O Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, em sentença a que o MaiaHoje teve acesso, condenou a Junta de Freguesia Cidade da Maia ao pagamento de 62.462,24 euros, acrescidos de juros de mora, aos herdeiros do antigo presidente da Junta da Maia, Carlos Santos Teixeira. A sentença, datada de 19 de novembro de 2026, põe fim à primeira instância de um litígio judicial iniciado em outubro de 2014, mas ainda não transitou em julgado, sendo passível de recurso. Junta de freguesia ainda não decidiu eventual recurso.

A origem do litígio e os empréstimos para o Jardim Zoológico

Carlos Santos Teixeira, que liderou a antiga Junta de Freguesia da Maia ininterruptamente entre 1982 e outubro de 2013, avançou com a ação administrativa reclamando um total de 260.115,38 euros. Segundo o ex-autarca — entretanto falecido, tendo a ação prosseguido com a sua viúva e filhos —, o valor dizia respeito a empréstimos pessoais contraídos para financiar os custos do então Jardim Zoológico da Maia, bem como a compensações pelo exercício do cargo.

Na sentença, a juíza deu como provado que o espaço zoológico foi crescendo de forma amadora e sem licenciamento, exigindo avultados recursos financeiros para manter animais de grande porte. Como a autarquia não podia contrair créditos diretamente, Carlos Teixeira recorreu a empréstimos pessoais, tendo transferido 197.800,00 euros para as contas da Junta entre 2010 e 2013.

Contudo, com base numa perícia financeira realizada pela Polícia Judiciária no âmbito de um inquérito criminal entretanto arquivado, o tribunal apurou que a autarquia já havia devolvido ao ex-presidente 158.361,70 euros. Feito o acerto de contas, o TAF do Porto condenou a Junta a restituir apenas o valor remanescente de 39.438,30 euros.

Direito a compensação pelo mandato e pedido da Junta rejeitado

Além dos empréstimos, o antigo presidente reclamava 69.519,38 euros relativos a uma compensação mensal para encargos prevista na lei para autarcas que não exercem funções em regime de permanência. O tribunal reconheceu-lhe esse direito — uma vez que exercia o cargo a meio tempo e abdicou da metade remuneratória paga pela Junta —, mas aplicou o prazo de prescrição de cinco anos. Assim, limitou o pagamento ao período entre dezembro de 2009 e setembro de 2013, fixando a verba em 23.023,94 euros.

Por outro lado, a Junta de Freguesia Cidade da Maia havia apresentado um pedido reconvencional exigindo 278.378,76 euros ao ex-autarca, acusando-o de se ter apropriado indevidamente de verbas da bilheteira do parque zoológico. O tribunal julgou essa acusação improcedente por falta de prova, absolvendo os herdeiros do pedido e repartindo as custas do processo em 1/3 para os autores e 2/3 para a autarquia.

Junta de Freguesia vai analisar e decidir recurso

A sentença é muito recente e a Junta de Freguesia ainda está a analisar o documento, garantiu fonte da autarquia «soubemos há dois, três dias, não temos qualquer decisão sobre a matéria, uma vez que este ainda está a ser analisado tecnicamente pelos jurídicos. Quando houver uma orientação sobre a matéria, iremos reunir e decidir qual a nossa intenção», disse fonte do atual executivo.

Recorde-se que o atual presidente da Junta é herdeiro deste processo de mandatos anteriores. Na altura a Junta de Freguesia era presidida pela advogada e atual deputada à Assembleia da República, Olga Freire.