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AEP desafia empresas na QSP Summit e revela prioridades do tecido empresarial em dois minutos

17Jul

AEP desafia empresas na QSP Summit e revela prioridades do tecido empresarial em dois minutos

Por Destaque, Publicidade/Índole Comercial, Última Hora 0 Comentários

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O início de julho ficou marcado por uma forte presença da AEP – Associação Empresarial de Portugal na QSP Summit, um dos mais relevantes eventos europeus de Management e Marketing, que voltou a reunir, na Exponor, milhares de participantes, especialistas e líderes empresariais para debater os grandes desafios da economia do futuro.

No centro desta participação esteve um stand com uma abordagem diferenciadora, concebido para encorajar as empresas não só a identificar, em menos de dois minutos, o seu principal desafio atual, mas também a perceber, de forma imediata, como a AEP pode ajudar a superá-lo. Talento, parcerias e inovação, internacionalização e mercados, financiamento, mobilidade, contratação e vistos e formação estiveram entre as principais áreas em destaque.

Esta abordagem simples e orientada para a ação permitiu à AEP recolher informação relevante junto das mais de 150 empresas que passaram pelo espaço, proporcionando uma leitura clara e imediata das suas necessidades mais prementes. Em simultâneo, criou-se uma oportunidade para apresentar soluções concretas, ajustadas à realidade de cada negócio.

Este contacto de proximidade evidenciou o papel da AEP enquanto parceiro estratégico na capacitação das empresas, através de um conjunto integrado de iniciativas e serviços. No domínio da internacionalização e inovação, a Enterprise Europe Network apoia as PME na identificação de parceiros internacionais, no acesso a novos mercados e na integração em cadeias de valor globais, bem como na participação em programas europeus de financiamento.

Na área da mobilidade e do talento, a rede EURES Norte Portugal-Galiza facilita o recrutamento transfronteiriço e promove a circulação de trabalhadores, ajudando as empresas a responder às suas necessidades de recursos humanos num mercado cada vez mais competitivo.

Já o projeto MOVER aposta no desenvolvimento de competências e na qualificação dos recursos humanos, promovendo a adaptação das empresas às exigências da transição digital e sustentável.

Por sua vez, a iniciativa BID4TENDERS capacita as empresas para o acesso a mercados públicos internacionais, apoiando-as na identificação de oportunidades de contratação pública e na participação em concursos além-fronteiras.

A estes instrumentos juntam-se serviços estruturados nas áreas da internacionalização, competitividade e formação, que permitem às empresas reforçar a sua capacidade de adaptação, inovação e crescimento sustentado.

Num contexto económico marcado pela transformação digital, pela transição verde e por uma crescente pressão competitiva, a presença da AEP na QSP Summit destacou-se pela proximidade às empresas e pela capacidade de traduzir desafios complexos em soluções práticas.

A AEP continua, assim, lado a lado com as empresas, a impulsionar a sua transformação e a abrir caminhos para o crescimento em mercados cada vez mais globais.

Para mais sobre estes eventos, contactar:
Departamento de Inovação da AEP
inovacao@aeportugal.pt

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