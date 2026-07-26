Exame de Época com Nota Alta: FC Porto vence Aston Villa (2-1)

O Estádio do Dragão vestiu-se de gala este sábado para a apresentação oficial do FC Porto versão 2026/27. Perante uma moldura humana vibrante, a equipa comandada por Francesco Farioli superou os ingleses do Aston Villa por 2-1, num teste exigente e de ritmo elevado que deixou boas indicações a uma semana da discussão do primeiro troféu da temporada.

Desde cedo com diversas atividades no exterior do estádio, o primeiro momento alto foi a apresentação individual do plantel de 31 futebolistas, com especial expetativa reservada para as caras novas. Entre o entusiasmo de rever os rostos bem conhecidos que ergueram o título na época transata, Diogo Costa reuniu uma das maiores ovações da noite, mantendo a mítica camisola 99. Os adeptos portistas puderam também saudar os novos reforços já integrados no grupo — André Silva, Hwang In-beom e João Afonso —, numa cerimónia pautada pela forte comunhão entre bancadas e estrutura.

No período de aquecimento foi momento de rever ao vivo antigos jogadores, e alguns dos seus melhores momentos nos écrans do estádio, como Artur, Drulovic, Guarín, Emerson e Fernando, o conhecido “Polvo” do FC do Porto.

Artur

Drulovic

Fernando

Emerson

Guarín As antigas glórias a marcarem presença no Dragão

Dentro do campo, o ensaio geral não podia ter adversário mais competitivo. O Aston Villa, orientado por Unai Emery e atual detentor da Liga Europa, servia de aferidor ideal para o estado de prontidão dos dragões. A uma semana de discutir o primeiro troféu da época na Supertaça Cândido de Oliveira, o FC Porto procurava consolidar dinâmicas de jogo, dar minutos aos novos elementos e afinar processos perante um oponente de calibre europeu.

Entrada Forte e Resposta em Ritmo Europeu

Com o apito inicial, o FC Porto não demorou a impor a sua matriz de jogo baseada numa pressão alta e sufocante sobre a saída de bola do Aston Villa. A estratégia deu frutos quase imediatos: logo aos 5 minutos, William Gomes aproveitou o espaço à entrada da área para rematar à baliza, contando com um desvio fortuito na defensiva inglesa para inaugurar o marcador e fazer explodir o Dragão.





A preparação de Wlliam Gomes, o remate e os festejos do jogo de abertura

O Aston Villa, detentor da Liga Europa e orientado por Unai Emery, demonstrou, no entanto, a sua maturidade tática e respondeu rapidamente. Aos 12 minutos, numa transição rápida e bem desenhada, Luka Lynch restabeleceu a igualdade com um remate de belo efeito, repondo a justiça num encontro disputado a uma intensidade invulgar para a pré-época.



Luka Lynch recebe, roda e dispara forte e colocado para restabelecer o empate

Sem se deixar abalar pelo golo sofrido, os dragões mantiveram o controlo do ritmo e a acutilância ofensiva. O momento da noite chegaria aos 41 minutos: Pepê surgiu em posição privilegiada após uma excelente combinação coletiva no último terço e, com frieza, bateu o guardião inglês, devolvendo a vantagem ao FC Porto antes do descanso.



Após remate de Pepê a bola entrana baliza e fecha o resultado final

Solidez e Ensaios a Pensar na Supertaça

No segundo tempo, Francesco Farioli manteve a estrutura base durante grande parte da etapa complementar, dando ritmo competitivo ao onze inicial até perto do minuto 70, altura em que fez promover várias alterações com as entradas de nomes como Rodrigo Mora ou Borja Sainz. O FC Porto geriu a vantagem com maturidade defensiva, permitindo poucas aproximações com perigo à baliza portista e demonstrando coesão entre linhas.

Deniz Gul e Mora vieram agitar os últimos minutos Hwang In-beom fez parte desse movimento

Farioli a agradecer cântico em seu nome, parece dizer,: calma que está tudo sob controlo

Com esta vitória por 2-1, o FC Porto conclui o principal ensaio de pré-temporada com sinais bastante positivos no plano físico, tático e emocional. O foco vira-se agora por completo para o Estádio Municipal de Coimbra, onde no próximo dia 1 de agosto os azuis e brancos disputam a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao SCU Torreense.