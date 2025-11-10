Última Hora

Ciclo de workshops sobre contratação, deslocação e trabalho transfronteiriço

10Nov

Ciclo de workshops sobre contratação, deslocação e trabalho transfronteiriço

A AEP – Associação Empresarial de Portugal promove um ciclo de três workshops online dedicados à contratação, deslocação e enquadramento de trabalhadores entre Portugal e Espanha, no âmbito do EURES Transfronteiriço Norte de Portugal-Galiza.

Estas sessões, orientadas por especialistas, «têm como objetivo esclarecer as principais dúvidas jurídicas, fiscais e administrativas relacionadas com o trabalho transfronteiriço, capacitando empresas e profissionais para atuarem de forma informada e conforme à legislação vigente» explica a AEP.

O primeiro workshop “Contratação de trabalhadores em Espanha por empresas portuguesas” com Ana Paula Bernardo e Henrique Ferreira da Cruz tem lugar no dia 25 de novembro, das 9h30 às 12h00.

O segundo workshop “Deslocação de trabalhadores de Portugal para Espanha” com Vera Madeira Duarte realiza-se no dia 26 de novembro, das 9h30 às 12h00.

Por último, “Os trabalhadores transfronteiriços” com Sónia Lopes Ribeiro tem lugar no dia 27 de novembro, das 9h30 às 12h00.

A participação é gratuita, mediante inscrição individual em cada uma das sessões.

Mais informações e inscrições em: https://www.aeportugal.pt/pt/eventos

