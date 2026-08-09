Última Hora

Liga: FC Porto Resolve com Autoridade e Pragmatismo no Dragão (2-0)

09Ago

Liga: FC Porto Resolve com Autoridade e Pragmatismo no Dragão (2-0)

Por Desporto, Última Hora 0 Comentários

O FC Porto iniciou a defesa do título na Liga Portugal Betclic com um triunfo seguro e autoritário por 2-0 diante do FC Alverca. Num duelo em que a eficácia e o controlo territorial ditaram a lei, a equipa orientada por Francesco Farioli construiu a vitória ainda na primeira parte, através de duas grandes penalidades, gerindo a vantagem com maturidade até ao apito final.

Num campeonato em que a margem de erro dos candidatos ao título é estreita, o FC Porto assumiu desde o início a responsabilidade do encontro. Instalando-se no meio-campo ofensivo, a equipa portista procurou circular a bola com amplitude para desarmar o bloco defensivo compacto do Alverca.

Farioli atento ao jogo

A resistência ribatejana acabou por ser quebrada aos 9 minutos: na sequência de um cruzamento bem medido de William Gomes, André Silva tentou o desvio de cabeça e foi abarroado na área pelo guarda-redes Matheus Mendes. Chamado a converter o castigo máximo, o próprio André Silva atirou com classe ao canto inferior esquerdo, inaugurando o marcador e registando uma exibição determinante no seu regresso aos relvados do Dragão.

  • A falta
  • O remate
  • ..e o golo
E os festejos do primeiro golo da edição 26/27 da Liga

A vantagem trouxe serenidade aos azuis e brancos, que continuaram a condicionar a origem dos contra-ataques adversários através de uma reação rápida à perda de bola. Aos 44 minutos, a insistência portista voltou a dar frutos num novo lance de grande penalidade, após agarrão de Nabil Touaizi sobre André Silva na área. Desta feita, foi Gabri Veiga a assumir a marcação. O médio espanhol optou pelo mesmo lado da primeira grande penalidade e, embora Matheus Mendes tenha adivinhado a trajetória e tocado na bola, não conseguiu evitar o 2-0 antes do descanso.

  • A falta
  • O remate
  • … e o golo
E o festejo

Apesar do duplo golpe antes do intervalo, a formação orientada por Sérgio Ferreira não abandonou a partida nem se remeteu a uma postura resignada. Na segunda parte, o Alverca procurou subir linhas, discutir as segundas bolas e criar melhores condições para sair da pressão.

Essa coragem ribatejana traduziu-se num volume ofensivo surpreendente, terminando a partida com mais remates e cantos conquistados do que o FC Porto. No ataque visitante, a mobilidade de Chiquinho causou sobressaltos constantes à retaguarda portista. No entanto, a defensiva caseira, sustentada pela solidez da dupla de centrais Jakub Kiwior e Jan Bednarek, soube fechar os caminhos para a baliza, valendo também as intervenções seguras de Diogo Costa, que assinou cinco defesas importantes para manter a folha limpa.

Com os dois golos de avanço, o FC Porto geriu os ritmos de jogo com maturidade. A posse de bola (54%) passou a funcionar não apenas como mecanismo de ataque, mas também de proteção defensiva, obrigando o Alverca a desgastar-se na recuperação e retirando emoção à reta final do encontro.

Com este resultado, o FC Porto mantém registos de relevo: alcança a sétima época consecutiva a entrar a vencer na Liga (o melhor registo dos últimos 25 anos), soma a 21.ª vitória caseira consecutiva no campeonato e cumpre o quarto jogo seguido no Dragão sem sofrer golos.

  • Golos: André Silva (9′ g.p.) e Gabri Veiga (44′ g.p.).
  • Homem do Jogo: André Silva (FC Porto) — conquistou as duas grandes penalidades e converteu a primeira.
  • Equipas Iniciais:
    • FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Zaidu Sanusi; Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt; William Gomes, André Silva, Pepê. (Treinador: Francesco Farioli).
    • FC Alverca: Matheus Mendes; Steven Baseya, Yahya Bojang, Bastien Meupiyou, Nabil Touaizi; Ian Luccas, Davy Gui, Isaac James, Figueiredo; Vivaldo Semedo, Chiquinho. (Treinador: Sérgio Ferreira).

Compartilhar este post

Autor

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Relacionado Posts

04Ago

Sinodalidade e o turismo

Grato ao Papa Francisco por tudo o que tem significado no... leia mais

25Fev

Liga: Vitória SC conquista empate no Dragão e trava FC do Porto

O Estádio do Dragão foi palco de um dos jogos mais... leia mais

22Dez

Servilusa renova certificação Covid Clean

A Servilusa – Agências Funerárias revalidou a sua certificação em “Boas... leia mais

16Dez

LIGA: Perante Estrela “certinho”, FC do Porto vence 2-0

O FC Porto recebia o Estrela da Amadora em mais um... leia mais

17Set

Uniformes para clínicas: a importância do uso na área da saúde

Lá se foram os tempos em que os uniformes usados na... leia mais

03Mai

Festa do título de volta ao Dragão

Na passada noite, o ambiente no Estádio do Dragão não foi... leia mais

12Fev

«Todos conseguimos o que sonhamos, basta querermos»

A cantora maiata BABBI F lançou no passado mês de janeiro... leia mais

01Nov

Liga dos Campeões: FC Porto vence A. Madrid (2-1) e garante 1º lugar do grupo

No seguimento da “devolução” ao Brugge, da derrota pelos mesmos 4... leia mais

19Nov

Soluções de mobilidade urbana apresentadas esta sexta-feira em seminário

O EIT Urban Mobility Hub Portugal, em articulação com a Enterprise... leia mais

11Jun

O Regulamento do Condomínio e as suas Alterações

São duas as questões mais comuns dos Condóminos relativamente ao Regulamento... leia mais