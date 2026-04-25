Jornais celebram a liberdade na “Coluna dos Cravos Encarnados”

Segredo do Alentejo – Conspiração na Confraternização 9 de setembro de 1973 – Viana do Alentejo, Alcaçovas Aconteceu em Portugal. No Monte do Sobral. Clandestina a Revolução. Apresentou-se como Confraternização. Alentejo o Segredo guardou. A Ninguém o contou. Para o inimigo não ouvir. E sem demora prender o porvir. Oficiais se reuniram. Sobre o futuro lusitano decidiram. Para o passado olharam. Os golpes falhados recordaram. “Movimento dos Capitães” nasceu. A coragem com esperança venceu. Clandestina e de alto riscos a reunião. No silêncio cumpriram sua missão. No silêncio – 24/25 de Abril de1974. Duas senhas lançaram. MFA na Coluna para Lisboa marcharam. A ditadura enfrentaram. A liberdade conquistaram. Capitães de Abril – À Nação consagraram vitória. Para Portugal e o mundo – escreveram História! “Cavaleiros, Heróis e Guardiães – Espingarda com Cravo, para sempre Nossos Capitães.” 25 de Abril de 1974, Revolução dos Cravos Isalita Pereira, historiadora e secreta poeta

Criado no contexto das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, o projeto “Coluna dos Cravos Encarnados – Ramo da Liberdade” continua a expandir-se e já reúne cerca de 70 participações de órgãos de comunicação social de várias regiões do país.

A iniciativa partiu da historiadora Isalita Pereira, finalista da Universidade de Frankfurt, que encontrou na poesia uma forma de revisitar a memória coletiva e homenagear figuras marcantes. Nascida na Alemanha, onde viveu até 2007, destaca nomes como Aristides de Sousa Mendes e Salgueiro Maia como referências de coragem em momentos decisivos da história.

A ideia do projeto é: cada jornal participante representa um “cravo”, contribuindo para a construção de um “ramo” coletivo. O primeiro a aderir foi o Correio do Ribatejo, estabelecendo uma ligação com Santarém, de onde partiu uma das colunas militares na madrugada de abril de 1974.

Inicialmente pensado para reunir 50 “cravos jornalísticos”, o projeto ultrapassou esse número e continua em crescimento.

Mais do que assinalar uma data histórica, o projeto continua a criar uma rede de memória e colaboração entre meios de comunicação, onde cada publicação acrescenta uma nova camada ao “Ramo da Liberdade”.

Bruna Pinto Lopes (jornalista)

Beatriz Pesqueira (trainee)