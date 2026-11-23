Partidos da oposição convergem na defesa da demissão do vereador da Maia, condenado por peculato. PS, CHEGA e IL exigem também explicações ao PSD e ao presidente da Câmara, António Silva Tiago, sobre a manutenção da confiança política e dos pelouros do autarca. De notar que o vereador não pode ser demitido dado que foi eleito por vontade popular e o Tribunal não decretou a perda de mandato, cabendo ao presidente da Câmara a decisão de uma eventual retirada de confiança política e dos respetivos pelouros.

Na sequência da notícia avançada em primeira mão pelo MaiaHoje, na passada sexta-feira, dia 20 de novembro, sobre a decisão do Tribunal Constitucional (TC) de rejeitar o recurso apresentado pelo vereador da Câmara Municipal da Maia, Hernâni Ribeiro, confirmando definitivamente a sua condenação pelo crime de peculato, vários partidos políticos reagiram, defendendo a sua saída do executivo municipal.

PS, Chega (CH), Bloco de Esquerda (BE), Partido Popular Monárquico (PPM) e Iniciativa Liberal (IL) manifestaram posições convergentes quanto à impossibilidade política de Hernâni Ribeiro continuar a exercer funções na autarquia, embora com diferentes exigências dirigidas à maioria PSD/CDS que governa o município.

O Partido Socialista da Maia exige a demissão do vereador e uma posição pública da presidente da Comissão Política Concelhia do PSD, Emília Santos, e do presidente da Câmara Municipal, António Silva Tiago.

Na nota de imprensa divulgada a 21 de novembro, o PS considera que «depois da Relação do Porto ter condenado Hernâni Ribeiro, de o Supremo Tribunal de Justiça ter confirmado a decisão e de o Tribunal Constitucional ter rejeitado o último recurso, deixou de haver fundamento para adiar uma decisão política».

Os socialistas exigem que António Silva Tiago retire «imediatamente os pelouros ao vereador e esclareça se mantém a confiança política no autarca». A mesma exigência é dirigida a Emília Santos, que, além de liderar o PSD da Maia, exerce funções como vice-presidente da Câmara.

O PS recorda ainda que «os tribunais deram como provada a utilização de dinheiro público para pagamento de 41 faturas de refeições pessoais e aquisição de equipamentos para uso privado, sublinhando igualmente a determinação judicial de entrega ao Estado de 82.065,33 euros a título de perda alargada de bens».

«Perante a gravidade dos factos, Hernâni Ribeiro não tem condições políticas para continuar como vereador da Câmara Municipal da Maia», afirma João Magalhães Torres, presidente da Comissão Política Concelhia do PS Maia.

CHEGA quer renúncia ao mandato e retirada imediata dos pelouros

Também o Chega exige a saída imediata de Hernâni Ribeiro das funções executivas e a sua renúncia ao mandato de vereador, anunciando que levará o assunto à Assembleia Municipal, na sessão ordinária de dezembro, e à próxima reunião da Câmara Municipal.

O partido recorda que, em fevereiro deste ano, o seu vereador, André Almeida, já tinha questionado António Silva Tiago sobre a «legitimidade política da permanência de Hernâni Ribeiro em funções, depois da condenação pelo Tribunal da Relação do Porto».

Na altura, segundo o CH, o presidente da Câmara invocou «a necessidade de aguardar pelo desfecho dos recursos judiciais». Agora, com a decisão do Tribunal Constitucional, o partido considera que «esse argumento deixou de ter fundamento».

O CH dirige-se particularmente ao PSD e ao CDS, que integram a coligação Maia em Primeiro, questionando se «continuarão a garantir apoio político ao vereador, mantendo-lhe os pelouros e as competências executivas».

«Em fevereiro disseram-nos que era preciso deixar a Justiça trabalhar. A Justiça trabalhou, os tribunais pronunciaram-se e a condenação mantém-se. Agora queremos saber se o PSD e o CDS vão continuar a proteger politicamente Hernâni Ribeiro ou se vão colocar a dignidade da Câmara Municipal da Maia acima das conveniências partidárias», afirma André Almeida, vereador do Chega na Câmara da Maia.

O partido considera ainda que, «não tendo Hernâni Ribeiro apresentado a renúncia por iniciativa própria, cabe agora ao presidente da Câmara assumir as responsabilidades políticas, determinando a cessação das funções executivas, dos pelouros e das competências delegadas, sem prejuízo dos procedimentos legais aplicáveis ao mandato».

Bloco de Esquerda considera demissão inevitável

Também o Bloco de Esquerda da Maia se manifesta contra a continuidade de Hernâni Ribeiro no executivo municipal, exigindo que António Silva Tiago quebre o silêncio sobre o assunto.

Na sua posição, a concelhia do BE considera que «a manutenção do vereador em funções desprestigia a autarquia» e questiona «a ausência de uma posição pública do PSD e do próprio presidente da Câmara».

O partido lembra que Hernâni Ribeiro é responsável pelos pelouros do Desporto, Modernização Administrativa, Digitalização do Território e Turismo e Dinamização Territorial, considerando que a condenação confirmada pelas instâncias judiciais é «incompatível com o exercício de funções de responsabilidade política».

«No nosso entender, a demissão de Hernâni Ribeiro é inevitável», defende o Bloco de Esquerda, acrescentando que «alguém condenado em várias instâncias, mesmo com uma pena de prisão suspensa, não reúne as condições mínimas para exercer um cargo de grande importância para o concelho».

Iniciativa Liberal exige demissão e responsabiliza PSD Maia e presidente da Câmara

A Iniciativa Liberal Maia considera que a confirmação da condenação de Hernâni Ribeiro por peculato representa «um momento de particular gravidade para a vida política do concelho» e exige uma resposta clara por parte de quem governa a Câmara Municipal da Maia.

Num comunicado divulgado a 21 de novembro, a IL sublinha que, após percorridas as instâncias judiciais e rejeitado pelo Tribunal Constitucional o último recurso apresentado pela defesa, «não estamos perante uma acusação ou uma suspeita, mas perante uma decisão judicial que confirmou a prática de um crime grave, relacionado com a utilização indevida de recursos públicos».

Para os liberais, o peculato representa «uma violação séria da confiança depositada pelos cidadãos nos titulares de cargos públicos», defendendo que «o dinheiro das autarquias, pertencente aos contribuintes, deve ser exclusivamente utilizado para servir a comunidade».

A IL Maia afirma defender «uma gestão rigorosa dos recursos públicos, transparência na atividade política e responsabilização de quem exerce funções em nome dos cidadãos», considerando que estes princípios «não podem ser aplicados seletivamente, nem ficar subordinados a conveniências partidárias».

O núcleo territorial coloca também a questão da permanência do vereador no executivo municipal, considerando que Hernâni Ribeiro «não reúne condições políticas para continuar a exercer funções como vereador e deve apresentar a sua demissão».

A responsabilização política, segundo a IL, não se esgota no próprio vereador. O partido exige ao PSD Maia que esclareça a sua posição perante a condenação, considerando que «o silêncio ou a ausência de consequências não podem ser interpretados como uma resposta aceitável perante a gravidade dos factos».

A Iniciativa Liberal dirige igualmente críticas ao presidente da Câmara Municipal, António Silva Tiago, considerando que «tem uma responsabilidade direta na defesa da credibilidade da instituição que representa. Exige, por isso, que se pronuncie publicamente e retire os pelouros a Hernâni Ribeiro».

«Perante a confirmação da condenação por peculato, a permanência de Hernâni Ribeiro como vereador é politicamente insustentável», conclui a IL Maia, exigindo a demissão do vereador, uma posição pública do PSD Maia e uma atuação consequente do presidente da Câmara.

PPM considera permanência politicamente insustentável

Por sua vez, o Partido Popular Monárquico da Maia também veio a público defender a demissão imediata do vereador.

Num comunicado divulgado a 20 de novembro, o PPM considera que a permanência de Hernâni Ribeiro no executivo municipal se tornou «politicamente insustentável», na sequência da decisão do Tribunal Constitucional.

O partido sustenta que «o exercício de funções públicas exige responsabilidade, integridade e respeito pelo dinheiro dos contribuintes e pelas instituições democráticas, defendendo que a Câmara Municipal e os maiatos merecem uma representação política assente na confiança, transparência e responsabilidade pública».

«A Maia está acima de qualquer interesse pessoal ou partidário», conclui o PPM Maia.

Maioria PSD/CDS pressionada a tomar posição

Apesar das diferenças na forma como apresentam as suas exigências, os cinco partidos coincidem na defesa da saída de Hernâni Ribeiro do executivo municipal e na necessidade de preservar a credibilidade das instituições autárquicas.

PS, Chega, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal dirigem ainda críticas à ausência de uma posição clara por parte da liderança do PSD da Maia e do presidente da Câmara, António Silva Tiago, colocando em causa a manutenção da confiança política no vereador.

A decisão do Tribunal Constitucional encerrou a via de recurso constitucional interposta por Hernâni Ribeiro, mantendo a condenação a dois anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período, bem como as obrigações pecuniárias determinadas judicialmente.

Recorde-se que, confrontado pelo MaiaHoje na sequência da notícia, Hernâni Ribeiro afirmou receber a decisão «com respeito pelas instituições democráticas e judiciais do nosso país», embora tenha manifestado discordância relativamente ao entendimento dos tribunais, posição que também publicou nas suas redes sociais pessoais e que obteve centenas de mensagens de apoio.

O vereador acrescentou tratar-se de «um momento difícil a nível pessoal», que enfrentará «com serenidade, dignidade e consciência tranquila», reafirmando assim a sua inocência.

Com as posições públicas agora assumidas pelo PS, Chega, BE, PPM e IL, a continuidade de Hernâni Ribeiro no executivo municipal passa a estar também no centro do debate político na Maia, ficando por conhecer uma eventual reação da liderança da coligação Maia em Primeiro às exigências dos partidos da oposição.

O que diz a Lei sobre eventual demissão

Hernâni Ribeiro não pode ser automaticamente demitido do cargo de vereador apenas por ter sido condenado por peculato, mesmo que a condenação já seja definitiva, uma vez que foi eleito por votação expressa. Há também a considerar que o Crime, agora confirmado, não foi cometido enquanto vereador.

É importante distinguir aqui três situações juridicamente diferentes:

1. Retirada dos pelouros: António Silva Tiago, enquanto presidente da Câmara, pode retirar-lhe os pelouros e as competências que lhe delegou. Hernâni Ribeiro continuaria, contudo, a ser vereador.

2. Demissão ou renúncia ao mandato: o vereador pode renunciar voluntariamente ao mandato, mas o presidente da Câmara não pode simplesmente demiti-lo por decisão própria.

3. Perda de mandato: é uma consequência jurídica que pode ser determinada pelos tribunais, nos casos previstos na lei.

Há, porém, uma questão jurídica muito importante neste caso.

A Lei n.º 34/87, no artigo 29.º, alínea f), determina que a condenação definitiva por crime de responsabilidade cometido no exercício de funções implica a perda do mandato de membro de um órgão representativo de autarquia local. E o artigo 20.º da mesma lei prevê o crime de peculato praticado por titular de cargo político.

Há ainda jurisprudência do Tribunal da Relação do Porto, de 19 de fevereiro de 2025, que considerou que a suspensão da pena de prisão não impede a perda do mandato quando se verificam os pressupostos legais.

Mas há um pormenor decisivo no caso concreto de Hernâni Ribeiro.

A decisão do Supremo Tribunal de Justiça, relativa a este processo, indica que a condenação foi aplicada ao abrigo do artigo 375.º do Código Penal (prevê e pune o crime de peculato, quando um funcionário se apropria ilegitimamente, em proveito próprio ou de terceiro, de dinheiro ou de coisa móvel, imóvel ou animal — públicos ou particulares — que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções), conjugado com o artigo 386.º, n.º 2 (estabelece a equiparação a funcionário para efeitos da lei penal de gestores, membros de órgãos fiscais e trabalhadores de determinadas empresas públicas ou concessionárias), e não ao abrigo do artigo 20.º da Lei n.º 34/87 (que tipifica o crime de peculato cometido no exercício de funções políticas).

Ora esta distinção é fundamental: a perda automática de mandato prevista no artigo 29.º da Lei n.º 34/87 (regime dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos) refere-se à condenação por crime de responsabilidade previsto nesse diploma. Não se deve presumir que essa consequência se aplica a uma condenação pelo crime comum de peculato previsto no Código Penal.

Conclusão para este caso:

– António Silva Tiago pode retirar-lhe os pelouros e as competências delegadas.

– Não pode, por si só, retirar-lhe o mandato de vereador.

– A Assembleia Municipal também não tem poderes para o destituir.

– A perda de mandato depende de decisão judicial e da verificação de um fundamento legal específico.

Portanto, a exigência política dos partidos para que Hernâni Ribeiro abandone a Câmara não equivale a uma possibilidade legal de o presidente da autarquia o demitir.

Nota editorial:

O MaiaHoje tentou chegar à fala com o presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, mas até a hora da publicação desta notícia, tal não foi possível.