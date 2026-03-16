Liga: Moreirense impotente para a competência do FC do Porto (3-0)

A pressão constante para vencer estava do lado dos “Dragões”, mas a resposta dada no relvado do Estádio do Dragão não deixou margem para dúvidas. Num fim de semana em que o Benfica, ainda que nos descontos, tinha garantido os três pontos em Arouca, e com o Sporting a ver o seu compromisso desta jornada adiado, o FC Porto entrou em campo com uma missão clara: vencer para manter a liderança isolada da Liga. O Moreirense, que tem feito uma campanha digna de registo, apresentou-se organizado, mas acabou por sucumbir perante a competência e a eficácia da formação portista, que carimbou um 3-0 sem contestação.



O FC do Porto ao ataque desde o primeiro minuto

O jogo começou com um ritmo elevado, com o FC Porto a procurar explorar as alas e a profundidade dos seus avançados. A resistência minhota durou apenas 14 minutos. Numa jogada de insistência, Pietuszewski desferiu um remate potente que o guardião do Moreirense não conseguiu segurar. Na recarga, Gabri Veiga apareceu no sítio certo, à hora certa, para empurrar a bola para o fundo das redes.

Contudo, o momento que mais emocionou as bancadas não foi o golo em si, mas a celebração. Gabri Veiga, após o festejo espontâneo, correu para o banco e exibiu a camisola número 3, numa sentida homenagem ao colega Thiago Silva, que atravessa um período de luto pelo falecimento da sua mãe esta semana. Foi um gesto que demonstrou a união do balneário azul e branco, lembrando que, acima da competição, impera a humanidade, também manifestada pelo público quando à passagem do minuto três as bancadas se levantaram para aplaudir.





Golo de Gabri Veiga e dedicado a Thiago Silva

Aos 25 minutos, o domínio portista materializou-se no segundo golo. Froholdt, com uma visão de jogo apurada, serviu o jovem polaco Pietuszewski. O avançado, com uma receção orientada perfeita, rematou cruzado ao poste contrário, batendo o guarda-redes de Moreira de Cónegos. Até ao intervalo, o jovem polaco poderia ter sentenciado a partida, dispondo de duas oportunidades soberanas, mas a pontaria falhou por pouco, com a bola a subir em demasia após remates de primeira.





O remate de Pietuszewski sem hipóteses para André Ferreira e os festejos do jovem que está a singrar na equipa

No regresso dos balneários, o Moreirense, sob as ordens de uma estratégia mais audaz, tentou reentrar na discussão do resultado. Aos 52 minutos, os adeptos portistas sustiveram a respiração: após uma jogada bem desenhada pelo flanco, a bola sobrou para um remate de Landerson, à queima-roupa, que fez estremecer o poste da baliza defendida por Diogo Costa. Foi o momento de maior perigo dos visitantes, que pareciam acreditar ser possível o empate.

Os esforços do Moreirense para voltar a entrar na discussão do resultado

O FC Porto soube sofrer e baixar as linhas quando necessário, saindo em transições rápidas. Aos 69 minutos, na sequência de um canto favorável ao Moreirense, nasceu um contra-ataque de manual. A bola chegou aos pés do jovem Rodrigo Mora, que atravessou o meio-campo com a bola colada ao pé, demonstrando uma maturidade invulgar para a sua idade. À entrada da área, assistiu Moffi, que rematou de primeira para uma intervenção monumental do guarda-redes visitante, adiando o que parecia inevitável.

O remate de Moffi com selo de golo a que André Ferreira correspondeu com monumental defesa

O “xeque-mate” chegaria finalmente aos 80 minutos. William Gomes, que tem vindo a afirmar-se como uma das peças fundamentais no xadrez tático dos Dragões, apontou o seu golo típico. Fletindo da direita para o centro, desferiu um remate cruzado de pé esquerdo, colocando a bola junto ao segundo poste, onde o guarda-redes não poderia chegar, conforme se vê na imagem de capa. Estava feito o 3-0 e a festa nas bancadas estava completa.

Já perto do apito final, Rodrigo Mora tentou imitar o gesto do colega no lado oposto, mas o guardião do Moreirense, numa noite de trabalho árduo, evitou o quarto golo com uma defesa atenta.

Com esta vitória, o FC Porto não só garante a manutenção no topo da tabela, como envia um sinal de força aos seus diretos perseguidores. A equipa demonstrou segurança defensiva, criatividade no meio-campo e um instinto matador no ataque, qualidades essenciais para quem ambiciona o título nacional. Para o Moreirense, fica a imagem de uma equipa combativa que, apesar da derrota, mostrou argumentos que justificam a sua posição na primeira metade da tabela.

O campeonato segue agora para a próxima paragem, com os Dragões a respirarem a confiança de quem lidera com mérito e solidariedade.