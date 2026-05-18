Taça de Portugal Feminina. Benfica vence (2-0) na estreia do FC do Porto





Primeiro clássico feminino com 22258 espetadores presentes

O histórico Estádio Nacional, no Jamor, vestiu-se de gala para receber um embate inédito e carregado de simbolismo: o primeiro Clássico de sempre no futebol feminino entre o SL Benfica e o FC Porto. Num ambiente de verdadeira festa e com as bancadas pintadas de vermelho e azul, a nossa reportagem acompanhou cada momento deste duelo histórico, que terminou com a vitória das “encarnadas” por 2-0, carimbando assim a conquista da Taça de Portugal Feminina.







A Taça em disputa trazida ao centro do relvado por dois idolos das equipas em confronto, Toni e Domingos

O jogo, mais do que uma mera final, representou o encontro de dois mundos distintos no futebol feminino português. De um lado, o SL Benfica, uma equipa consolidada, campeã da Primeira Divisão e com experiência na Liga dos Campeões Feminina, trazia consigo o favoritismo e a responsabilidade de manter a hegemonia. Do outro, o FC Porto, uma equipa com apenas dois anos de competição, mas que em tempo recorde ascendeu da terceira à primeira divisão, vencendo consecutivamente ambos os campeonatos e garantindo a presença na Liga BPI na próxima temporada. A curiosidade e a expectativa eram enormes: estaria o FC Porto à altura do campeão nacional?



Histórico no feminino: Primeiro clássico de sempre entre SL Benfica e FC do Porto, e logo numa final da Taça no Jamor

O início da partida confirmou as previsões. O Benfica, com a sua maior rodagem e entrosamento, assumiu as rédeas do jogo, controlando a posse de bola e procurando explorar as alas, pelo que aos 5 minutos o Benfica já estava em vantagem com golo de Caroline Moller a aproveitar uma confusão na área e a desviar junto à baliza sem que Brundle pudesse evitar.

Caroline Moller acabando de fazer o primeiro

O FC Porto, no entanto, não se deixou intimidar pela dimensão do palco ou pela reputação do adversário. Com uma organização defensiva irrepreensível, as “azuis e brancas” fecharam os caminhos para a sua baliza e tentaram surpreender em transições rápidas. O equilíbrio de forças era surpreendente, com o Porto a anular as principais investidas encarnadas e a ameaçar através da velocidade das suas avançadas.

Contudo, a experiência do Benfica acabaria por fazer novamente a diferença. Aos 39 minutos, após um canto cobrado com precisão, novamente a Caroline Moller aproveitou alguma passividade portista na área e rematou forte e colocado. O golo serviu de tónico para as “encarnadas”, que intensificaram a pressão e podiam ter ampliado a vantagem antes do intervalo. O Porto, por sua vez, tentou reagir, mas a defesa do Benfica mostrou-se segura.



Jogado do segundo. Canto, bola desviada cai na esfera de Caroline, quase sózinha, remata para o fundo das redes

A segunda parte começou com o Porto mais atrevido, procurando o golo do empate. A equipa de Daniel Chaves teve algumas oportunidades, mas a falta de eficácia e a boa exibição da guarda-redes encarnada, Lena Pauels, impediram o golo portista.

Apesar da derrota, o FC Porto deixou uma excelente imagem no Jamor. A equipa mostrou organização, espírito de sacrifício e qualidade individual, deixando antever uma temporada promissora na Liga BPI. O SL Benfica, por sua vez, confirmou a sua superioridade e a sua condição de melhor equipa do país, conquistando mais um troféu para o seu vasto currículo, embora tenha ganho na tarde de ontem um novo opositor que poderá vir a dar cartas.









Momentos

O apito final do árbitro foi o sinal para a explosão de alegria nas bancadas vermelhas. As jogadoras do Benfica, emocionadas, celebraram a conquista da Taça de Portugal com os seus adeptos, cantando e saltando em uníssono. A capitã Pauleta recebeu o troféu das mãos do Presidente da República, António José Seguro, sob uma chuva de confetis vermelhos. O Jamor, palco de tantas conquistas históricas, testemunhou mais um capítulo dourado na história do futebol feminino português.

A festa das vencedoras continuou no relvado, com as jogadoras a partilharem alegria com as famílias e amigos. O Benfica, campeão da Primeira Divisão e agora vencedor da Taça de Portugal, provou mais uma vez que é a força dominante no futebol feminino português. O FC Porto, apesar da derrota, saiu do Jamor com a cabeça erguida, ciente do seu valor e do futuro promissor que tem pela frente.

O conjunto vencedor

O primeiro Clássico no feminino, entre Benfica e Porto, foi um sucesso, dentro e fora do campo. O Jamor foi palco de um espetáculo de futebol de qualidade, com duas equipas que deram tudo de si. O SL Benfica venceu, mas o futebol feminino português também saiu vencedor.