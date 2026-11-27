Segundo documentos a que o MaiaHoje teve acesso, o Ministério Público (MP) do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto deu início a um processo urgente para averiguar a eventual perda de mandato de Hernâni Avelino da Costa Ribeiro, atual vereador da Câmara Municipal da Maia. A diligência surge na sequência de uma participação formal apresentada por outro membro do executivo municipal, o vereador André Pedro de Almeida, do partido Chega.

Em ofício datado de ontem, 26 de novembro de 2026, o procurador da República Filipe Costa deu um prazo de cinco dias à Câmara Municipal da Maia para remeter um conjunto de documentos essenciais ao dossier administrativo, classificado como «Perda de mandato ou equiparados (Propositura de Ação Administrativa Urgente)».

Em causa estão as certidões das atas de instalação da autarquia desde 1 de janeiro de 2013, bem como uma certidão discriminada de todas as funções públicas desempenhadas por Hernâni Ribeiro no município e nos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e Saneamento (SMEAS) da Maia desde essa data.

A base da participação: condenação por peculato

A participação enviada ao MP por André P. Almeida — remetida por via eletrónica na segunda-feira anterior e acompanhada de várias decisões judiciais — solicita que a entidade avalie os efeitos jurídico-autárquicos da situação judicial de Hernâni Ribeiro, que atualmente detém pelouros no executivo maiato.

De acordo com a cronologia judicial exposta no requerimento, o processo remonta a uma investigação pelo crime de peculato:

• Absolvição em primeira instância: Em junho de 2025, o Juízo Central Criminal de Vila do Conde absolveu Hernâni Ribeiro.

• Condenação na Relação: Após recurso do MP, o Tribunal da Relação do Porto revogou parcialmente a sentença em fevereiro de 2026, condenando o autarca a dois anos de prisão, com pena suspensa por igual período. A suspensão ficou condicionada ao pagamento de 2.797,55 euros aos SMEAS da Maia num prazo de seis meses, tendo sido ainda decretada a perda alargada a favor do Estado no valor de 82.065,33 euros.

• Confirmação nos tribunais superiores: A condenação foi confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em junho de 2026. Posteriormente, o Tribunal Constitucional, como o MaiaHoje noticiou, recusou apreciar o recurso da defesa, decisão confirmada em conferência a 13 de novembro de 2026.

Antecedentes criminais e enquadramento legal

No documento dirigido ao MP, o vereador participante assinala também que consta do acórdão do STJ uma condenação anterior de Hernâni Ribeiro pelos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documento (por factos de 2018 – relativos a um funcionário jogador de futebol de uma equipa local). Essa decisão transitou em julgado em fevereiro de 2025, resultando numa pena de prisão substituída por multa, entretanto liquidada.

André P. Almeida sublinha na participação que não pretende antecipar conclusões jurídicas, cabendo ao MP e aos tribunais administrativos determinar se os factos, o momento do trânsito em julgado e a qualidade em que foram praticados preenchem os pressupostos legais — ao abrigo da Lei da Tutela Administrativa (Lei n.º 27/96) — para avançar com uma ação judicial de perda de mandato.