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Pizza Hut abre novo restaurante no Mira Maia Shopping

18Set

Pizza Hut abre novo restaurante no Mira Maia Shopping

Por Destaque, Publicidade/Índole Comercial, Última Hora 0 Comentários

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A Pizza Hut acaba de reforçar a sua presença no concelho com a mudança para uma nova morada. Desde o passado dia 9 de setembro, o renovado restaurante do Grupo Ibersol abriu portas no Mira Maia Shopping, assumindo um papel de destaque na praça de restauração.

Pensada à medida do consumidor atual, esta nova unidade aposta num conceito fresco, moderno e altamente digitalizado. O espaço destaca-se pela introdução de quiosques de autosserviço, permitindo aos clientes realizar os seus pedidos de forma rápida e intuitiva seja para o tradicional balcão ou para levar (Take Away).

Apesar da forte componente tecnológica, a familiaridade e o compromisso com a comunidade mantêm-se inalterados. A equipa de profissionais que já garantia o sucesso do anterior espaço no Parque Central da Maia transitou para o Mira Maia Shopping, assegurando a mesma proximidade, dedicação e excelência no serviço.

Para celebrar esta nova fase, nada melhor do que provar a mais recente e bem-sucedida novidade da marca: a Double Stuffed Crust. Esta gama de pizzas distingue-se pelo duplo rebordo recheado com queijo 100% mozzarella e um um molho para DIP no centro, desenhado para potenciar a partilha e o convívio.

No seu lançamento, a Double Stuffed Crust apresenta-se com o preço de 6€ por pessoa (preço total 18€, ver condições em www.pizzahut.pt) e em Menu com entrada e bebida, ideal para 3 pessoas, ao preço de 25,25€ por menu, ou então no renovado Rodízio de Pizzas disponível nos restaurantes Pizza Hut selecionados.

Esta gama pode ser usufruída no Serviço à Mesa dos seus restaurantes, entrega em casa e take away. Para o serviço Balcão à Fatia, a inovação passa pela introdução da fatia Stuffed Crust.

Segundo o responsável «este produto tem tido bastante adesão… Queremos passar esta ideia de uma experiência de convívio, nas nossas salas, que é a característica mais diferenciadora da Pizza Hut: toda esta experiência de partilha».

Trazida para Portugal pelo Grupo Ibersol em 1990, a Pizza Hut celebra este ano 36 anos de história no país, consolidando-se como a marca de restauração mais completa do mercado. Com esta aposta no Mira Maia Shopping, o Grupo Ibersol reforça a sua estratégia de proximidade, oferecendo um espaço moderno, adaptado às necessidades locais e focado em criar momentos inesquecíveis à volta da mesa.

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