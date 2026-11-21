O FC Porto precisou de 120 minutos e das grandes penalidades para afastar o USC Paredes na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Seko Fofana marcou aos 40′, mas Francisco Moura fez autogolo aos 57′ e premiou a coragem da equipa de Agostinho Bento. No desempate, Cláudio Ramos defendeu três remates e conduziu os dragões de Francesco Farioli ao triunfo por 3-1.

Farioli mudou oito jogadores em relação ao encontro com o Vitória SC e apresentou Alan Varela à frente da defesa, Gabri Veiga e Fofana no meio, Pepê e Borja Sainz nas alas e André Silva na frente. Agostinho Bento respondeu com Brais Val como médio mais recuado e Erik Santana, Miguel Moreno e Franco Almara preparados para atacar as costas da defesa portista. Antes do jogo, o treinador do Paredes assumira ter “uma confiança ilimitada” nos jogadores; aos 15′, Erik correspondeu ao surgir entre os centrais e cabecear a centímetros do poste.

O FC Porto ameaçou aos 7′, num livre de André Silva contra a barreira, e aos 13′, quando Fábio Matos defendeu o cruzamento-remate de Martim Fernandes e André Silva atirou por cima na recarga. O Paredes respondeu aos 21′: Erik lançou Daniel Rodrigues nas costas da defesa e o médio rematou cruzado, perto do alvo. Aos 28′, Gabri Veiga aproveitou uma bola solta após o choque entre Fábio Matos e André Silva, mas disparou por cima. O avançado pediu penálti, sem decisão favorável de Anzhony Rodrigues.

Aos 32′, Erik voltou a romper pelo passe e isolou Franco Almara, travado pela saída de Cláudio Ramos. Brais Val recebeu amarelo aos 34′ e, no canto seguinte, André Silva cabeceou sobre a barra. Nehuén Pérez também foi advertido aos 39′, antes de o FC Porto desbloquear o resultado.

Aos 40′, Borja Sainz combinou com André Silva, o avançado tocou de primeira e Fofana antecipou-se à marcação para finalizar de pé esquerdo. O primeiro golo do médio na temporada, e o quarto em 26 jogos pelos dragões, deu ao FC Porto uma vantagem ao intervalo que castigava a falta de eficácia do Paredes.

Farioli lançou Santiago Gimenez e Oskar Pietuszewski por André Silva e Pepê ao intervalo, enquanto David Veiga substituiu Diogo Silva. Gimenez cabeceou ao lado aos 49′ e viu Dénis Duarte bloquear-lhe um remate aos 54′. Um minuto depois, Hwang Inbeom e Pablo Rosario renderam Gabri Veiga e Martim Fernandes.

O empate apareceu aos 57′. Cláudio Ramos defendeu a primeira tentativa do Paredes, mas Francisco Moura, ao procurar afastar a bola, desviou-a para a própria baliza. O lateral ficou em lágrimas, pediu para sair e foi consolado por adversários diante dos 41.496 espectadores. Manteve-se em campo até aos 70′, quando Jan Bednarek o substituiu, seguindo diretamente para o balneário.

O FC Porto tentou responder. Oskar rematou por cima aos 60′ e, aos 63′, Gimenez obrigou Fábio Matos a uma boa defesa. Dois minutos depois, Miguel Moreno serviu Franco Almara para um remate de primeira, ao qual Cláudio Ramos respondeu com uma intervenção decisiva. Fábio Matos segurou novo disparo de Gimenez aos 66′ e Dénis Duarte voltou a travar o mexicano aos 72′.

Fofana viu amarelo aos 76′ por falta sobre Erik e, aos 79′, o extremo cruzou para um cabeceamento perigoso de Miguel Moreno. Agostinho Bento trocou Erik por Diogo Outeiro aos 82′ e lançou Ruca por Daniel Rodrigues aos 90+1′. Pablo Rosario foi admoestado aos 90′ por derrubar Outeiro. Aos 90+3′, João Souza cruzou da direita e Gimenez cabeceou ao lado, mantendo-se o 1-1 até aos 90+6′.

Victor Froholdt substituiu Alan Varela aos 91′, já no prolongamento. José Macedo entrou por Almara aos 94′ e Eduardo Borges rendeu João Vigário aos 101′. Oskar rematou em arco aos 98′, com desvio para canto, e Fábio Matos agarrou um cruzamento de Borja aos 105′. Aos 110′, Hwang bateu um livre direto à barra, na melhor oportunidade portista do tempo extra. Bednarek recebeu amarelo aos 112′.

O Paredes ainda ameaçou aos 114′, num cabeceamento de Dénis Duarte cortado por João Souza. Aos 118′, Gustavo Fernandes bloqueou o remate de Nehuén Pérez e, aos 120′, Fofana cabeceou muito ao lado. O apito para o desempate foi recebido com assobios e a saída antecipada de alguns adeptos, enquanto o Paredes celebrava a resistência oferecida ao favorito.