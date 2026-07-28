AEP promove encontro para partilha de boas práticas na integração de requerentes de proteção internacional

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A Associação Empresarial de Portugal (AEP) promove, no próximo dia 30 de julho, pelas 11h00, no Edifício de Serviços da AEP, em Leça da Palmeira, o segundo evento de partilha e troca de boas práticas entre profissionais e voluntários que intervêm no acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional.

A iniciativa decorre no âmbito do Projeto Integra +: Incluir para Crescer, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI2030), e pretende «reforçar a colaboração entre os diferentes intervenientes, promovendo a reflexão sobre os desafios associados aos processos de acolhimento».

Segundo a AEP, este segundo encontro tem como objetivo fazer um balanço das sessões de capacitação já realizadas no âmbito do projeto, bem como criar um espaço de reflexão e partilha dedicado aos desafios da comunicação intercultural em contextos de acolhimento.

O evento proporcionará ainda um momento de análise crítica e de troca de experiências práticas entre os participantes, procurando reunir contributos que permitam melhorar as metodologias e práticas de acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional.

A sessão termina com um almoço de networking, aberto a todos os inscritos, que pretende incentivar o fortalecimento de contactos entre os participantes e dar continuidade às partilhas iniciadas durante os trabalhos da manhã.