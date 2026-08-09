Liga: FC Porto Resolve com Autoridade e Pragmatismo no Dragão (2-0)

O FC Porto iniciou a defesa do título na Liga Portugal Betclic com um triunfo seguro e autoritário por 2-0 diante do FC Alverca. Num duelo em que a eficácia e o controlo territorial ditaram a lei, a equipa orientada por Francesco Farioli construiu a vitória ainda na primeira parte, através de duas grandes penalidades, gerindo a vantagem com maturidade até ao apito final.

Num campeonato em que a margem de erro dos candidatos ao título é estreita, o FC Porto assumiu desde o início a responsabilidade do encontro. Instalando-se no meio-campo ofensivo, a equipa portista procurou circular a bola com amplitude para desarmar o bloco defensivo compacto do Alverca.

Farioli atento ao jogo

A resistência ribatejana acabou por ser quebrada aos 9 minutos: na sequência de um cruzamento bem medido de William Gomes, André Silva tentou o desvio de cabeça e foi abarroado na área pelo guarda-redes Matheus Mendes. Chamado a converter o castigo máximo, o próprio André Silva atirou com classe ao canto inferior esquerdo, inaugurando o marcador e registando uma exibição determinante no seu regresso aos relvados do Dragão.

A falta

O remate

..e o golo



E os festejos do primeiro golo da edição 26/27 da Liga

A vantagem trouxe serenidade aos azuis e brancos, que continuaram a condicionar a origem dos contra-ataques adversários através de uma reação rápida à perda de bola. Aos 44 minutos, a insistência portista voltou a dar frutos num novo lance de grande penalidade, após agarrão de Nabil Touaizi sobre André Silva na área. Desta feita, foi Gabri Veiga a assumir a marcação. O médio espanhol optou pelo mesmo lado da primeira grande penalidade e, embora Matheus Mendes tenha adivinhado a trajetória e tocado na bola, não conseguiu evitar o 2-0 antes do descanso.

A falta

O remate

… e o golo

E o festejo

Apesar do duplo golpe antes do intervalo, a formação orientada por Sérgio Ferreira não abandonou a partida nem se remeteu a uma postura resignada. Na segunda parte, o Alverca procurou subir linhas, discutir as segundas bolas e criar melhores condições para sair da pressão.

Essa coragem ribatejana traduziu-se num volume ofensivo surpreendente, terminando a partida com mais remates e cantos conquistados do que o FC Porto. No ataque visitante, a mobilidade de Chiquinho causou sobressaltos constantes à retaguarda portista. No entanto, a defensiva caseira, sustentada pela solidez da dupla de centrais Jakub Kiwior e Jan Bednarek, soube fechar os caminhos para a baliza, valendo também as intervenções seguras de Diogo Costa, que assinou cinco defesas importantes para manter a folha limpa.

Com os dois golos de avanço, o FC Porto geriu os ritmos de jogo com maturidade. A posse de bola (54%) passou a funcionar não apenas como mecanismo de ataque, mas também de proteção defensiva, obrigando o Alverca a desgastar-se na recuperação e retirando emoção à reta final do encontro.

Com este resultado, o FC Porto mantém registos de relevo: alcança a sétima época consecutiva a entrar a vencer na Liga (o melhor registo dos últimos 25 anos), soma a 21.ª vitória caseira consecutiva no campeonato e cumpre o quarto jogo seguido no Dragão sem sofrer golos.