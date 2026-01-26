LIGA: O Galo entrou a cantar, mas o Dragão foi mais forte 3-0

Noite fria, com muita chuva e vento no Dragão

O Gil Vicente chegou ao Estádio do Dragão com a confiança de quem tem surpreendido nesta época, disposto a jogar de igual para igual contra o líder invicto. Apesar de só ter 37% de posse de bola na primeira parte, a equipa de Barcelos não se intimidou e conseguiu criar perigo, igualando o FC Porto em remates à baliza – cinco para cada lado. Só faltou mesmo o golo, que acabou por surgir para os Dragões, de penálti, convertido por Samu aos 35 minutos.



Sequência da falta sobre Samu que deu o penalty



O remate e o golo de Samu, na conversão da grande penalidade

A primeira parte foi de grande qualidade, com as duas equipas a encaixarem bem. O Gil Vicente entrou melhor, mais atrevido nos primeiros 15 minutos, mas foi perdendo gás à medida que o tempo passava, sobretudo a partir da meia hora, quando o Porto acelerou e chegou à vantagem.



Pblo Rosário e Thiago Silva dois esteios defensivos da equipa que em 19 jornadas apenas sofreu 4 golos

Na segunda parte, o Porto mostrou toda a sua inteligência e eficácia. O Gil Vicente ainda tentou reagir, mas viu as esperanças desmoronarem aos 69 minutos, quando Martín Fernández foi expulso pouco depois de entrar em campo. Com mais um jogador, os Dragões não facilitaram e Martim Fernandes, o do FC do Porto, fez o 2-0 aos 75 minutos, num belo remate, de fora da área.

O remate de Martim Fernandes a fazer o segundo

Pouco depois, numa arrancada pela dirteita, William Gomes fechou as contas aos 86, fixando o resultado em 3-0. A partir daí, o Porto controlou o jogo, mostrando frescura física e disciplina tática, sem dar hipóteses ao adversário.

O remate e o golo de William Gomes a fechar a contagem

Com esta vitória clara, o FC Porto fecha a 19.ª jornada com o 11.º triunfo consecutivo na Liga. Mesmo perante a resistência organizada da equipa de César Peixoto, o líder mostrou porque tem a melhor defesa do campeonato, travando as tentativas de Tidjany Touré e Luís Esteves. Agora, o Porto soma 55 pontos, mantendo uma vantagem confortável de sete sobre o Sporting e dez sobre o Benfica.

Esta diferença, a maior registada nesta fase da prova em décadas, coloca os Dragões numa posição privilegiada para conquistar o título. A solidez defensiva (apenas quatro golos sofridos em 19 jogos) e a maturidade na gestão do jogo mostram que a equipa de Farioli tem o que é preciso para aguentar a pressão dos rivais. Se mantiver este ritmo, o Porto pode até garantir o troféu antes do fim do campeonato, obrigando os adversários a não falharem mais.