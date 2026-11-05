CNID lança concurso de fotojornalismo dedicado à ética e ao fair play no desporto

No âmbito das comemorações do seu 60.º aniversário, a CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto anunciou o lançamento do Concurso de Fotojornalismo “Ética e fair play no desporto, Pela Imagem”. A iniciativa, que decorre até ao dia 22 de dezembro de 2026, visa premiar os repórteres fotográficos que captem através da lente a verdadeira essência do espírito desportivo, do respeito e da integridade nos recintos de jogo.

Celebrar seis décadas ao serviço da imprensa desportiva

Criada para defender e valorizar o trabalho dos jornalistas da área desportiva, a CNID assinala 60 anos de existência com uma reflexão profunda sobre o papel da imagem na promoção de valores cívicos. O concurso procura destacar instantes em que a rivalidade cede lugar ao respeito mútuo, à solidariedade e ao companheirismo. Numa era em que a rapidez do fluxo informativo por vezes se sobrepõe à mensagem, esta iniciativa pretende consagrar a fotografia de imprensa como uma poderosa ferramenta documental e pedagógica de consciencialização social.

A pele do jogo: A paixão de quem apoia toca de perto quem a vive, e celebra o lado mais nobre do desporto.

Quem pode participar e requisitos de autenticidade

O concurso está aberto a todos os profissionais titulares da Carteira Profissional de Jornalista emitida em Portugal, assim como aos sócios do CNID e aos portadores do cartão da AIPS (Associação Internacional da Imprensa Desportiva).

Para garantir uma representatividade abrangente do trabalho desenvolvido no terreno, podem ser submetidas imagens captadas ao longo de um período alargado de quase dois anos — especificamente entre 1 de janeiro de 2025 e 22 de dezembro de 2026. No entanto, o regulamento impõe critérios rigorosos de autenticidade: as imagens apresentadas têm de ser fruto exclusivo de atos espontâneos e reais. Está expressamente proibida qualquer criação ou manipulação por Inteligência Artificial, assegurando a verdade do momento registado.

A iniciativa destina-se a profissionais com carteira de jornalista ou associados do CNID e da AIPS

Prémios de relevo e júri especializado

Para reconhecer o mérito dos trabalhos de maior impacto visual e concetual, a organização estabeleceu um prémio pecuniário global de 3500 euros. O primeiro classificado receberá 2000 euros, cabendo 1000 euros ao segundo lugar e 500 euros ao terceiro, acumulando ainda cada um dos premiados um diploma oficial de reconhecimento.

A avaliação das candidaturas estará a cargo de um painel composto por três elementos de reconhecida idoneidade: um elemento da direção da CNID, um representante indicado pelo PNED (Plano Nacional da Ética no Desporto) e um repórter-fotográfico de reconhecidos méritos profissionais.

Calendário de submissão

Os trabalhos podem ser submetidos até ao dia 22 de dezembro de 2026. A revelação dos grandes vencedores terá lugar na última semana do ano de 2026, encerrando as comemorações da associação. O regulamento completo da competição pode ser consultado no portal oficial da entidade.