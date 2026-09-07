AEP promove sessões de esclarecimento sobre recrutamento internacional

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) promove no dia 17 de setembro, em Lousã e no dia 24 de setembro em Esposende, sessões de esclarecimento presenciais e “webinares” que permitem apresentar o projeto MOVER diretamente às empresas, evidenciando as oportunidades e os apoios disponibilizados no âmbito do recrutamento internacional ético e sustentável, que pode ajudar a colmatar a escassez de mão de obra.

Segundo a associação, as sessões de esclarecimento têm como objetivo apresentar o projeto MOVER diretamente às empresas «evidenciando as oportunidades de recrutamento internacional em setores com maior procura de mão de obra, bem como os mecanismos de apoio disponíveis para facilitar processos de mobilidade laboral regulados e previsíveis» explica a AEP, acrescentando que estas iniciativas permitem ainda «reforçar a articulação entre as empresas portuguesas e as entidades envolvidas na gestão de fluxos migratórios, incluindo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e outras entidades nacionais e dos países parceiros».

Desenvolvido em alinhamento com os objetivos do Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM) e com o Acordo de Mobilidade da CPLP, o projeto MOVER tem ainda como propósito «estabelecer canais de mobilidade laboral seguros e éticos entre Angola, Cabo Verde e Portugal, com foco na proteção dos trabalhadores migrantes e na sua integração efetiva no mercado de trabalho português» refere a AEP. Em Portugal, o MOVER enquadra-se no Plano de Ação para as Migrações, aprovado em 2024, que assenta em pilares como a imigração regulada, a atração de talento estrangeiro e a integração efetiva de migrantes.

A AEP, enquanto entidade parceira do consórcio do MOVER e representante do tecido empresarial português diz assumir «um papel central na divulgação junto das empresas dos apoios e oportunidades disponibilizados no âmbito do recrutamento internacional, sensibilizando para a importância de processos de recrutamento responsáveis que garantam condições de trabalho dignas e favoreçam uma integração bem-sucedida dos trabalhadores migrantes».

O projeto MOVER, uma iniciativa da Organização Internacional para as Migrações cofinanciada pelo Fundo para o Asilo, Migração e Integração (FAMI) 2030, pretende ser um instrumento de operacionalização do Acordo de Mobilidade da CPLP, através da criação de canais específicos e previsíveis de migração laboral, da capacitação de instituições parceiras e do apoio à integração dos migrantes em Portugal.