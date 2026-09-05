Liga Portugal Betclic: William Gomes comanda reviravolta do FC Porto perante Moreirense competitivo (2-1)

O FC Porto venceu o Moreirense por 2-1, no Estádio do Dragão, na quinta jornada da Liga Portugal Betclic, e preservou o pleno de triunfos no arranque do campeonato. A equipa de Francesco Farioli sofreu pela primeira vez esta época, através de Dinis Pinto, mas respondeu com um golo de Jan Bednarek e consumou a reviravolta por William Gomes, protagonista maior de uma noite em que os portistas dominaram territorialmente sem conseguirem afastar por completo a ameaça de um adversário bem preparado por Vasco Botelho da Costa.

O encontro de ontem começou com o FC Porto instalado no campo contrário, a circular a bola através de Pablo Rosário, Gabri Veiga e Victor Froholdt, enquanto os laterais procuravam dar largura à construção. O Moreirense apresentou um 5-2-3 que se mantinha reconhecível tanto na organização defensiva como nas saídas para o ataque. Dinis Pinto e Landerson ocupavam os corredores, João Veloso aproximava-se de Alexandre Parsemain e a equipa minhota procurava libertar-se da pressão com poucos passes, atacando o espaço deixado nas costas da primeira reação portista.

Aos 7 minutos surgiu o primeiro sinal de perigo dos anfitriões. Alberto Costa recuperou a bola no corredor direito e serviu atrasado Pablo Rosário, cujo remate, desviado por um adversário, passou perto do poste. A posse portista, porém, encontrava pela frente uma estrutura compacta, capaz de fechar o corredor central e de empurrar a circulação para zonas laterais. A densidade defensiva dos cónegos retirava espaço entre linhas e obrigava o FC Porto a recorrer frequentemente ao cruzamento.

O plano visitante revelou também capacidade para ferir. Aos 12 minutos, uma intervenção deficiente de Gabri Veiga deixou Alexandre Parsemain diante de Diogo Costa. O avançado preferiu procurar um companheiro em vez de finalizar e executou mal o passe, desperdiçando uma ocasião que já anunciava as dificuldades portistas na proteção da perda. Cinco minutos depois, William Gomes cruzou sem precisão e André Ferreira recolheu, num período em que o domínio territorial não se traduzia em desequilíbrios claros.

O Moreirense chegou à vantagem aos 20 minutos. A jogada nasceu numa transição veloz, com João Veloso a acrescentar critério técnico à saída e a encontrar Dinis Pinto em progressão para dentro da área. O capitão minhoto, lançado a partir do corredor, finalizou de pé esquerdo e bateu Diogo Costa. Era o primeiro golo consentido pelo FC Porto em 2026/27, ao fim de 470 minutos de invencibilidade, e também a primeira vez que a equipa de Farioli se via em desvantagem no Dragão para o campeonato.

O golo de Dinis Pinto

O golo perturbou momentaneamente os portistas. A circulação perdeu fluidez, a reação à perda tornou-se menos coordenada e o Moreirense ganhou confiança para disputar as segundas bolas. Farioli reconheceria depois que não esperava aquela configuração do adversário. Ainda assim, o FC Porto recompôs-se gradualmente e começou a carregar com maior frequência pelos corredores. Aos 27 minutos, Francisco Moura chegou a zona adiantada pela esquerda e colocou a bola rasteira na área, mas a defesa visitante antecipou-se.



A pressão na área do Moreirense

A pressão foi apertando. Aos 31 minutos, André Silva atacou o primeiro poste num canto e cabeceou muito perto da trave. Dois minutos depois, o ponta de lança voltou a ganhar posição, desta vez perante um cruzamento alto de Alberto Costa, mas André Ferreira segurou. Aos 35′, Jakub Kiwior variou o centro de jogo com um passe longo para William Gomes, que recebeu, trouxe a bola para o pé mais favorável e obrigou o guarda-redes do Moreirense a uma defesa exigente.

A igualdade surgiu aos 37 minutos e confirmou a importância das bolas paradas no repertório portista. William Gomes cobrou um livre lateral com força e trajetória fechada; Jan Bednarek elevou-se na área e direcionou o cabeceamento para longe do alcance de André Ferreira. O central polaco assinou o seu primeiro golo da época e o quinto com a camisola azul e branca. William, por seu turno, somou a segunda assistência na prova e voltou a aparecer no centro da produção ofensiva.





O centro de William Gomes, o desvio de Bednarek e os respetivos festejos

A temperatura subiu pouco depois, com dois elementos dos bancos expulsos aos 39 minutos. Já aos 43′, Francisco Domingues rematou por cima, de longa distância, na sequência de um canto. João Veloso viu o cartão amarelo aos 44′, depois de um desentendimento com Alberto Costa, e Gabri Veiga ainda dispôs de uma oportunidade aos 45+1′. O espanhol apareceu solto em zona frontal, mas a tentativa de trivela saiu à figura de André Ferreira. O intervalo chegou com 1-1 e com a sensação de que o Moreirense tinha cumprido o plano, embora o crescimento portista no último quarto de hora anunciasse um segundo tempo de maior pressão.

O FC Porto regressou com outra intensidade. Alberto Costa aumentou a projeção pelo corredor, Pepê apareceu mais por dentro e a equipa passou a recuperar a bola mais depressa, encurtando o campo ao adversário. Aos 47 minutos, uma aceleração do lateral-direito abriu caminho ao remate cruzado de Pepê, travado por André Ferreira. Aos 51′, na sequência de um canto e de uma saída precipitada do guarda-redes, Alberto Costa apareceu ao segundo poste, mas rematou para fora. No mesmo minuto, um atraso comprometedor de Nile John ofereceu a William Gomes uma posição privilegiada, sem que o brasileiro acertasse no alvo.

Os cónegos já tinham dificuldade em sair do seu último terço. O bloco, tão disciplinado antes do intervalo, começou a ficar demasiado baixo e distante de Parsemain. Landerson tentou responder aos 57 minutos com um remate de longe que embateu num defesa, num lance que terminou com Manuel Mendonça em fora de jogo. Foi uma ameaça breve antes da jogada que decidiu o encontro.

Aos 58 minutos, o FC Porto recuperou e acelerou após uma sequência de ressaltos. Froholdt transportou a bola pelo centro, Pepê ofereceu a linha de passe e serviu William Gomes, que surgiu no lado contrário da área e concluiu ao segundo poste. A rapidez da transição apanhou o Moreirense sem tempo para reconstituir a linha de cinco. William juntou o golo à assistência, atingiu 20 participações diretas em golos pelos dragões — 16 tentos e quatro passes decisivos — e marcou pela segunda jornada consecutiva. Pepê, por sua vez, assistiu pelo terceiro jogo seguido pela primeira vez ao serviço do clube.

A vantagem não travou o ascendente portista. Aos 62 minutos, Pablo Rosário recolheu uma bola à entrada da área, depois de um livre, e rematou ao lado. No minuto seguinte, Francisco Moura foi advertido por cortar uma transição de Manuel Mendonça. Farioli mexeu imediatamente: aos 64′, lançou Martim Fernandes e Hwang Inbeom para os lugares de Moura e Gabri Veiga. A alteração renovou a energia nos corredores e acrescentou precisão na circulação intermédia.

Vasco Botelho da Costa respondeu aos 67 minutos, trocando Manuel Mendonça por Rodrigo Alonso e Nile John por Mateja Stjepanović. Nesse mesmo minuto, Alberto Costa executou um cruzamento perigoso da direita, ao qual André Silva e Froholdt chegaram ligeiramente atrasados. Dinis Pinto recebeu amarelo aos 68′, por protestar depois de cometer uma falta, e Hwang bateu o respetivo livre com força, obrigando Maracás a um corte importante. Aos 69′, André Silva ganhou mais um duelo aéreo na sequência de um canto, mas André Ferreira voltou a impedir o golo.

A superioridade portista no segundo tempo assentava na ocupação permanente do meio-campo contrário, na velocidade da reação à perda e na disponibilidade de Alberto Costa para atacar o espaço exterior. O Moreirense resistia com muitos cortes e duelos, mas já não conseguia manter a bola tempo suficiente para respirar. Os números finais espelham esse desequilíbrio: 70 por cento de posse para o FC Porto, 563 passes contra 252 e 68 ataques perigosos perante apenas 12 dos visitantes.

Aos 75 minutos, os dois treinadores refrescaram as frentes ofensivas. No Moreirense entraram Kiko Bondoso e Tiago Andrade para os lugares de João Veloso e Landerson; no FC Porto, Santiago Gimenez e Borja Sainz substituíram André Silva e William Gomes. O avançado mexicano estreou-se com vontade de participar no jogo e passou a oferecer presença na área e disponibilidade para atacar a profundidade. Aos 79′, Yan Lincon rendeu Parsemain, numa tentativa de devolver capacidade de desequilíbrio à equipa minhota.

Alberto Costa rematou cruzado para fora aos 81 minutos, após passe de Hwang Inbeom, mas o resultado mínimo impedia o FC Porto de gerir sem sobressaltos. Yan Lincon mostrou isso aos 83′, quando trabalhou já dentro da área e atirou, sem grande força, muito perto do poste. Dois minutos depois, o Moreirense criou a sua melhor oportunidade da segunda parte: uma combinação coletiva libertou Dinis Pinto para procurar o segundo golo, mas Diogo Costa respondeu com uma defesa determinante. Foi uma intervenção de capitão, preservando uma vantagem que o domínio portista ainda não tinha tornado segura.

O jogo mudou de tom no lance seguinte. Froholdt sofreu um impacto na cabeça, ficou sem sentidos e obrigou à entrada urgente da equipa médica. Companheiros e adversários cercaram o médio dinamarquês enquanto se instalava um silêncio pesado no Dragão. O VAR reviu o momento e detetou uma cotovelada de Guilherme Liberato. António Nobre exibiu o cartão vermelho aos 90 minutos. O jogador do Moreirense desfez-se em lágrimas, abalado pelas consequências do lance, e recebeu conforto de futebolistas das duas equipas, enquanto Froholdt seguia de maca e seria transportado ao hospital, já consciente.

O protocolo para lesões na cabeça permitiu substituições adicionais. Aos 90′, Seko Fofana entrou para o lugar de Froholdt e Nehuén Pérez substituiu Alberto Costa; aos 90+3′, Leandro Santos rendeu Dinis Pinto. Nos largos descontos, Santiago Gimenez procurou estrear-se a marcar. Rematou de longe aos 90+2′ e voltou a obrigar André Ferreira a intervir aos 90+6′. O guarda-redes visitante, autor de sete defesas, manteve o Moreirense ligado ao jogo até ao apito final, aos 90+9′.

O FC Porto terminou com 23 remates, nove enquadrados, nove cantos e 3,25 golos esperados, contra sete remates, dois à baliza, e um canto do Moreirense. A diferença estatística confirma o controlo global dos dragões, sobretudo depois do intervalo, mas não apaga a qualidade competitiva da equipa de Vasco Botelho da Costa nem as oportunidades que obrigaram Diogo Costa a intervir nos momentos decisivos.

Com esta reviravolta, a terceira sob o comando de Farioli e a segunda diante do Moreirense, o FC Porto alcançou a quinta vitória em cinco jornadas e manteve-se na liderança. É a 12.ª vez que o clube começa o campeonato com cinco triunfos, a segunda época consecutiva em que o consegue. No conjunto de todas as competições, soma seis vitórias em seis jogos. O histórico caseiro contra os minhotos permanece absoluto: 18 receções, 18 triunfos. A noite confirmou a força ofensiva de William Gomes e a capacidade portista para corrigir dificuldades, embora tenha terminado sob a inquietação provocada pelo estado de Froholdt.

• Golos: Dinis Pinto (20′), Jan Bednarek (37′) e William Gomes (58′).

• Homem do Jogo: William Gomes (FC Porto) — marcou o golo da reviravolta, assistiu Bednarek no empate e foi a unidade mais influente do ataque portista.

• Equipas Iniciais:

o FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa (90′ Nehuén Pérez), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura (64′ Martim Fernandes); Pablo Rosário, Gabri Veiga (64′ Hwang Inbeom), Victor Froholdt (90′ Seko Fofana); Pepê, André Silva (75′ Santiago Gimenez), William Gomes (75′ Borja Sainz). (Treinador: Francesco Farioli).

o Moreirense: André Ferreira; Dinis Pinto (90+3′ Leandro Santos), Maracás, Francisco Domingues, Gilberto Batista, Landerson (75′ Tiago Andrade); Manuel Mendonça (67′ Rodrigo Alonso), Nile John (67′ Mateja Stjepanović), Guilherme Liberato, João Veloso (75′ Kiko Bondoso); Alexandre Parsemain (79′ Yan Lincon). (Treinador: Vasco Botelho da Costa).

• Cartões: Francisco Moura (63′), João Veloso (44′) e Dinis Pinto (68′); Guilherme Liberato expulso com vermelho direto aos 90′.

• Arbitragem: António Nobre, assistido por Pedro Ribeiro e Francisco Pereira; quarto árbitro Carlos Macedo. VAR Bruno Esteves e AVAR Pedro Sancho. A revisão do lance sobre Froholdt determinou a expulsão de Guilherme Liberato.