarividente a chegar à bola, e a desviar para o fundo das redes à guarda de Butland.

Rodrigo Mora nos festejos do empate

Aos 30 minutos, na área, corte de Fernandez sobre Pepê. Embora tivesse tocado primeiro na bola, “varreu” o brasileiro do Porto

Libertados da pressão da desvantagem os pupilos de Farioli continuaram a ganhar bolas e a entrar na área, pelo que volvidos 10 minutos, novamente numa jogada confusa em que o guardião e um defesa escocês se embrulharam, a bola fugiu-lhes do controle e caiu mesmo ao lado de Francisco Moura, que apenas teve de desviar com o lado de fora do seu pé esquerdo.

Desvio de Francisco Moura a fazer o 2-1

Ainda se festejava o golo da vantagem e chegava o terceiro numa assistência de William Gomes, Bednarek tenta desviar ao primeiro poste, não consegue, mas a bola bate na cabeça de E. Fernandez, e segue o caminho da baliza, estabelecendo o marcador em 3-1 ao intervalo.

Rodrigo Mora sempre bem guardado

Na metade complementar o F C do Porto entrou mais amorfo a tentar apenas gerir o resultado favorável, e foi de tal forma competente que o Rangers apesar de ter obtido uma posse de 71% não conseguiu criar oportunidades que aliás os Dragões também não conseguiram, mantendo-se no final o resultado do intervalo e com ele o FC do Porto acedeu ao 5º lugar da classificação que lhe permitiu ultrapassar o SC de Braga (6º) com o mesmo número de pontos mas dois golos no goal-average.

Pode-se portanto dizer que foi um jornada em cheio para as equipas portuguesas, Sporting, FC do Porto e SC Braga com apuramento direto nas respetivas provas e Benfica com a passagem pelo play-off que lhe permite manter viva a esperança de apuramento para a Liga dos Campeões, ao mesmo tempo que os pontos amealhados pelas 4 equipas portuguesas permitem acalentar esperanças de, na próxima época, se obter o apuramento direto de duas equipas para a Liga dos Campeões e uma terceira com passagem pelos play-off`s de apuramento.