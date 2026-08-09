Liga: FC Porto Resolve com Autoridade e Pragmatismo no Dragão (2-0)Francisco Bacelar
O FC Porto iniciou a defesa do título na Liga Portugal Betclic com um triunfo seguro e autoritário por 2-0 diante do FC Alverca. Num duelo em que a eficácia e o controlo territorial ditaram a lei, a equipa orientada por Francesco Farioli construiu a vitória ainda na primeira parte, através de duas grandes penalidades, gerindo a vantagem com maturidade até ao apito final.
Num campeonato em que a margem de erro dos candidatos ao título é estreita, o FC Porto assumiu desde o início a responsabilidade do encontro. Instalando-se no meio-campo ofensivo, a equipa portista procurou circular a bola com amplitude para desarmar o bloco defensivo compacto do Alverca.
A resistência ribatejana acabou por ser quebrada aos 9 minutos: na sequência de um cruzamento bem medido de William Gomes, André Silva tentou o desvio de cabeça e foi abarroado na área pelo guarda-redes Matheus Mendes. Chamado a converter o castigo máximo, o próprio André Silva atirou com classe ao canto inferior esquerdo, inaugurando o marcador e registando uma exibição determinante no seu regresso aos relvados do Dragão.
A vantagem trouxe serenidade aos azuis e brancos, que continuaram a condicionar a origem dos contra-ataques adversários através de uma reação rápida à perda de bola. Aos 44 minutos, a insistência portista voltou a dar frutos num novo lance de grande penalidade, após agarrão de Nabil Touaizi sobre André Silva na área. Desta feita, foi Gabri Veiga a assumir a marcação. O médio espanhol optou pelo mesmo lado da primeira grande penalidade e, embora Matheus Mendes tenha adivinhado a trajetória e tocado na bola, não conseguiu evitar o 2-0 antes do descanso.
Apesar do duplo golpe antes do intervalo, a formação orientada por Sérgio Ferreira não abandonou a partida nem se remeteu a uma postura resignada. Na segunda parte, o Alverca procurou subir linhas, discutir as segundas bolas e criar melhores condições para sair da pressão.
Essa coragem ribatejana traduziu-se num volume ofensivo surpreendente, terminando a partida com mais remates e cantos conquistados do que o FC Porto. No ataque visitante, a mobilidade de Chiquinho causou sobressaltos constantes à retaguarda portista. No entanto, a defensiva caseira, sustentada pela solidez da dupla de centrais Jakub Kiwior e Jan Bednarek, soube fechar os caminhos para a baliza, valendo também as intervenções seguras de Diogo Costa, que assinou cinco defesas importantes para manter a folha limpa.
Com os dois golos de avanço, o FC Porto geriu os ritmos de jogo com maturidade. A posse de bola (54%) passou a funcionar não apenas como mecanismo de ataque, mas também de proteção defensiva, obrigando o Alverca a desgastar-se na recuperação e retirando emoção à reta final do encontro.
Com este resultado, o FC Porto mantém registos de relevo: alcança a sétima época consecutiva a entrar a vencer na Liga (o melhor registo dos últimos 25 anos), soma a 21.ª vitória caseira consecutiva no campeonato e cumpre o quarto jogo seguido no Dragão sem sofrer golos.
- Golos: André Silva (9′ g.p.) e Gabri Veiga (44′ g.p.).
- Homem do Jogo: André Silva (FC Porto) — conquistou as duas grandes penalidades e converteu a primeira.
- Equipas Iniciais:
- FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Zaidu Sanusi; Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt; William Gomes, André Silva, Pepê. (Treinador: Francesco Farioli).
- FC Alverca: Matheus Mendes; Steven Baseya, Yahya Bojang, Bastien Meupiyou, Nabil Touaizi; Ian Luccas, Davy Gui, Isaac James, Figueiredo; Vivaldo Semedo, Chiquinho. (Treinador: Sérgio Ferreira).
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