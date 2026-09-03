Portugal e China querem reforçar oportunidades de cooperação empresarial e inovação no Porto

A SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, em colaboração com o Governo do Distrito de Changping em Pequim, o Europe China Joint Innovation Center (EUCJIC), uma rede internacional de inovação que visa facilitar a cooperação empresarial e industrial Europa-China, e a Associação Empresarial de Portugal (AEP) através da Enterprise Europe Network, está a organizar uma sessão dedicada à promoção de novas oportunidades de cooperação entre o ecossistema empresarial e de inovação português e a China.

O evento que terá lugar no dia 10 de setembro, entre as 09h00 e as 11h30, no Porto (Avenida Marechal Gomes da Costa, 1376) «será uma oportunidade para explorar potenciais oportunidades de colaboração, inovação e internacionalização, com especial foco em Energias Renováveis e Energia Avançada, Dispositivos Médicos, Tecnologias da Saúde e Farmacêutica, Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e Advanced Manufacturing. Os interessados podem inscrever-se até ao dia 5 de setembro» explica a AEP.

A sessão contará com apresentações sobre Changping e o seu ecossistema de inovação, intervenções de representantes de entidades relevantes do ecossistema português e momentos de networking, promovendo o contacto entre representantes chineses e entidades portuguesas.