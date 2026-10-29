Taça da Liga: Penálti de Santiago Gimenez Leva FC Porto à Final Four (1-0)Francisco Bacelar
O FC Porto apurou-se para a final four da Taça da Liga ao vencer o Académico de Viseu por 1-0, no Estádio do Dragão. Santiago Gimenez decidiu os quartos de final, de grande penalidade, aos 45 minutos, num encontro em que a equipa de Francesco Farioli teve mais bola e mais ocasiões, mas encontrou resistência firme no conjunto de Bruno Pinheiro e precisou de Cláudio Ramos para preservar a vantagem.
Farioli trocou todo o onze utilizado diante do Gil Vicente e apresentou três centrais, com Martim Fernandes e João Souza nos corredores. Chris Smalling estreou-se e Gabriel Mec, com 18 anos, seis meses e 18 dias, tornou-se o terceiro estrangeiro mais jovem a começar um jogo pelo FC Porto. Bruno Pinheiro montou o Académico num 4x2x1x3, pressionante sobre a construção portista.
A estratégia visitante criou perigo aos 5’, quando André Ceitil recolheu uma bola solta na área e rematou por cima. Aos 8’, Valery Fernández intercetou nova saída deficiente, mas não aproveitou a baliza desguarnecida. O FC Porto respondeu aos 14’, com Gabriel Mec a disparar alto, antes de Smalling receber amarelo aos 15’.
João Souza começou então a abrir brechas pela esquerda. Aos 25’, entrou na área e serviu Santiago Gimenez, que se antecipou aos centrais e acertou no poste. Três minutos depois, Seko Fofana cruzou da direita e Gabriel Mec cabeceou ao lado. Gimenez voltou a ameaçar aos 37’, com um remate em arco para fora, e Alan Varela tentou de longe aos 39’.
O golo nasceu aos 43’. Martim Fernandes cruzou da direita, Juan Soriano socou deficientemente e a bola bateu no braço de Hugo Gambor. Sérgio Guelho assinalou penálti, confirmado pelo VAR aos 44’, e Santiago Gimenez converteu aos 45’, enganando o guarda-redes. Foi o segundo golo do mexicano pelos dragões e o primeiro no Estádio do Dragão.
Smalling lesionou-se aos 53’ e cedeu o lugar a Pablo Rosario no minuto seguinte. Aos 57’, Gabriel Mec recuperou a bola perto da área e libertou Alan Varela, que rematou à malha lateral. Bruno Pinheiro lançou Nils Mortimer, João Guilherme e André Clóvis aos 61’, procurando maior presença ofensiva.
A melhor ocasião do Académico surgiu aos 65’. Alan Varela atrasou mal, Clóvis ficou isolado e tentou contornar Cláudio Ramos, mas o guarda-redes manteve-se de pé e fechou-lhe o caminho. Aos 67’, André Ceitil caiu na área portista; o VAR analisou o contacto e validou a decisão de deixar seguir.
Gabriel Mec obrigou Soriano a uma defesa apertada aos 69’. Depois das entradas de Pepê e Zaidu Sanusi, aos 73’, o lateral cruzou imediatamente para Gimenez, cujo cabeceamento foi travado pelos reflexos de Soriano aos 74’. Farioli reforçou a equipa com Jan Bednarek e Victor Froholdt aos 77’, enquanto o Académico aumentava o risco.
Mestanza rematou por cima aos 81’ e André Clóvis cabeceou à figura de Cláudio Ramos aos 83’. Um minuto depois, Pepê isolou Gimenez, mas Soriano saiu depressa e defendeu a tentativa de chapéu. O guarda-redes voltou a impedir o segundo golo aos 89’, perante um remate de Hwang Inbeom na direita da área.
- Golos: Santiago Gimenez (45′ g.p.).
- Homem do Jogo: João Souza (FC Porto) — desequilibrou no corredor esquerdo, criou a bola ao poste de Gimenez e foi a principal fonte de profundidade portista.
- Equipas Iniciais:
- FC Porto: Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Nehuén Pérez (77′ Jan Bednarek), Dominik Prpić, Chris Smalling (54′ Pablo Rosario), João Souza (73′ Zaidu Sanusi); Alan Varela, Hwang Inbeom, Seko Fofana (77′ Victor Froholdt); Santiago Gimenez, Gabriel Mec (73′ Pepê). (Treinador: Francesco Farioli).
- Académico: Juan Soriano; Tomás Domingos, Nikos Michelis, Gustavo Costa, Hugo Gambor; André Ceitil, Soufiane Messeguem (70′ Cihan Kahraman), Cristian Ferreira (70′ Alejandro Mestanza); Lorougnon Gohi (61′ Nils Mortimer), Mohamed Bouldini (61′ André Clóvis), Valery Fernández (61′ João Guilherme). (Treinador: Bruno Pinheiro).
- Cartões: Chris Smalling (15′), Gustavo Costa (39′), Soufiane Messeguem (64′) e João Guilherme (90’+5).
- Arbitragem: Sérgio Guelho, assistido por André Ferreira e José Mira; Flávio Jesus foi o quarto árbitro.
- Estatísticas: posse de bola, 62%-38%; remates, 17-10; remates à baliza, 5-2; cantos, 9-1;.