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AEP promove encontro para partilha de boas práticas na integração de requerentes de proteção internacional

28Jul

AEP promove encontro para partilha de boas práticas na integração de requerentes de proteção internacional

Por Destaque, Empresas, Última Hora 0 Comentários

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A Associação Empresarial de Portugal (AEP) promove, no próximo dia 30 de julho, pelas 11h00, no Edifício de Serviços da AEP, em Leça da Palmeira, o segundo evento de partilha e troca de boas práticas entre profissionais e voluntários que intervêm no acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional.

A iniciativa decorre no âmbito do Projeto Integra +: Incluir para Crescer, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI2030), e pretende «reforçar a colaboração entre os diferentes intervenientes, promovendo a reflexão sobre os desafios associados aos processos de acolhimento».

Segundo a AEP, este segundo encontro tem como objetivo fazer um balanço das sessões de capacitação já realizadas no âmbito do projeto, bem como criar um espaço de reflexão e partilha dedicado aos desafios da comunicação intercultural em contextos de acolhimento.

O evento proporcionará ainda um momento de análise crítica e de troca de experiências práticas entre os participantes, procurando reunir contributos que permitam melhorar as metodologias e práticas de acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional.

A sessão termina com um almoço de networking, aberto a todos os inscritos, que pretende incentivar o fortalecimento de contactos entre os participantes e dar continuidade às partilhas iniciadas durante os trabalhos da manhã.

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