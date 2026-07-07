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O Fator Humano na Era Algorítmica: As Grandes Linhas de Força do QSP Summit 2026

07Jul

O Fator Humano na Era Algorítmica: As Grandes Linhas de Força do QSP Summit 2026

Por Economia, Última Hora 0 Comentários

Matosinhos, Exponor — Numa conjuntura internacional pautada pela vertiginosa evolução tecnológica e por reconfigurações geopolíticas profundas, a 19.ª edição do QSP Summit reuniu, na Exponor e no Palácio da Bolsa, mais de 3.500 profissionais e uma centena de conferencistas de topo mundial. Sob o lema central de repensar a liderança do amanhã (Leading the Future Economy), o evento sedimentou uma premissa clara: a Inteligência Artificial (IA) é revolucionária, mas a sua eficácia máxima dependerá impreterivelmente do pensamento crítico, da resiliência e da engenhosidade humana.

O Alerta Macroeconómico de Roubini

O arranque formal da iniciativa teve lugar no histórico Palácio da Bolsa, no Porto, através de uma intervenção de fundo do reputado economista Nouriel Roubini. O especialista — célebre pela sua precisa antevisão da crise financeira de 2008 — categorizou a atual vaga de inteligência artificial como a transformação tecnológica mais impactante da história económica global. Para Roubini, o potencial disruptivo destes novos ecossistemas digitais irá sobrepor-se, no longo prazo, aos atuais focos de volatilidade macroeconómica e geopolítica internacional.

Contudo, o economista lançou um sério aviso ao Velho Continente, sublinhando o visível atraso competitivo da Europa face ao dinamismo dos blocos norte-americano e chinês. Na sua perspetiva, a sustentabilidade e o crescimento europeu nas próximas décadas exigem de forma urgente um ecossistema mais atrativo para o investimento privado, o aprofundamento da integração comunitária e um forte estímulo à inovação interna.

Esta tese foi posteriormente debatida e esmiuçada num painel de discussão com o antigo ministro da Economia, Pedro Reis, e com Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal. O debate centrou-se em desenhar caminhos para Portugal, avaliando as políticas públicas fundamentais para a atração de capitais e retenção de talento qualificado.

Estratégia, Cultura Organizacional, e Segurança Psicológica

Nos palcos da Exponor, a professora de Harvard Amy Edmondson capturou a atenção do público ao correlacionar a resiliência corporativa com o conceito de segurança psicológica. Edmondson defendeu que as empresas mais aptas a navegar na incerteza são aquelas que estruturam ambientes onde falhar, questionar e testar não são penalizados, mas sim vistos como matérias-primas essenciais para a aprendizagem acelerada.

Complementando a ótica organizacional, Peter Zemsky, prestigiado académico do INSEAD, trouxe uma abordagem extremamente pragmática à mesa: a IA não confere qualquer vantagem se for tratada como um mero adereço tecnológico isolado. A sua integração tem de ser profundamente estratégica, desenhada para solucionar problemas reais e assente na redefinição completa dos processos humanos.

No campo da inovação contínua, Scott Anthony recordou o legado da escola de pensamento de Clayton Christensen para frisar que a flexibilidade e a constante experimentação prática constituem os melhores escudos contra as ondas de desintermediação de mercado. No mesmo sentido, o futurista Ben Hammersley alertou para o facto de a IA generativa estar a obrigar os quadros de direção a redesenhar transversalmente as suas metodologias de colaboração interna.

Motivação, Criatividade e Equilíbrio Geopolítico

O comportamento humano e os seus fatores motivacionais foram os temas trazidos pelo especialista Dan Ariely. O académico da Duke University sustentou que o propósito e o devido reconhecimento geram desempenhos institucionais exponencialmente mais robustos e duradouros do que simples incentivos financeiros ou prémios materiais de curto prazo.

A fechar o leque de visões macro, a dimensão geopolítica esteve representada pela perspicaz análise de Shirley Ze Yu (London School of Economics), que mapeou a imparável expansão industrial e tecnológica da China. A especialista demonstrou como este fenómeno está a reconfigurar as cadeias de valor ocidentais e a exigir novas respostas de competitividade regional. No plano das marcas, uma intervenção especial de Islam ElDessouky (Vice-Presidente Criativo da Coca-Cola) reforçou a criatividade e a ligação emocional com as comunidades locais como disciplinas puramente estratégicas de negócio.

Conclusões Práticas para o Tecido Empresarial

Tanto as sessões imersivas dos Worklabs como as conferências setoriais dedicadas à gestão do risco, transformação urbana e turismo confirmaram que os grandes dilemas da contemporaneidade cruzam-se invariavelmente no mesmo ponto. Conforme sintetizado pela organização do evento, o algoritmo e a automatização são os motores da aceleração atual, mas o discernimento humano, a ética, a capacidade de adaptação e a liderança autêntica permanecem firme e obrigatoriamente no leme dos negócios do amanhã.

No final do dia ainda houve tempo para descontrair à beira mar na Piscina das Marés.

Sobre o QSP SUMMIT

Desde 2007, o QSP SUMMIT afirma-se como uma das principais plataformas europeias de reflexão e partilha de conhecimento nas áreas da gestão, liderança, inovação e marketing. A cada edição, reúne líderes empresariais, académicos e especialistas internacionais para debater os desafios que moldam o futuro das organizações e da economia.

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