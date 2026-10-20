Liga dos Campeões: Guus Til Castiga Erro Portista e Dá Triunfo ao PSV no Dragão (0-1)Francisco Bacelar
FC Porto perdeu por 0-1 diante do PSV, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e continua sem pontuar na competição. Guus Til marcou aos 57’, aproveitando uma saída de bola desastrada dos dragões, num encontro em que a equipa de Peter Bosz teve mais posse e criou perigo com maior regularidade. O conjunto de Francesco Farioli reagiu através das substituições e dispôs de ocasiões claras para empatar, sobretudo aos 72’, mas voltou a pagar caro a falta de eficácia e de posse sobretudo na primeira parte.
Num Dragão que homenageou Luuk de Jong antes do início, Farioli colocou Pablo Rosario atrás de Gabri Veiga e Victor Froholdt, com Pepê e Oskar Pietuszewski no apoio a Samu. Bosz confiou a construção a Mauro Júnior e Kodai Sano, com Sven Mijnans a baixar para ligar o jogo e Guus Til a atacar a área.
O PSV entrou melhor. Aos 6’, Esmir Bajraktarević cruzou para Ivan Perisic, que não conseguiu finalizar, e, no minuto seguinte, o croata cabeceou para fora após passe longo de Lutsharel Geertruida. O FC Porto respondeu aos 8’, quando Samu serviu Pietuszewski e o polaco rematou à malha lateral.
Aos 9’, Pepê cruzou da direita e Matej Kovár falhou a saída, mas Pietuszewski não aproveitou a baliza exposta.
Duas oportunidasdes de Pietuszewski desperdidaçadas
Guus Til respondeu aos 11’, assistindo Mijnans para um remate em arco que passou perto, e Mauro Júnior atirou ao lado aos 17’. O PSV instalava-se no meio-campo portista através da circulação curta, embora Pepê tenha acelerado aos 26’ e obrigado Yarek Gasiorowski a cortar o cruzamento para canto.
Aos 32’, Zaidu bloqueou um primeiro remate, mas a recarga de Mauro Júnior saiu por cima a partir da pequena área. Pietuszewski voltou a ameaçar aos 37’, depois de ser lançado por Jakub Kiwior, mas rematou para fora.
Novamente Pietuszewski a fazer tudo bem, mas a falhar no último momento
Geertruida viu amarelo aos 38’ por atingir Gabri Veiga na cara e o espanhol, na cobrança do livre aos 40’, não acertou na baliza.
O maior susto da primeira parte surgiu aos 42’. Alberto Costa deixou curto um atraso para Diogo Costa e entregou a bola a Filip Kostic, que, isolado, rematou ao poste.
Aos 45+1’, Sergiño Dest disparou de meia distância para defesa segura do guarda-redes portista. O intervalo chegou sem golos e sem qualquer remate enquadrado dos dragões.
O FC Porto regressou mais agressivo. Aos 48’, Samu recuou para servir Pablo Rosario, cujo remate passou ligeiramente por cima. O PSV respondeu aos 52’, com Bajraktarević a cruzar e Guus Til a cabecear ao lado no primeiro poste. Aos 55’, Gabri Veiga desenhou um cruzamento de trivela para Samu, mas o avançado antecipou-se e falhou o alvo. Na resposta, Bajraktarević rematou ao poste.
Aos 57’, o PSV castigou uma perda de Zaidu na saída. Bajraktarević recuperou em zona adiantada e atrasou para Mijnans, que falhou o primeiro remate. A bola atravessou a área e chegou a Guus Til, solto ao segundo poste, para a finalização que deixou Diogo Costa sem hipótese e fixou o 0-1.
Farioli reagiu aos 59’ com três mudanças: Hwang Inbeom, Borja Sainz e André Silva substituíram Gabri Veiga, Pietuszewski e Samu. Ainda assim, aos 61’, Mijnans abriu a defesa com um passe para Bajraktarević, que rematou rasteiro e obrigou Diogo Costa a uma intervenção decisiva. João Souza rendeu Zaidu aos 69’ e estreou-se pela equipa principal.
A melhor sequência portista chegou aos 72’. Hwang aproveitou um erro defensivo e isolou André Silva, mas Kovár venceu o duelo. Froholdt apareceu na recarga e rematou para a baliza, valendo Geertruida sobre a linha. Um minuto depois, Alberto Costa ultrapassou Kovár e ficou perante a baliza deserta, mas Dest recuperou e cortou no momento decisivo.
Bosz respondeu aos 74’, lançando Armando Obispo por Gasiorowski, enquanto Mauro Júnior viu amarelo aos 75’. Farioli trocou Froholdt por Seko Fofana aos 76’.
Aos 78’, Guus Til voltou a aparecer ao segundo poste e amorteceu de cabeça, sem encontrar um companheiro, antes de Alberto Costa rematar forte para defesa de Kovár.
Noah Fernandez e Dennis Man entraram aos 81’, substituindo Mauro Júnior e Bajraktarević. Um minuto depois, Man afastou o defesa com uma finta de corpo e colocou o remate em arco rente ao poste. Aos 87’, Ryan Flamingo e Amir Bouhamdi renderam Kostic e Perisic, numa tentativa de Bosz para fechar os corredores.
O FC Porto ainda procurou o empate nos descontos. Aos 90+1’, Pepê recebeu dentro da área e rematou cruzado, perto do poste. Mijnans respondeu aos 90+2’ com um disparo forte por cima e, aos 90+5’, Pepê cruzou para Borja Sainz, que tentou um pontapé de bicicleta sem levar perigo à baliza.
Daniel Siebert apitou para o final aos 90+6’.
O PSV justificou a vitória com 60 por cento de posse, 18 remates e cinco grandes oportunidades. O FC Porto enquadrou quatro das suas 14 tentativas, mas desperdiçou três ocasiões claras. Guus Til decidiu o encontro, enquanto Mijnans ligou o ataque e Bajraktarević participou no golo, acertou no poste e obrigou Diogo Costa à defesa mais exigente da noite.
- Golos: Guus Til (57’).
- Homem do Jogo: Guus Til (PSV) — marcou o único golo e atacou com eficácia os espaços entre os centrais e o segundo poste.
- Equipas Iniciais:
- FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi (69’ João Souza); Pablo Rosario, Gabri Veiga (59’ Hwang Inbeom), Victor Froholdt (76’ Seko Fofana); Pepê, Samu (59’ André Silva), Oskar Pietuszewski (59’ Borja Sainz). (Treinador: Francesco Farioli).
- PSV: Matej Kovár; Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Yarek Gasiorowski (74’ Armando Obispo), Filip Kostic (87’ Ryan Flamingo); Mauro Júnior (81’ Noah Fernandez), Kodai Sano; Esmir Bajraktarević (81’ Dennis Man), Guus Til, Ivan Perisic (87’ Amir Bouhamdi); Sven Mijnans. (Treinador: Peter Bosz).
- Cartões: Lutsharel Geertruida (38’) e Mauro Júnior (75’).
- Arbitragem: Daniel Siebert, auxiliado por Jan Seidel e Rafael Foltyn; Max Burda foi o quarto árbitro.