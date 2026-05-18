Última Hora

Taça de Portugal Feminina. Benfica vence (2-0) na estreia do FC do Porto

18Mai

Taça de Portugal Feminina. Benfica vence (2-0) na estreia do FC do Porto

Por Desporto, Última Hora 0 Comentários
Primeiro clássico feminino com 22258 espetadores presentes

O histórico Estádio Nacional, no Jamor, vestiu-se de gala para receber um embate inédito e carregado de simbolismo: o primeiro Clássico de sempre no futebol feminino entre o SL Benfica e o FC Porto. Num ambiente de verdadeira festa e com as bancadas pintadas de vermelho e azul, a nossa reportagem acompanhou cada momento deste duelo histórico, que terminou com a vitória das “encarnadas” por 2-0, carimbando assim a conquista da Taça de Portugal Feminina.

A Taça em disputa trazida ao centro do relvado por dois idolos das equipas em confronto, Toni e Domingos

O jogo, mais do que uma mera final, representou o encontro de dois mundos distintos no futebol feminino português. De um lado, o SL Benfica, uma equipa consolidada, campeã da Primeira Divisão e com experiência na Liga dos Campeões Feminina, trazia consigo o favoritismo e a responsabilidade de manter a hegemonia. Do outro, o FC Porto, uma equipa com apenas dois anos de competição, mas que em tempo recorde ascendeu da terceira à primeira divisão, vencendo consecutivamente ambos os campeonatos e garantindo a presença na Liga BPI na próxima temporada. A curiosidade e a expectativa eram enormes: estaria o FC Porto à altura do campeão nacional?

Histórico no feminino: Primeiro clássico de sempre entre SL Benfica e FC do Porto, e logo numa final da Taça no Jamor

O início da partida confirmou as previsões. O Benfica, com a sua maior rodagem e entrosamento, assumiu as rédeas do jogo, controlando a posse de bola e procurando explorar as alas, pelo que aos 5 minutos o Benfica já estava em vantagem com golo de Caroline Moller a aproveitar uma confusão na área e a desviar junto à baliza sem que Brundle pudesse evitar.

Caroline Moller acabando de fazer o primeiro

O FC Porto, no entanto, não se deixou intimidar pela dimensão do palco ou pela reputação do adversário. Com uma organização defensiva irrepreensível, as “azuis e brancas” fecharam os caminhos para a sua baliza e tentaram surpreender em transições rápidas. O equilíbrio de forças era surpreendente, com o Porto a anular as principais investidas encarnadas e a ameaçar através da velocidade das suas avançadas.

Contudo, a experiência do Benfica acabaria por fazer novamente a diferença. Aos 39 minutos, após um canto cobrado com precisão, novamente a Caroline Moller aproveitou alguma passividade portista na área e rematou forte e colocado. O golo serviu de tónico para as “encarnadas”, que intensificaram a pressão e podiam ter ampliado a vantagem antes do intervalo. O Porto, por sua vez, tentou reagir, mas a defesa do Benfica mostrou-se segura.

Jogado do segundo. Canto, bola desviada cai na esfera de Caroline, quase sózinha, remata para o fundo das redes

A segunda parte começou com o Porto mais atrevido, procurando o golo do empate. A equipa de Daniel Chaves teve algumas oportunidades, mas a falta de eficácia e a boa exibição da guarda-redes encarnada, Lena Pauels, impediram o golo portista.

Apesar da derrota, o FC Porto deixou uma excelente imagem no Jamor. A equipa mostrou organização, espírito de sacrifício e qualidade individual, deixando antever uma temporada promissora na Liga BPI. O SL Benfica, por sua vez, confirmou a sua superioridade e a sua condição de melhor equipa do país, conquistando mais um troféu para o seu vasto currículo, embora tenha ganho na tarde de ontem um novo opositor que poderá vir a dar cartas.

Momentos

O apito final do árbitro foi o sinal para a explosão de alegria nas bancadas vermelhas. As jogadoras do Benfica, emocionadas, celebraram a conquista da Taça de Portugal com os seus adeptos, cantando e saltando em uníssono. A capitã Pauleta recebeu o troféu das mãos do Presidente da República, António José Seguro, sob uma chuva de confetis vermelhos. O Jamor, palco de tantas conquistas históricas, testemunhou mais um capítulo dourado na história do futebol feminino português.

A festa das vencedoras continuou no relvado, com as jogadoras a partilharem alegria com as famílias e amigos. O Benfica, campeão da Primeira Divisão e agora vencedor da Taça de Portugal, provou mais uma vez que é a força dominante no futebol feminino português. O FC Porto, apesar da derrota, saiu do Jamor com a cabeça erguida, ciente do seu valor e do futuro promissor que tem pela frente.

O conjunto vencedor

O primeiro Clássico no feminino, entre Benfica e Porto, foi um sucesso, dentro e fora do campo. O Jamor foi palco de um espetáculo de futebol de qualidade, com duas equipas que deram tudo de si. O SL Benfica venceu, mas o futebol feminino português também saiu vencedor.

Compartilhar este post

Autor

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Relacionado Posts

03Set

Doação para APPACDM da Maia

A iniciativa solidária do cartão de crédito Sociedade Comercial C. Santos,... leia mais

10Nov

Movimento Gentil, filmado na Maia, transmitido hoje no Zig Zag da RTP

Projeto percorre o país à procura dos melhores projetos educativos escolares.... leia mais

03Set

Testar para melhorar

O piloto maiato colocou à prova o Datsun 1200. Os resultados... leia mais

29Dez

FC do Porto: Treino aberto regressou ao Dragão perante mais de 30.000 adeptos

Foi a 1 de janeiro de janeiro de 2017, perante 28.000... leia mais

21Jun

Há 20 anos

Recorde: «S.João “estragado” em S.Pedro Fins» Edição nº 60 de 28 de junho... leia mais

14Jun

Abílio Campos Monteiro, um homem de letras

Artigo de Opinião de Rui Teles de Menezes na edição nº540,... leia mais

04Abr

Há 20 anos

Recorde: “Centro de Saúde da Maia ao Raio X" Edição nº 54 de... leia mais

09Jun

Viagem a Ibiza foi a prenda de Silva Tiago

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu, no dia 28... leia mais

08Mai

Novo Campeão Nacional regressou e festejou

Embora por motivos alheios à nossa vontade, não tenha sido possível... leia mais

06Jun

«O Provedor dos Munícipes é uma instituição, independente do Poder Político»

Miguel Ângelo Santos Esteves Rodrigues, nasceu em 18 de outubro de... leia mais