22Fev

LIGA: Dragão espanta fantasmas com vitória de operário

O FC Porto regressou esta noite ao Estádio do Dragão com a urgência de quem precisava de, mais do que somar pontos, espantar os fantasmas que se tinham instalado nas últimas semanas. Após o desaire na deslocação ao Casa Pia e o traumático empate caseiro frente ao Sporting — consentido aos 98 minutos —, a recente vitória na Madeira contra o Nacional tinha trazido oxigénio, mas não a total convicção. Perante um Rio Ave sempre organizado e astuto, pedia-se uma exibição de segurança.

A equipa azul e branca entrou afirmativa, instalando-se no meio-campo adversário e procurando alvejar a baliza vilacondense através de remates de meia distância, testando a atenção do guardião contrário. No entanto, o nó da partida só desatou através da largura de processos. Numa jogada de insistência pela ponta esquerda, Pietuzeski superiorizou-se à marcação com uma finta curta e cruzou com régua e esquadria para a pequena área. Ali, a aparecer de forma fulgurante, surgiu o remate de primeira de Froholdt, seco e sem hipótese de defesa, que fixou a vantagem com que se atingiu o descanso.

Na segunda parte, o figurino mudou.

Golo anulado por fora de jogo de Deniz Gul aos 46 minutos

O Rio Ave subiu linhas, obrigando o Porto a uma espécie de “manutenção tática” — um exercício de paciência e equilíbrio, onde a força do adversário é anulada pela postura correta. Houve momentos de sofrimento, com os visitantes a rondar a área de Diogo Costa, mas a coesão defensiva prevaleceu com o FC do Porto a selar o resultado, garantindo três pontos fundamentais para a estabilidade emocional do grupo.

Não foi uma exibição de gala, mas foi uma vitória de resiliência. O Dragão respira agora melhor, livre do peso das jornadas anteriores, e foca-se no caminho que falta percorrer, com a certeza de que a solidez é o melhor remédio para a ansiedade.

Momentos

