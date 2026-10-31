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Liga Portugal Betclic: FC Porto Acelera na Segunda Parte e Goleia o Estoril no Dragão (4-0)

31Out

Liga Portugal Betclic: FC Porto Acelera na Segunda Parte e Goleia o Estoril no Dragão (4-0)

By Sem categoria

O FC Porto venceu o Estoril Praia por 4-0, na 10.ª jornada da Liga Portugal Betclic, e prolongou o arranque perfeito no campeonato: dez triunfos em dez jogos. Victor Froholdt abriu cedo o marcador, mas a equipa de Francesco Farioli só desatou o nó na segunda parte, com golos de Borja Sainz, André Silva e Gabri Veiga. O médio espanhol foi a figura de uma noite em que os dragões juntaram eficácia, domínio territorial e a terceira folha limpa consecutiva.

Farioli recuperou o 4-3-3, com Pablo Rosario atrás de Gabri Veiga e Froholdt, Pepê e Borja Sainz nos corredores e Samu como referência. Sérgio Raimundo apostou em André Lacximicant na frente e juntou cinco jogadores na última linha sem bola. O Estoril ameaçou logo no 1.º minuto, num remate ao lado de Lacximicant, mas o FC Porto respondeu com o golo aos 4′: Borja lançou Pepê, o brasileiro apareceu junto ao segundo poste e atrasou para Froholdt finalizar de primeira.

Martin Turk impediu que a vantagem aumentasse entre os 9′ e os 11′. Travou o remate de Pablo Rosario, desviou um cabeceamento de Jan Bednarek e segurou o disparo de Borja Sainz. Bednarek ainda aproveitou uma sobra, aos 11′, mas atirou por cima. O Estoril defendia perto da área e raramente conseguia sair da pressão portista.

Samu teve três oportunidades antes do intervalo. Aos 15′, viu um defesa cortar-lhe o remate cruzado; aos 20′, cabeceou sem direção após cruzamento de Alberto Costa; e, aos 32′, desviou a centímetros do poste uma bola de Zaidu Sanusi. Aos 25′, Jakub Kiwior encontrou Alberto Costa com um passe vertical e Martin Turk desviou o remate do lateral contra a barra. Froholdt tentou marcar aos 29′, mas acertou nas costas de Samu.

Jan Bednarek recebeu o único cartão amarelo aos 34′, por falta sobre André Lacximicant. Pablo Rosario ainda rematou contra um adversário aos 36′, antes de o Estoril fechar melhor os espaços. Já na compensação, Zaidu ficou agarrado ao joelho e não regressou após o intervalo, alcançado com 1-0.

João Souza substituiu Zaidu aos 46′ e Nail Omerovic entrou para o lugar do lesionado Peixinho aos 50′. Samu chocou com Martin Turk aos 52′, ao tentar desviar um cruzamento, e Lacximicant viu a defesa portista bloquear-lhe um remate aos 54′, depois de uma aceleração de Omerovic. O FC Porto perdeu algum ímpeto e permitiu ao adversário transportar a bola com maior frequência.

Sérgio Raimundo lançou Xeka, Samuel Amissah e Axel Camblan aos 61′, retirando Xavi Sintes, Stelios Andreou e Jordan Arnolin. O Estoril passou para um 4-2-3-1, com Rafik Guitane atrás de Lacximicant, mas concedeu espaço nas costas dos médios. Aos 64′, Gabri Veiga aproveitou-o para servir Borja Sainz de calcanhar. O extremo fletiu para o pé direito e rematou em arco para o 2-0.

André Silva rendeu Samu aos 67′ e marcou três minutos depois. Martin Turk ainda recolheu um cruzamento de Gabri Veiga aos 69′, mas, aos 70′, defendeu para a frente um disparo forte do espanhol. André Silva antecipou-se na recarga e assinou o terceiro golo, o quarto da sua conta pessoal nesta edição da Liga.

O Estoril podia ter reduzido aos 72′, quando Lacximicant apareceu na pequena área e atirou por cima. O FC Porto castigou o desperdício no lance seguinte: aos 73′, Borja Sainz encontrou Gabri Veiga, que afastou o opositor com uma mudança de direção e rematou para o 4-0. O médio juntou uma assistência ao golo e passou a somar seis tentos em todas as competições.

Farioli lançou Seko Fofana e Alan Varela para os lugares de Gabri Veiga e Bednarek aos 75′, enquanto Jordan Holsgrove substituiu Ferro no Estoril. Gabriel Mec rendeu Pepê aos 78′ e estreou-se na prova. Nesse minuto, Omerovic rematou primeiro contra Froholdt e, numa segunda tentativa, obrigou Diogo Costa a desviar para a barra. Aos 79′, João Souza entrou na área, mas Martin Turk defendeu.

Pedro Carvalho foi atingido no nariz num choque com Souza e o jogo esteve interrompido entre os 82′ e os 84′. Aos 86′, Xeka e Alan Varela remataram por cima, um em cada baliza. O capitão estorilista voltou a sentir-se mal aos 89′ e foi substituído por Ricard Sánchez aos 90′, ao abrigo do protocolo para choques na cabeça. Nehuén Pérez entrou por Alberto Costa aos 90+1′, antes do apito final aos 90+3′.

  • Golos: Victor Froholdt (4′), Borja Sainz (64′), André Silva (70′) e Gabri Veiga (73′).
  • Homem do Jogo: Gabri Veiga (FC Porto) — marcou, assistiu Borja Sainz e participou diretamente no lance que originou o terceiro golo.
  • Equipas Iniciais:
    • FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa (90+1′ Nehuén Pérez), Jan Bednarek (75′ Alan Varela), Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi (46′ João Souza); Pablo Rosario, Gabri Veiga (75′ Seko Fofana), Victor Froholdt; Pepê (78′ Gabriel Mec), Samu (67′ André Silva), Borja Sainz. (Treinador: Francesco Farioli).
    • Estoril Praia: Martin Turk; Pedro Carvalho (90′ Ricard Sánchez), Ferro (75′ Jordan Holsgrove), Xavi Sintes (61′ Xeka), Tiago Parente; Stelios Andreou (61′ Samuel Amissah), Jordan Arnolin (61′ Axel Camblan), Antef Tsoungui; Rafik Guitane, André Lacximicant, Peixinho (50′ Nail Omerovic). (Treinador: Sérgio Raimundo).
  • Cartões: Jan Bednarek (34′), amarelo.
  • Arbitragem: Miguel Nogueira, assistido por Paulo Brás e Nuno Pires; VAR João Pinto.
  • Estatísticas: posse de bola 66%-34%; remates 24-7; remates à baliza 11-0; cantos 8-0;

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