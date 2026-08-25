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Vilar de Mouros «Um festival de pessoas e para as pessoas»

25Ago

Vilar de Mouros «Um festival de pessoas e para as pessoas»

Por Cultura, Destaque, Última Hora , , 0 Comentários

Reportagem de David Cunha, CO0059

Realizou-se entre 20 e 22 de agosto, mais uma edição do mais antigo e icónico Festival de Música a Norte do país.

Paulo Ventura, diretor do Festival CA Vilar de Mouros, num Festival «sem incidentes», faz um balanço positivo «Tivemos um festival incrível, com concertos extraordinários. Foi a música que aqui prevaleceu», acrescentando que «Isto é um festival de pessoas e para as pessoas», disse em declarações à comunicação social.

Para a edição do próximo ano, o diretor aponta para já as datas de 11 a 14 de agosto, mas não descarta a possibilidade de ser entre 24 e 28 do mesmo mês «para não coincidir com Paredes de Coura que já anunciou ser de 18 a 21 de agosto. Não nada mais honesto que isto», disse, estando a contar apresentar já algumas bandas para 2027, já em Setembro.

O cartaz este ano era composto pela atuação de 30 bandas, distribuídas pelos cinco dias, a saber:

18 de AGOSTO
– Tom A. Smith
– The Molotovs
– Lambrini Girls
– Cabaret Voltaire
– President
– YoungBlud

19 de AGOSTO
– Grade 2
– Fishbone
– Less Than Jake
– Ugly Kid Joe
– The Hives
-Dropkick Murphys

20 de AGOSTO
– The covasettes
– The Lilacs
– The Lathums
– Kula Shaker
– Kaiser Chiefs
– Kasabian

21 de AGOSTO
– Monstro
– Sydney Ross Mitchel
– TriggerFinger
– War
– Ben Harper
– Kaleo

22 de AGOSTO
– Vencedor do Concurso de bandas António Barge
– Travo
– Marky Ramone
– Rudeboy
– Body Count
– Skindred



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