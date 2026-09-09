Liga dos Campeões: Haaland Quebra a Resistência Portista e Dá Triunfo ao Manchester City no Dragão (0-2)

O FC Porto resistiu durante uma parte, sustentado por um Diogo Costa de alto nível, mas acabou derrotado pelo Manchester City, por 0-2, na primeira jornada da fase de liga da UEFA Champions League. Erling Haaland marcou aos 48 e 90+1 minutos, traduzindo no resultado a superioridade da equipa de Enzo Maresca, que controlou a posse, produziu dez remates enquadrados e limitou os dragões a cinco tentativas, nenhuma delas dirigida à baliza. A formação de Francesco Farioli competiu com agressividade e teve uma reação apreciável após o primeiro golo, mas nunca encontrou a precisão necessária no último gesto.

O regresso do hino da Champions ao Dragão, 931 dias depois, foi vivido por 49 106 espectadores e acompanhado por uma coreografia de grandes dimensões. Antes do pontapé de saída, num cenário marcado também por alguma chuva, cumpriu-se um minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia no Nepal. Dentro do campo, o FC Porto procurava prolongar um arranque perfeito de temporada — seis vitórias em seis jogos e apenas um golo sofrido —, além de defender uma invencibilidade caseira em 2026 que já durava 18 encontros. O City chegava com três triunfos consecutivos, embora tivesse perdido as duas anteriores deslocações na Champions.

Farioli montou uma linha defensiva com Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior e Martim Fernandes, deixando Alan Varela como referência posicional no meio e entregando a Pablo Rosario e Gabri Veiga a ligação aos homens mais adiantados. Pepê e William Gomes partiram dos corredores, com André Silva no eixo. Maresca respondeu com uma estrutura de forte ocupação interior: Enzo Fernández e Ayyoub Bouaddi comandavam a circulação, Foden e Cherki procuravam os espaços entre linhas, Semenyo dava profundidade e Haaland fixava os centrais. Na primeira fase, Matheus Nunes e Gvardiol podiam subir, enquanto Rúben Dias e Guéhi asseguravam cobertura para a reação à perda.

Duelo entre Martim Fernandes e Matheus Nunes

O FC Porto entrou sem complexos. Aos 4 minutos, pressionava alto a saída inglesa, tentando condicionar o primeiro passe e obrigar o City a jogar por fora ou mais longo. A intensidade portista tornou o início equilibrado, mas o plano exigia enorme rigor: ultrapassada a primeira pressão, os visitantes encontravam superioridade no corredor central e obrigavam o bloco azul e branco a recuar. Aos 8′, William Gomes tentou ganhar a linha de fundo diante de Gvardiol, sem conseguir manter a bola em campo. Foi um sinal da intenção portista, mas também da dificuldade em transformar recuperações em ataques completos.

A partir dos 12′, o City começou a impor a sua circulação. A posse prolongada deslocava o bloco da casa de um lado para o outro, procurando abrir brechas nas costas dos médios. Aos 15′, Pepê surgiu em profundidade e serviu Gabri Veiga, que obrigou Donnarumma a intervir, mas o lance estava previamente invalidado por fora de jogo do extremo. Um minuto depois, Semenyo ensaiou um remate em arco, controlado por Diogo Costa. O perigo mais sério apareceu aos 21′: Haaland atacou o segundo poste, elevou-se acima da marcação e cabeceou com força, encontrando uma excelente oposição do capitão portista.

Rosário na luta e o “gigante” Haaland à espreita

O FC Porto mantinha organização e disponibilidade para disputar segundas bolas, mas tinha dificuldade em respirar com a posse. A equipa de Maresca recuperava rapidamente após perder e reinstalava o ataque no meio-campo adversário. Haaland cabeceou por cima aos 27′ e Foden, aos 29′, rematou rasteiro para nova intervenção de Diogo Costa. O guarda-redes voltou a ser determinante aos 33′, no melhor momento da primeira parte: travou uma finalização de pé direito de Haaland e ainda teve reflexos para neutralizar a recarga de Cherki. Foi uma dupla defesa de enorme exigência, decisiva para manter o nulo.

Dupla defesa do “gigante” portista, Diogo Costa

Aos 37′, William Gomes ameaçou lançar um contra-ataque, levando Gvardiol a interromper a progressão e a ver o cartão amarelo. O Dragão pediu depois maior severidade disciplinar noutros contactos do croata. Aos 41′, Gabri Veiga ficou combalido após um choque duro com Guéhi, mas recuperou e continuou. Já aos 45+2′, William Gomes colocou a bola em arco, num lance novamente anulado por fora de jogo. O intervalo chegou sem golos, embora os números mostrassem o sentido da partida: 71 por cento de posse para o City, seis remates — cinco enquadrados — contra nenhum do FC Porto.

Maresca mexeu no recomeço, lançando Khusanov para o lugar do amarelado Gvardiol aos 48′. Praticamente no mesmo instante, o City encontrou o golo. Enzo Fernández recebeu com espaço e colocou um cruzamento tenso na área; Haaland antecipou-se a Kiwior, atacou a trajetória e cabeceou. A bola ainda embateu no poste antes de entrar, sem margem para Diogo Costa. O avançado aliou leitura do espaço, potência e precisão, quebrando a resistência que o guarda-redes portista sustentara durante toda a primeira parte.

Festejos de Haaland companhia à abertura do marcador perante um desolado Diogo Costa

A resposta do FC Porto foi imediata em intenção. Aos 49′, Donnarumma recebeu amarelo por uma falta sobre Pepê. O lance prosseguiu na área e gerou pedidos de penálti após o choque entre ambos, mas ficou anulado por fora de jogo do brasileiro, tornando irrelevante o contacto posterior. A equipa de Farioli subiu linhas e passou a arriscar mais na construção. Aos 54′, Gabri Veiga executou um cruzamento de grande qualidade para o segundo poste, onde Alberto Costa cabeceou sem acertar no alvo; André Silva também não conseguiu atacar a sobra. Três minutos depois, Pablo Rosario encontrou Alan Varela à entrada da área, mas o médio argentino rematou ao lado, arrancando por momentos um grito de golo às bancadas.

O remate ao lado de Alan Varela

A fase mais afirmativa dos dragões prolongou-se aos 62′. Pablo Rosario rompeu a pressão com um passe vertical e William Gomes trouxe a bola da faixa para dentro, finalizando junto ao primeiro poste, novamente sem enquadramento. O FC Porto acelerava melhor e chegava com mais gente à frente, mas deixava espaço nas costas, risco inevitável perante um adversário capaz de explorar qualquer perda. Maresca refrescou os corredores no mesmo minuto: Iliman Ndiaye substituiu Semenyo e Elliot Anderson entrou por Cherki. Aos 66′, Ndiaye testou Diogo Costa, que segurou sem dificuldade.

Um minuto depois, o FC Porto esteve perto de beneficiar de um erro inglês. Anderson deixou um passe curto e William Gomes antecipou-se, aparecendo diante de Donnarumma. O guarda-redes saiu rapidamente e, ao aliviar, fez a bola embater no corpo do extremo, evitando que a falha resultasse no empate. Apesar da proximidade, a jogada não contou como remate enquadrado. Farioli reagiu aos 68′, trocando Alan Varela por Hwang Inbeom e William Gomes por Borja Sainz. Pretendia ganhar frescura na circulação e maior presença no último terço.

O City, ainda assim, continuava a ameaçar. Aos 69′, Foden finalizou dentro da área, mas Kiwior lançou-se ao relvado e bloqueou. Aos 73′, o treinador portista operou nova dupla alteração: Francisco Moura rendeu Martim Fernandes e Santiago Gimenez entrou para o lugar de André Silva. A equipa passou a procurar mais cruzamentos e presença junto dos centrais ingleses. Maresca respondeu aos 75′, colocando Mateo Kovacic no lugar de Bouaddi e Rayan Aït-Nouri por Foden, reforçando a capacidade de controlar a bola e atacar espaço nos corredores.

Tentativa de Phil Folen

O FC Porto teve aos 77′ um lance promissor: Gimenez cruzou, mas Pepê falhou o contacto limpo e a bola perdeu-se sem incomodar Donnarumma. Na resposta, Haaland libertou Aït-Nouri, cujo remate encontrou Kiwior no caminho. A alternância favorecia o City, mais confortável num jogo estendido e dotado de maior capacidade para escolher quando acelerar. Aos 83′, Haaland voltou a impor-se no jogo aéreo, cabeceando por cima. Farioli lançou ainda Seko Fofana por Gabri Veiga, procurando músculo, chegada à área e capacidade para recolher segundas bolas.

Aït-Nouri desperdiçou aos 84′ uma ocasião clara, rematando forte ao lado, antes de Farioli receber amarelo aos 86′ por protestos. O FC Porto continuava a perseguir o empate, mas já com menor lucidez e distâncias maiores entre setores. O City percebeu o desgaste, baixou o risco na posse e escolheu os momentos para atacar. Aos 90′, Anderson abriu espaço para um remate em arco, novamente travado por Diogo Costa.

O segundo golo surgiu aos 90+1′ e fechou a discussão. Aït-Nouri progrediu pela esquerda e serviu rasteiro para a zona de finalização. Haaland apareceu no tempo certo e, com o pé direito, desviou a bola para a baliza. Depois de marcar de cabeça no início da segunda parte, o norueguês completou o bis com uma finalização curta, voltando a revelar a sua capacidade para ocupar a área e antecipar os defensores. Aos 90+3′, Haaland e Pablo Rosario viram amarelo após um desentendimento. Ainda houve tempo, aos 90+4′, para Enzo Fernández rematar de longe e obrigar Diogo Costa a mais uma grande defesa.

O desentendimento entre dois gigantes que lhes valeu cartão amarelo

O resultado refletiu a diferença de produção ofensiva. O City teve 64 por cento de posse, realizou 20 remates, dez à baliza, criou seis grandes oportunidades. O FC Porto ficou por cinco remates, todos desenquadrados. A equipa portuguesa ganhou mais duelos — 50 contra 42 — e competiu com intensidade, mas não conseguiu transformar agressividade defensiva em clareza ofensiva. Já os ingleses fizeram valer a qualidade da circulação, os 589 passes certos e uma reação à perda que reduziu o tempo disponível para os portistas construírem. Haaland decidiu, mas Diogo Costa evitou que a diferença fosse mais pesada.

A derrota interrompeu o pleno de seis vitórias do FC Porto nesta temporada, pôs fim à invencibilidade caseira dos dragões em 2026 e representou o primeiro jogo da época sem qualquer golo marcado. Foi também a primeira derrota europeia no Dragão em oito encontros e a primeira em casa na Champions desde o desaire com o Barcelona, em 2023/24. Golos: Erling Haaland (48′) e Erling Haaland (90+1′).