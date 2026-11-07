Missão de Negócios à Culturgal 2026 de 27 a 29 de novembro

O Cluster Indústrias Culturais e Criativas, em articulação com a AEP – Associação Empresarial de Portugal e a Confederação de Empresários da Galiza (CEG), através da Enterprise Europe Network, vai organizar uma Missão de Negócios à Culturgal – Feira das Culturas Galegas, que decorre entre 27 e 29 de novembro, no Pazo da Cultura de Pontevedra, na Galiza.

A iniciativa pretende «aproximar empresas, criando oportunidades de cooperação, internacionalização e negócio para empresas, criadores e entidades portuguesas dos setores culturais e criativos» explica a associação.

O programa contempla a participação em stand individual na feira e a realização de reuniões B2B previamente agendadas com potenciais parceiros galegos. A AEP explica que através desta iniciativa, os participantes terão a oportunidade de apresentar os seus produtos, serviços e projetos, identificar novos interlocutores e explorar possibilidades de colaboração nas áreas da distribuição, programação, coprodução e circulação cultural e criativa.

A missão é destinada a empresas, criadores e entidades dos setores editorial, musical, audiovisual, digital, das artes performativas, do design, do património e do artesanato.

«A Culturgal constitui um ponto de encontro relevante para o ecossistema cultural galego, permitindo aos participantes portugueses reforçar a sua visibilidade num mercado próximo e com fortes afinidades linguísticas e culturais» explica a AEP.

A iniciativa conta com o apoio da Enterprise Europe Network, considerada pela AEP «a maior rede europeia de apoio à competitividade e internacionalização das pequenas e médias empresas, que promove o acesso a parceiros, mercados e oportunidades de colaboração transfronteiriça».