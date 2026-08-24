Liga Portugal Betclic: Paciência, Veiga e Borja desmontam a resistência do Arouca no Dragão (2-0)

O FC Porto venceu o FC Arouca por 2-0, na terceira jornada da Liga Portugal Betclic, e isolou-se na liderança graças a uma segunda parte em que transformou o domínio em golos. Gabri Veiga abriu o marcador aos 66 minutos, depois de uma condução esclarecida de William Gomes, e Borja Sainz, lançado por Francesco Farioli a partir do banco, fechou a conta aos 85’, mediante assistência de Pepê. A equipa de Vasco Seabra resistiu enquanto Ignacio de Arruabarrena conseguiu multiplicar intervenções, mas a superioridade portista — 23 remates contra quatro, dez enquadrados contra um e 12 cantos contra dois — acabou por impor-se.

O encontro reunia duas equipas com seis pontos e a baliza ainda inviolada no campeonato. O FC Porto procurava vencer as três primeiras jornadas da Liga pela quinta época consecutiva, enquanto o Arouca perseguia um arranque inédito de três triunfos. Farioli promoveu Alberto Costa e André Silva, por troca com Nehuén Pérez e Deniz Gül, num onze organizado a partir de Diogo Costa, com Pablo Rosário a dar equilíbrio à construção, Victor Froholdt e Gabri Veiga em zonas interiores e Pepê e William Gomes a ocuparem os corredores em redor do ponta de lança. Vasco Seabra manteve a formação das jornadas anteriores, com Taichi Fukui e Espen van Ee no centro, Lee Hyunju entre linhas, Trezza e Djouahra nos flancos e Barbero como referência ofensiva.

Sob chuva e perante 46 285 espectadores, o FC Porto assumiu desde cedo o comando territorial. William Gomes atacou o corredor direito logo aos 2’, mas Fontán antecipou-se no centro da área. A equipa da casa procurava recuperar rapidamente após a perda, cercando a saída arouquense e devolvendo a bola ao último terço antes de o adversário conseguir alongar o bloco. O Arouca defendia compacto, juntava setores e tentava retirar espaço aos médios portistas, mas encontrava dificuldades para ultrapassar a primeira fase de pressão.

A primeira defesa de vulto de Arruabarrena surgiu aos 6’. Pepê conduziu até junto da linha de fundo e, em vez de cruzar, rematou de ângulo apertado, obrigando o guarda-redes a uma intervenção exigente. A sucessão de cantos — aos 6’, 8’ e depois aos 26’ e 30’ — espelhava a instalação portista no meio-campo contrário, ainda que nem sempre houvesse clareza no último gesto. Aos 10’, Pepê voltou a forçar pelo mesmo lado, com Tiago Esgaio a aliviar, e aos 14’ recebeu um passe de Gabri Veiga antes de atirar por cima da barra.

O Arouca aceitava períodos prolongados sem bola, mas não se desorganizava. Fontán e Javi Sánchez protegiam a zona central, Lebedenko e Tiago Esgaio fechavam por dentro quando a circulação portista atraía os extremos, e Fukui procurava recolher as segundas bolas. Essa disciplina defensiva permitiu aos visitantes atravessarem a fase de maior aperto sem conceder o golo. Aos 21’, Pepê foi apanhado em fora de jogo; pouco depois, o ritmo tornou-se mais disputado, com menos espaço entre as linhas e maior densidade no corredor central.







Momentos da pressão portista na primeira parte

Aos 29’, Gabri Veiga encontrou uma nesga para armar o pé direito, mas Arruabarrena defendeu. O guardião uruguaio voltou a ser decisivo aos 33’, depois de William Gomes aproveitar uma recuperação em zona adiantada. O brasileiro enquadrou o remate, porém encontrou pela frente uma mancha segura. Um minuto depois, André Silva caiu em posição irregular. Aos 35’, Pepê dispunha de espaço para finalizar, mas preferiu procurar um passe; Fukui leu a intenção e cortou, provocando a impaciência audível das bancadas.

O jogo perdeu alguma velocidade na aproximação ao intervalo. O FC Porto manteve a posse e continuou a empurrar o adversário para trás, mas o Arouca fechava os caminhos interiores e obrigava a equipa de Farioli a circular por fora. Ainda assim, os visitantes tiveram aos 42’ a sua melhor ocasião da primeira parte. Barbero apareceu sem oposição imediata à boca da baliza e cabeceou, embora sem força suficiente para surpreender Diogo Costa, que segurou com tranquilidade no dia em que completou 250 jogos pela equipa principal portista.

Aos 45’, Arruabarrena saiu dos postes para neutralizar nova ameaça e preservou o 0-0 até ao descanso. O resultado não traduzia a diferença de iniciativa: o FC Porto passara largos minutos instalado no último terço, enquanto o Arouca quase nunca conseguira dar continuidade às saídas. Faltava, contudo, transformar a circulação em ruturas mais frequentes e obrigar a linha defensiva visitante a decidir de frente para a própria baliza.

O regresso dos balneários trouxe um FC Porto mais vertical. Pepê tentou explorar uma desatenção aos 49’, mas rematou para fora. Aos 52’, Alberto Costa apareceu na pequena área e cabeceou para a baliza; João Pinheiro assinalou falta do lateral sobre Arruabarrena e anulou o lance. A decisão foi contestada no Dragão, num período em que a pressão portista se intensificou através de bolas paradas, cruzamentos e ataques sucessivos à área.

Momento que João Pinheiro considerou falta de Alberto Costa e anulou o golo

Aos 55’, o ferro substituiu o guarda-redes. Pepê ganhou posição no interior da área e cabeceou à barra, ficando o FC Porto muito perto de desbloquear a partida. Dois minutos depois, William Gomes voltou a testar Arruabarrena, que manteve o empate. O Arouca já defendia mais perto da própria baliza, sujeito à acumulação de ações ofensivas e com dificuldade em conservar a bola após a recuperação. A reação portista à perda impedia o bloco de Vasco Seabra de respirar e permitia aos centrais Kiwior e Bednarek participarem na circulação em campo adiantado.

Aos 59’, Kiwior rematou de fora da área e introduziu a bola na baliza, num lance em que Arruabarrena não ficou bem na fotografia. O VAR analisou a posição de André Silva e a influência do avançado na ação do guarda-redes. Confirmado o fora de jogo, o segundo golo portista da noite foi invalidado. A sucessão de decisões desfavoráveis elevou o ruído nas bancadas, e aos 61’ os adeptos manifestaram o desagrado perante a arbitragem de João Pinheiro.

Vasco Seabra tentou dar maior energia à equipa nesse mesmo minuto, lançando Pablo Gozálbez e Dylan Nandín para os lugares de Lee Hyunju e Iván Barbero. A intenção passava por renovar a capacidade de pressão e encontrar maior profundidade nas transições, mas o FC Porto respondeu mantendo o adversário encostado. Aos 62’, Arruabarrena realizou mais duas intervenções importantes, prolongando uma exibição individual que ia adiando um desfecho anunciado pelo volume ofensivo dos anfitriões.

A resistência terminou aos 66’. William Gomes recebeu com espaço, conduziu em direção à área e obrigou a defesa arouquense a recuar. No momento certo, soltou para Gabri Veiga, que controlou no coração da área e rematou forte com o pé esquerdo. A bola passou entre as pernas de Arruabarrena e entrou, recompensando a insistência portista. O médio espanhol chegou ao segundo golo no campeonato e manteve o registo de participação direta em golos nas três jornadas.

A entrada da bola depois do remate de Gabri Veiga

O lance sintetizou o peso de William Gomes no encontro. O extremo foi o elemento mais lúcido no transporte, atacou repetidamente o espaço e conseguiu fixar adversários antes de servir Veiga. Num jogo em que o FC Porto teve de trabalhar longamente para criar brechas num bloco compacto, a aceleração do brasileiro retirou referências à defesa e deu ao médio a fração de segundo necessária para finalizar.

Com o marcador aberto, Farioli trocou André Silva por Deniz Gül aos 72’. Vasco Seabra respondeu com Pedro Santos e Brian Mansilla, que substituíram Espen van Ee e Alfonso Trezza. O Arouca procurou subir linhas e instalou-se com maior frequência no meio-campo portista, embora sem traduzir essa presença em ocasiões claras. O FC Porto, por sua vez, passou a gerir o espaço de forma diferente: baixou o bloco em alguns momentos, protegeu a zona central e reservou jogadores rápidos para atacar as costas da estrutura visitante.

Aos 75’, Gabri Veiga e William Gomes deram lugar a Hwang Inbeom e Borja Sainz. Farioli refrescou o meio-campo e o corredor ofensivo, tentando responder ao desgaste acumulado e reforçar a capacidade de sair em transição. O Arouca teve então o seu melhor período territorial. Aos 77’, os dragões defendiam mais perto de Diogo Costa, enquanto os visitantes circulavam com maior ousadia; aos 79’, conseguiram trocar passes no meio-campo portista. Faltavam-lhes, porém, mudanças de velocidade e presença na área para desarrumar Bednarek, Kiwior, Alberto Costa e Zaidu.

Hwang viu o único cartão amarelo da partida aos 82’, pouco depois de mais um canto portista. Dois minutos depois, Deniz Gül serviu Borja Sainz no coração da área. O espanhol rematou, mas Arruabarrena saiu com rapidez, reduziu o ângulo e assinou outra defesa de grande nível. Foi a oitava intervenção do guarda-redes, figura determinante para impedir uma margem mais pesada.

Borja não desperdiçou a ocasião seguinte. Aos 85’, o FC Porto escapou à pressão e encontrou Pepê no corredor direito. O brasileiro avançou e cruzou para a zona de finalização, onde Borja Sainz atacou o espaço e rematou de primeira para o 2-0. A jogada nasceu de uma saída limpa sob pressão e castigou a projeção arouquense: primeiro a aceleração de Pepê, depois a chegada precisa do suplente, que marcou pelo segundo jogo consecutivo e justificou o impacto das alterações de Farioli.

O remate de Sainz para a contagem final do 2-0

No minuto anterior ao golo, Diogo Costa segurara uma bola no centro da área, cortando pela raiz uma aproximação visitante. Depois do 2-0, o FC Porto recuperou o controlo integral do encontro. Aos 87’, Bednarek saiu com queixas físicas e Nehuén Pérez entrou para os minutos finais; do lado do Arouca, Mateo Flores substituiu o capitão Tiago Esgaio. Aos 89’, Arruabarrena ainda evitou o terceiro, sustentando até ao fim a melhor exibição individual dos visitantes.

Naïs Djouahra dispôs, aos 90’, da oportunidade para quebrar a folha limpa portista. Surgiu perto do poste esquerdo, mas executou de forma deficiente e enviou a bola muito longe do alvo. O Arouca conquistou ainda um canto aos 90+1’ e um livre aos 90+3’, sem conseguir ameaçar Diogo Costa. A equipa da casa fechou o jogo com posse, controlo das segundas bolas e concentração defensiva, mantendo a baliza intacta.

A diferença estatística confirma a justiça do resultado e até sugere que a vantagem poderia ter sido superior. O FC Porto terminou com 53 por cento de posse, 23 remates, dez à baliza, 17 tentativas dentro da área, 12 cantos e 2,72 golos esperados. O Arouca ficou por quatro remates, apenas um enquadrado, e dois cantos. Os dragões criaram nove grandes oportunidades e falharam sete, enquanto Arruabarrena evitou que o marcador se dilatasse. Os visitantes tiveram 47 por cento de posse, mas grande parte dessa circulação ocorreu longe das zonas em que poderia ferir o bloco portista.

Kiwior, com 105 passes tentados, e Bednarek, com 98 completos, traduziram a capacidade do FC Porto para instalar a construção em campo contrário. Pepê somou seis remates e uma assistência, Borja acertou os três remates que efetuou na baliza e Gabri Veiga deu qualidade entre linhas antes de marcar. Ainda assim, William Gomes foi o principal catalisador ofensivo: desequilibrou em condução, ameaçou a baliza e ofereceu o primeiro golo, num desempenho que deu fluidez ao ataque mesmo quando o Arouca reduziu os espaços.

A vitória deixou o FC Porto isolado no primeiro lugar, com nove pontos, embora o Gil Vicente ainda possa igualar o registo tendo menos dois encontros disputados. A equipa de Farioli venceu as três jornadas pelo mesmo resultado, 2-0, e chegou aos quatro triunfos em quatro jogos oficiais na época. É também apenas a quarta temporada da história portista em que a equipa não sofre qualquer golo nos primeiros quatro compromissos, depois de 2010/11, 2014/15 e 2017/18. O Arouca, que procurava um terceiro triunfo consecutivo e iniciou a noite igualmente sem golos sofridos, conheceu a primeira derrota e viu terminar a série de quatro vitórias na Liga. No Dragão, a longa superioridade portista no confronto direto ganhou mais um capítulo sustentado por paciência, volume ofensivo e rigor sem bola.

• Golos: Gabri Veiga (66′) e Borja Sainz (85′).

• Homem do Jogo: William Gomes (FC Porto) — foi o principal acelerador do ataque portista e ofereceu a Gabri Veiga o passe que rompeu o equilíbrio.

• Equipas Iniciais:

o FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek (87′ Nehuén Pérez), Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi; Pablo Rosário, Victor Froholdt, Gabri Veiga (75′ Hwang Inbeom); Pepê, André Silva (72′ Deniz Gül), William Gomes (75′ Borja Sainz). (Treinador: Francesco Farioli).

o FC Arouca: Ignacio de Arruabarrena; Tiago Esgaio (87′ Mateo Flores), Javi Sánchez, José Fontán, Orest Lebedenko; Taichi Fukui, Espen van Ee (72′ Pedro Santos), Lee Hyunju (61′ Pablo Gozálbez); Alfonso Trezza (72′ Brian Mansilla), Iván Barbero (61′ Dylan Nandín), Naïs Djouahra. (Treinador: Vasco Seabra).

• Cartões: Hwang Inbeom (FC Porto), 82′.

• Arbitragem: João Pinheiro, assistido por Luciano Maia e Hugo Marques; quarto árbitro João Pedro Afonso; VAR Manuel Mota e AVAR João Bessa Silva. Anulou golos a Alberto Costa, aos 52’, por falta sobre Arruabarrena, e a Kiwior, aos 59’, após intervenção do VAR por fora de jogo de André Silva.