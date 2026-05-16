O Dragão pintou-se de Azul e Ouro para fechar o regresso do título

O sol de maio ainda aquecia as bancadas do Estádio do Dragão quando o apito inicial deu ordem de marcha para o que todos sabiam ser o último ato de uma epopeia. Não era apenas um jogo de futebol; era a celebração de uma identidade, o culminar de meses de suor e a confirmação de que o trono nacional tem dono. O FC Porto recebeu o Santa Clara num ambiente de absoluta efervescência, onde cada cachecol erguido parecia carregar a força de uma cidade inteira.

O jogo, embora dominado territorialmente pelos “dragões”, teve contornos de suspense que o destino teimou em desenhar. O Santa Clara, digno e organizado, não veio para ser apenas um figurante na festa alheia. Contudo, o futebol tem estas ironias cruéis e, ao mesmo tempo, poéticas para quem vence. O golo da vitória, aquele que selou o resultado e libertou o grito guardado na garganta, surgiu de um infortúnio açoriano: um autogolo de Sidney Lima. Foi o momento em que a bola beijou as redes e o estádio explodiu num rugido uníssono. O 1-0 bastava. O campeão não precisava de nota artística, precisava da confirmação, e ela chegou com o suor de quem soube sofrer e a sorte de quem sempre procura o destino.

O golo da vitória





momentos do jogo

A Apoteose no Relvado

Assim que o árbitro deu por encerrada a partida, o relvado do Dragão transformou-se num palco de emoções puras. A montagem do palanque, o protocolo que tantas vezes parece demorado, foi desta vez acompanhado por cânticos que não davam tréguas. Quando o capitão, Diogo Costa, ergueu a Taça de Campeão Nacional aos céus do Porto, o estádio iluminou-se com o brilho dos fogos de artifício e, mais importante, com o brilho nos olhos de milhares de adeptos.

A Taça nas mãos dos artifices da conquista

Jogadores, equipa técnica e staff partilharam abraços que valiam por uma época inteira. Viu-se a alegria contagiante dos mais novos e a emoção contida dos mais veteranos, todos unidos pela fita azul que agora decora o troféu. A festa no estádio foi o aperitivo perfeito para o que a Invicta preparou para os seus heróis.













Pelo Rio, do Freixo à Ribeira: Uma Cidade em Romaria

Mas se o estádio é o templo, a cidade é o corpo vivo desta celebração. A festa mudou-se para as margens do Douro, num cenário que só o Porto consegue oferecer. A equipa deslocou-se para a zona do Freixo, onde o mítico barco os aguardava. A descida do rio, desde o Freixo até à Ribeira, promete ser um dos momentos mais icónicos desta conquista. Ver o pavilhão azul e branco refletido nas águas do Douro, enquanto as margens se apinham de gente de todas as idades, é a prova de que este clube respira com o povo.

O trajeto será feito num “trio elétrico” fluvial, uma inovação que traz o calor das celebrações vibrantes para o coração do rio. A música, os cânticos e a taça bem visível para quem saúda das pontes e das margens criam uma moldura humana sem paralelo. O Porto não celebra apenas num ponto; o Porto celebra em movimento, ocupando cada centímetro da sua geografia emocional.

A Homenagem nos Paços do Concelho

O destino final deste percurso triunfal é a Avenida dos Aliados. Nos Paços do Concelho, a comitiva será recebida com a pompa e a circunstância que a ocasião exige. Pedro Duarte, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, aguarda os campeões para a receção oficial. Esta homenagem, em representação de toda a cidade, simboliza o reconhecimento do poder institucional ao esforço desportivo.

A varanda da Câmara será, como manda a tradição, o ponto alto. É dali que os jogadores falarão ao “mar de gente” que já inunda os Aliados. É ali que o troféu será apresentado à cidade que lhe dá o nome. A Câmara Municipal, ao abrir as portas da “casa de todos os portuenses”, sela o compromisso de união entre o clube e a urbe, celebrando um título que é, acima de tudo, um triunfo do brio e da resiliência nortenha.

A noite será longa. Entre o eco dos cânticos que ressaltam nas fachadas de granito e a luz que emana da Ribeira, o Porto confirma hoje que não é apenas um campeão de campo, mas um campeão de alma. A festa continua, o Douro corre azul e a Invicta, mais uma vez, faz jus ao seu nome.