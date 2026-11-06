Convocatória “A Causa da Criança”

07Jan
No dia 01 de Janeiro e até 30 de Junho de 2021, Portugal assume a Presidência do Conselho da União... read more
03Set
A SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, em colaboração com o Governo do Distrito de Changping em Pequim, o Europe... read more
29Out
As pequenas e médias empresas (PME) estão a ser especialmente afetadas pelo surto e pandemia do coronavírus (COVID-19) que, como... read more
29Jan
Estado de Emergência prolongado até dia 14 de fevereiro. Aulas regressam a 8 de fevereiro, mas apenas online.O Conselho de... read more
21Abr
Depois do surpreendente apuramento do Tondela para a final da Taça de Portugal, faltava matar a curiosidade de qual dos... read more
08Mar
Entrevista a Emília Santos, vice-presidente da CM Maia, a propósito do Dia Internacional da Mulher.Hoje, 8 de Março, celebra-se o... read more
04Ago
A redução do consumo de plásticos de utilização única não deve conduzir à sua substituição por outros artigos em materiais,... read more
19Nov
O EIT Urban Mobility Hub Portugal, em articulação com a Enterprise Europe Network na AEP, convida empresas, start-ups, scaleups e... read more
20Out
AEP – Associação Empresarial de Portugal alimenta a cultura, a criatividade e a inovação ao acolher nas suas instalações a... read more
22Abr
Impressora de jato de tinta digital “Jet Press” da Fujifilm, um investimento de cerca de um milhão de euros, é... read more