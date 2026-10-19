EURES Transfronteiriço Galícia-Norte de Portugal lança programa de trabalho para 2026–2028

A rede EURES Transfronteiriça Galícia-Norte de Portugal (EURES-T G-NP), da qual a AEP – Associação Empresarial de Portugal é parceira, apresentou, no dia 30 de setembro, o programa de trabalho e as metas para o período 2026–2028. O encontro, realizado no Edifício de Serviços da AEP, teve como tema «A Eurorregião como escolha para estudar e trabalhar».

A iniciativa reuniu mais de 30 representantes das entidades parceiras da rede para debater o futuro do mercado de trabalho na Eurorregião e as oportunidades de estudo e emprego em ambos os lados da fronteira.

A sessão foi aberta por Luís Ceia, vice-presidente do Conselho de Administração da AEP, que deu as boas-vindas aos participantes. Seguiu-se a intervenção de Santiago Boquete San Luís, subdirector geral do Servizo Público de Emprego de Galícia, intitulada «Construindo o futuro laboral da Eurorregião: rompendo barreiras, unindo talento!».

O momento central do encontro foi a apresentação «Eurorregião 360º: Uma Escolha para Estudar e Trabalhar», conduzida por Teresa Ventín, Coordenadora do EURES-T G-NP. A responsável deu a conhecer o programa de trabalho para 2026–2028 e as principais linhas de atuação da rede, enquadradas no reforço da cooperação entre parceiros e na valorização da Eurorregião como espaço de mobilidade profissional voluntária, ordenada e justa.

O programa incluiu também a apresentação dos objetivos e das ações das entidades parceiras, com contributos de associações empresariais, sindicatos, universidades, municípios e entidades eurorregionais. Segundo a AEP, «a diversidade de participantes destacou o carácter transversal do EURES e a importância da articulação entre diferentes atores na resposta aos desafios do mercado de trabalho transfronteiriço».

A comunicação foi outro dos temas em destaque. Ricardo Lemos, da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), apresentou «A Comunicação em EURES-T G-NP – Uma Estratégia para o Consórcio» e deu a conhecer uma nova abordagem destinada a reforçar a visibilidade do trabalho desenvolvido pela rede.

O encontro encerrou com uma intervenção de Céu Filipe, da AEP, e terminou com um almoço de networking entre os participantes.

«Integrado na rede europeia EURES, o EURES-T G-NP responde às necessidades de informação sobre a mobilidade transfronteiriça de trabalhadores e empresários na Eurorregião Norte de Portugal–Galiza» refere a AEP e acrescenta «através da cooperação entre entidades dos dois lados da fronteira, a rede facilita o acesso a informação sobre oportunidades de emprego, formação e estágios, bem como sobre os procedimentos e as condições associados à mobilidade profissional transfronteiriça».

Termina por dizer que com o novo programa de trabalho, o EURES-T G-NP «reforça a cooperação e a partilha de informação entre parceiros, aproximando trabalhadores, empresas e instituições das oportunidades disponíveis em toda a Eurorregião».