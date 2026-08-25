Vilar de Mouros «Um festival de pessoas e para as pessoas»

Reportagem de David Cunha, CO0059

Realizou-se entre 20 e 22 de agosto, mais uma edição do mais antigo e icónico Festival de Música a Norte do país.



Paulo Ventura, diretor do Festival CA Vilar de Mouros, num Festival «sem incidentes», faz um balanço positivo «Tivemos um festival incrível, com concertos extraordinários. Foi a música que aqui prevaleceu», acrescentando que «Isto é um festival de pessoas e para as pessoas», disse em declarações à comunicação social.



Para a edição do próximo ano, o diretor aponta para já as datas de 11 a 14 de agosto, mas não descarta a possibilidade de ser entre 24 e 28 do mesmo mês «para não coincidir com Paredes de Coura que já anunciou ser de 18 a 21 de agosto. Não nada mais honesto que isto», disse, estando a contar apresentar já algumas bandas para 2027, já em Setembro.



O cartaz este ano era composto pela atuação de 30 bandas, distribuídas pelos cinco dias, a saber:



18 de AGOSTO

– Tom A. Smith

– The Molotovs

– Lambrini Girls

– Cabaret Voltaire

– President

– YoungBlud

19 de AGOSTO

– Grade 2

– Fishbone

– Less Than Jake

– Ugly Kid Joe

– The Hives

-Dropkick Murphys

20 de AGOSTO

– The covasettes

– The Lilacs

– The Lathums

– Kula Shaker

– Kaiser Chiefs

– Kasabian

21 de AGOSTO

– Monstro

– Sydney Ross Mitchel

– TriggerFinger

– War

– Ben Harper

– Kaleo



22 de AGOSTO

– Vencedor do Concurso de bandas António Barge

– Travo

– Marky Ramone

– Rudeboy

– Body Count

– Skindred

















































































