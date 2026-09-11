Novo Centro de Diagnóstico Integrado no Porto reforça oferta de saúde e beneficia utentes da região

Com a inauguração da nova área de Medicina Nuclear e da Clínica TRUST, a unidade conclui um investimento global superior a 10 milhões de euros. Cerca de 85% dos exames de Medicina Nuclear destinam-se a utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A tarde desta quinta-feira, 10 de setembro, ficou marcada pela inauguração oficial do Centro de Diagnóstico Integrado da Unilabs e da nova Clínica TRUST Fluvial, no Porto. Tratando-se de uma unidade localizada no Porto, este projeto representa um ganho direto na acessibilidade e na rapidez de resposta aos cuidados de saúde para a população de toda a Área Metropolitana.

A cerimónia oficial contou com a presença da Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, da General Manager da Unilabs Portugal, Maria do Carmo Tavares, e da CEO das Clínicas TRUST, Marta Araújo.



Resposta robusta ao Serviço Nacional de Saúde

O grande destaque da conclusão deste projeto é a nova área de Medicina Nuclear. Segundo os dados divulgados pela empresa, 85% dos exames realizados nesta valência destinam-se a utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A nova estrutura disponibiliza exames avançados como PET-CT e cintigrafia, abrangendo áreas vitais como a oncologia, cardiologia, pneumologia, patologias osteoarticulares, nefro-urológicas, digestivas e do sistema linfático.

“O facto de 85% dos exames de Medicina Nuclear estarem a ser realizados a utentes do SNS demonstra também a capacidade desta unidade para reforçar a resposta disponível no sistema de saúde. Acreditamos na importância da colaboração e da complementaridade entre os diferentes intervenientes do sistema, colocando capacidade instalada, conhecimento e tecnologia ao serviço dos doentes”, sublinhou Maria do Carmo Tavares, responsável máxima da Unilabs Portugal.

Diagnóstico, consultas e tecnologia num só local

Com cerca de 4.000 metros quadrados, o Centro de Diagnóstico Integrado tem capacidade para atender até 1.000 utentes por dia e reúne sete modalidades distintas de diagnóstico num único espaço. A grande vantagem para quem se desloca da Maia ou de concelhos vizinhos reside na conveniência: é possível realizar várias etapas do percurso clínico sem necessidade de sucessivas deslocações entre diferentes clínicas ou hospitais.

Além da Medicina Nuclear, o espaço integra Análises Clínicas, Radiologia, Cardiologia, Gastrenterologia, Anatomia Patológica e Genética. Na área da Radiologia, a unidade está equipada com Ressonância Magnética de última geração, TAC, Mamografia, Ecografia, Raio-X, Densitometria e Ortopantomografia. Destaca-se a incorporação de ferramentas de Inteligência Artificial e Deep Learning nos exames de Ressonância Magnética, o que permite obter imagens de maior precisão, reduzir o ruído e diminuir o tempo de duração dos exames, garantindo um maior conforto ao doente.

A estrutura dispõe ainda do conceito NUX, pensado para oferecer um ambiente mais tranquilo, confortável e humanizado desde o momento da chegada até ao período de recuperação.

Cerca de 40 especialidades médicas na Clínica TRUST

A par da vertente de diagnóstico, a infraestrutura fica completa com a nova Clínica TRUST Fluvial, que ocupa 1.400 metros quadrados e dispõe de 30 consultórios. Esta unidade parceira disponibiliza cerca de 40 especialidades médicas, além de serviços de enfermagem e fisioterapia. Em 2026, a clínica já ultrapassou as 11 mil consultas e as 10 mil sessões de reabilitação.

A articulação entre as duas entidades permite que mais de 60% dos exames prescritos nas consultas da clínica sejam realizados no próprio dia na Unilabs.

Marta Araújo, CEO das Clínicas TRUST, salientou que “a interdisciplinaridade e a complementaridade com a Unilabs garantem maior continuidade e coerência no tratamento dos doentes que nos procuram. Além da tecnologia de ponta e da diferenciação científica, conseguimos proporcionar comodidade e personalização, que fazem toda a diferença na experiência do doente”.

Crescimento e proximidade à comunidade

Em 2026, a atividade deste centro registou um crescimento de 40% face ao ano anterior, com um aumento de 17% no volume de exames realizados. O espaço acolhe em média 600 utentes por dia (cerca de 130 mil por ano) e conta com uma equipa fixa de 45 médicos e 19 profissionais de saúde. De acordo com os dados apresentados, a unidade regista um índice de satisfação e recomendação por parte dos utentes de 84,6%.

Situado na Rua Diogo Botelho, próximo das piscinas do Fluvial, no Porto, este novo polo de saúde integrada reforça a rede de cuidados disponíveis para toda a região Norte, permitindo aos cidadãos do concelho da Maia um acesso rápido a cuidados e exames altamente diferenciados.