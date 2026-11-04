Liga dos Campeões: FC Porto desmonta o Nápoles e Estreia-se a Vencer (4-1)

O FC Porto conquistou a primeira vitória na fase de liga da Liga dos Campeões ao bater o Nápoles por 4-1, no Estádio do Dragão. A equipa de Francesco Farioli adiantou-se por Jan Bednarek, permitiu o empate de Scott McTominay antes do intervalo, mas recuperou o comando através de Gabri Veiga. Jakub Kiwior e Samu, este de grande penalidade, deram expressão ao triunfo perante um conjunto de Massimiliano Allegri que acabou reduzido a dez.

Depois de três derrotas nas primeiras três jornadas, o FC Porto apresentou-se em 4-1-2-3, com Pablo Rosario à frente da defesa e Gabri Veiga e Victor Froholdt nos espaços interiores. O Nápoles, desfalcado de oito jogadores e com apenas seis opções de campo no banco, organizou-se em 3-5-2, entregando a Kevin De Bruyne o apoio a Rasmus Højlund. Antes do encontro, foi respeitado um minuto de silêncio por Jesús de Miguel, jogador do Tenerife recentemente falecido.

Antonio Vergara recebeu amarelo logo no 1′, depois de uma entrada dura sobre Bednarek. Aos 4′, Pepê explorou o espaço nas costas do ala italiano e colocou a bola na baliza, mas partira em fora de jogo. Borja Sainz ameaçou aos 7′, recolhendo um canto de Gabri Veiga para rematar em arco por cima.

A vantagem portista chegou aos 11′. Após um canto, Gabri Veiga recuperou a bola à direita e devolveu-a à área, onde Bednarek apareceu solto para cabecear e bater Alex Meret. O central tornou-se o primeiro polaco a marcar pelo FC Porto na Liga dos Campeões.

Aos 15′, Højlund caiu num duelo com Kiwior, mas Michael Oliver considerou legal o corte e mandou seguir.

O Napoli tentou responder através das transições. Anguissa travou um contra-ataque aos 21′ e foi advertido. Aos 30′, Højlund percorreu vários metros com a bola, entrou na área e preparava o remate quando Martim Fernandes se lançou à trajetória, anulando uma ocasião perigosa.

Aos 36′, McTominay derrubou Froholdt perto da área e viu amarelo, tal como Rrahmani. Gabri Veiga bateu o livre aos 37′ e acertou na rede lateral. Um minuto depois, De Bruyne finalizou para a baliza de Diogo Costa, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

O empate surgiu aos 43′. Politano rematou rasteiro e Diogo Costa defendeu; De Bruyne recuperou e serviu Højlund, que voltou a encontrar a oposição do guarda-redes. Na segunda recarga, McTominay apareceu livre e fez o 1-1. Gabri Veiga ainda recebeu amarelo aos 45+1′, antes de as equipas recolherem aos balneários.

O FC Porto regressou mais agressivo. Aos 49′, Gabri Veiga aproveitou uma sobra à entrada da área e obrigou Meret a defender. Aos 52′, um corte defeituoso da defesa napolitana isolou Pablo Rosario, mas o médio rematou contra o guarda-redes. Alberto Costa entrou na área e cruzou aos 55′, valendo ao Napoli o corte de Vergara.

No canto seguinte, aos 56′, Bednarek voltou a impor-se pelo ar e cabeceou à barra. Farioli lançou então Samu no lugar de André Silva. O Nápoles respondeu aos 58′, num remate distante de McTominay que Diogo Costa segurou.

Aos 64′, Gabri Veiga tabelou com Samu à entrada da área, atacou a devolução de primeira e acertou com estrondo na barra.

Três minutos depois, Farioli trocou Martim Fernandes e Borja Sainz por Zaidu Sanusi e Santiago Gimenez, dando maior peso ao ataque e levando Pepê para zonas mais interiores.

Pepê rematou perto do poste aos 69′. No minuto seguinte, Gabri Veiga encontrou Gimenez à direita, mas o mexicano, depois de ultrapassar um adversário, atirou à figura de Meret. A ligação entre ambos produziu o 2-1 aos 71′: Bednarek interrompeu a iniciativa italiana, Gimenez recebeu com espaço e lançou Gabri Veiga, que entrou na área e finalizou por entre as pernas do guarda-redes.

Samu desperdiçou uma transição de dois contra um aos 76′, ao rematar para Meret quando Pepê surgia disponível. Farioli refrescou depois o meio-campo, lançando Hwang Inbeom por Gabri Veiga aos 77′ e Seko Fofana por Pepê aos 78′. Allegri respondeu no mesmo minuto com Noa Lang e Giovane para os lugares de Anguissa e Vergara.

O FC Porto ampliou aos 80′. Hwang recebeu no corredor direito e cruzou para o centro da área, onde Kiwior atacou a bola e cabeceou com força para o 3-1, estreando-se a marcar na competição.

Allegri ainda lançou Lorenzo Lucca por Politano aos 81′, mas o Nápoles passou a conceder espaços sempre que arriscava subir.

A sentença chegou num contra-ataque aos 88′, após um canto italiano. Samu recebeu dentro da área e foi derrubado por Rafa Marín quando armava o remate. Michael Oliver assinalou grande penalidade e expulsou o central aos 89′. Samu converteu aos 90′, colocando a bola à direita enquanto Meret se lançou para o lado oposto.

Noa Lang ainda rematou aos 90+2′, mas Diogo Costa encaixou e conservou o 4-1 até ao apito final.